为了提高游戏开发或后期制作剪辑和增强过程的效率和速度，您的组织需要快速、安全地交换原始素材或游戏构建文件。然而，摄像机输出的视频、图形文件、代码等文件的大小可能非常大，这导致数字传输需要等待很长时间，而且往往会失败。由于媒体和娱乐行业的项目具有时间敏感性，因此向后期制作团队、各开发地点或 QA 团队发送数据的延迟可能会产生严重后果。



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