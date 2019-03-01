为了提高游戏开发或后期制作剪辑和增强过程的效率和速度，您的组织需要快速、安全地交换原始素材或游戏构建文件。然而，摄像机输出的视频、图形文件、代码等文件的大小可能非常大，这导致数字传输需要等待很长时间，而且往往会失败。由于媒体和娱乐行业的项目具有时间敏感性，因此向后期制作团队、各开发地点或 QA 团队发送数据的延迟可能会产生严重后果。
IBM Aspera 提供服务器端和客户端软件，以便通过最快的速度发送安全文件。IBM Aspera 以软件、SaaS 或混合形式提供，其广泛用途使其成为任何大数据处理团队的解决方案。
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仅需极短时间，即可在全球范围内传输无限的视频文件和游戏构建文件。
自动同步团队的数据，以确保一致性。
管理和自动执行重复的工作流程，以便您可以将更多时间花在创作上。
传输中加密和静态加密有助于提高安全性，并最大限度地减少漏洞。
在全球范围内传输、分发和同步大型文件和数据集。
加快与后期制作和游戏开发团队的合作。
管理并自动执行数据传输和工作流程，以提高效率。
传输中加密和静态加密有助于实现安全性最大化，并保证您的项目安全。
防范中间人攻击、重放攻击和拒绝服务攻击。
构建在本地和/或云端运行的高度可扩展的工作流程。