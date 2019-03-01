主页 中间件 Aspera 通过快速安全的大型数据传输加快后期制作速度
IBM Aspera 有助于媒体和娱乐公司在分秒必争的后期制作和游戏开发过程中提高效率
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年轻女性在家中使用 VR 设备的鸟瞰图
可靠的数据传输有助于您紧跟发布日程
安心将庞大的原始视频文件或游戏构建文件传输到任何地方

为了提高游戏开发或后期制作剪辑和增强过程的效率和速度，您的组织需要快速、安全地交换原始素材或游戏构建文件。然而，摄像机输出的视频、图形文件、代码等文件的大小可能非常大，这导致数字传输需要等待很长时间，而且往往会失败。由于媒体和娱乐行业的项目具有时间敏感性，因此向后期制作团队、各开发地点或 QA 团队发送数据的延迟可能会产生严重后果。

IBM Aspera 提供服务器端和客户端软件，以便通过最快的速度发送安全文件。IBM Aspera 以软件、SaaS 或混合形式提供，其广泛用途使其成为任何大数据处理团队的解决方案。

通过免费试用 IBM Aspera On Cloud 来亲身体验，了解该解决方案的实际应用。

 
试用 IBM Aspera 文件传输计算器

利用我们的计算器，查看任何距离或网络条件下的文件传输时间和速度。
优势 将庞大文件和数据集的分发速度提高数百倍

仅需极短时间，即可在全球范围内传输无限的视频文件和游戏构建文件。

 促进全球合作

自动同步团队的数据，以确保一致性。

 提高效率

管理和自动执行重复的工作流程，以便您可以将更多时间花在创作上。

 符合 IP 保护要求

 

传输中加密和静态加密有助于提高安全性，并最大限度地减少漏洞。
功能 大数据传输和同步

在全球范围内传输、分发和同步大型文件和数据集。

 跨距离大型文件共享

加快与后期制作和游戏开发团队的合作。

 自动传输文件

管理并自动执行数据传输和工作流程，以提高效率。

 安全加密

传输中加密和静态加密有助于实现安全性最大化，并保证您的项目安全。

 数据完整性验证

防范中间人攻击、重放攻击和拒绝服务攻击。

 混合云工作流程

构建在本地和/或云端运行的高度可扩展的工作流程。
我们得以通过更低的成本将更多的内容传回洛杉矶办事处，从而扩大了我们的覆盖范围。 Kevin Callahan 现场运营工程副总裁 福克斯体育频道 阅读全文
我们从工作室获取的大型视频文件会直接传入 Amazon Cloud [通过 Aspera]…这经过加密、安全、持久...能与 Aspera 合作完成这个项目让我们感到非常满意。 Kevin McEntee 数字供应链副总裁 Netflix 阅读全文
采取后续步骤

借助快速文件传输和流媒体解决方案，IBM Aspera 软件可以跨任意距离移动任意大小的数据。

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