网络研讨会 最新 API 趋势和实践：来自 IBM 和 Gartner 的洞察 了解 API 创建与管理方式的最新变化，以及 IBM 等组织如何通过新的产品创新和合作伙伴关系来回应这些趋势，从而帮助客户充分利用其 API。

网络研讨会 API 测试：提高 API 质量、一致性和开发人员工作效率 了解如何在适应不断变化的业务需求的同时提供更高质量、更为可靠的 API；同时，了解如何应用 AI 和自动化来简化并加快设计与生产生命周期中的 API 测试。

网络研讨会 API 安全：保护您的 API 免受不断演变的威胁 该演示将展示如何应用自动化和机器学习来识别不受管理且可能不安全的 API，如何评估 API 是否存在错误配置和漏洞，以及如何实时检测并阻止恶意流量。

网络研讨会 API 的关键绩效指标 (KPI)：通过全面分析实时了解您的 API 了解如何使用预构建的仪表板来轻松利用您的 API 数据，从而获取有关整体系统运行状况和 API 优化的洞察信息。分析 API 优化的技术细节及其对业务的影响；例如，识别使用这些 API 的客户以及这些 API 带来的收入。发现导致特定问题（例如，API 延迟和错误）的原因。

网络研讨会 参与 API 社区：有关开发者门户的最佳实践 了解如何让内外部开发人员轻松使用 API，以便从中获取更多价值。然后，构建一个具有快速加入与 API 发现功能的品牌化开发者门户，以及一个可与您的 API 进行互动的社区。