风险与合规负责人、安全团队与 AI 系统负责人常常提出以下两个问题：“我能精确查看我的 AI 智能体在生产环境中的实际行为吗？”“我能否获得关于 AI 治理与 AI 安全状况的统一视图？”

有了 watsonx.governance，这两个问题现在的答案都是肯定的。

智能体监控和洞察：让企业能够了解生产中的智能体 AI 行为、操作和决策。 治理控制台中的安全指标：将 Guardium AI Security 洞察直接融入您的治理工作流。

这些功能将共同构成一套完整的 AI 信任解决方案，集策略、防护与性能于一体，让您彻底告别繁琐的表格追踪与多标签页切换。