风险与合规负责人、安全团队与 AI 系统负责人常常提出以下两个问题：“我能精确查看我的 AI 智能体在生产环境中的实际行为吗？”“我能否获得关于 AI 治理与 AI 安全状况的统一视图？”
有了 watsonx.governance，这两个问题现在的答案都是肯定的。
这些功能将共同构成一套完整的 AI 信任解决方案，集策略、防护与性能于一体，让您彻底告别繁琐的表格追踪与多标签页切换。
企业正在将 AI 智能体作为生产力的下一个前沿。与传统模型仅能生成输出不同，智能体能够执行行动，它可串联多项任务并调用多个系统。这为自动化重复性工作流程、加速决策制定以及解放团队使其专注于更高价值的工作敞开了大门。
但是，这种承诺也带来了新的风险。智能体以更高的自主性运作，这使得洞察其决策过程、确保其行为符合预期变得愈发困难。如今的监控通常速度缓慢、手动且分散，导致开发人员缺乏信任、跟踪或微调其系统所需的工具。如果没有可扩展的治理基础设施，企业就很难评估、控制和自信地扩展智能体式 AI。
为了应对这一挑战，在即将发布的 watsonx.governance 版本中，watsonx.governance 将在 watsonx.governance 中引入智能体监控和洞察分析。此新功能可监控生产中的智能体式应用程序。通过实时追踪决策、行为与性能表现，“智能体洞察”系统能在指标越界时即时发出警报。这便实现了前瞻性管理、更快速的故障排查，并对智能体驱动的结果拥有更高置信度。
自动化采购的 AI 智能体可能会尝试批准其范围之外的供应商合同。启用监控后，该操作会实时被标记，团队可以及时调查、调整策略或优化智能体，以防其引发后续问题。
人工智能治理和人工智能安全常常被视为并行的工作流。随着 Guardium AI 安全性与 watsonx.governance 控制台的整合，这种情况发生了变化。风险与合规主管可以在批准和管理用例时直接查看实时安全状况。
一个管理 IT 工单的 AI 智能体已在治理体系中注册并进行风险分级。Guardium 会持续对其进行滥用或泄露测试。现在，高严重性问题、渗透测试日期和被阻止的尝试会直接显示在风险记录旁，这样在完整背景下审批可以更快速地进行。
这两项新功能都遵循同一原则：您的 AI 程序应该在一个统一的事实来源上运行。智能体监控将随着受治理的智能体目录、微调控制和更丰富的可观测性不断演进，以确保 AI 智能体保持可靠、可追责并符合规范。
安全指标将继续从漏洞和检测扩展到错误配置和更深层次的 Guardium 集成。
他们将共同把安全和治理纳入统一的流程，以便企业能够快速、安全、自信地管理和扩展 AI。
如果您已经在使用 watsonx.governance，请关注新功能的发布，并准备在最关键的 AI 用例中启用这些功能。
您的 IBM 团队可以帮助您确定正确的前进方向，并利用这些即将推出的功能，为构建受治理、安全的值得信赖的 AI 做好准备。