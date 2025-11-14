IBM MQ SaaS on AWS：专为混合云和多云连接而构建的消息传递服务
该新部署选项将于 2025 年 11 月 28 日上线，让企业级消息传递服务更靠近 AWS 应用程序和数据。
出版 14 十一月 2025
我们很高兴地宣布，IBM MQ 已在 AWS 上推出，它是一款完全托管的单租户 SaaS 产品。该计划以去年在 IBM Cloud 上成功推出的 IBM MQ 即服务预留实例为基础，并对其进行了补充。
几十年来，无论 IT 环境多么复杂，世界各地的企业都能依靠 IBM MQ 来帮助确保业务关键型数据安全、可靠、准确地一次性完成迁移。随着组织加快迁移至混合云和多云，对能够建立保持云原生灵活性的企业级信任的消息传递服务的需求从未如此之大。
在 AWS 上运行工作负载的企业需要一个与其最关键系统同等安全且注重可靠性的消息传递骨干网，但又不必承担自己管理的运营负担。IBM MQ SaaS on AWS 正是能够实现这一点的产品：
现代应用程序需要速度、弹性和内置安全性。使用 IBM MQ SaaS on AWS，这些将是基础功能，而不是可选功能：
从银行交易到供应链物流，IBM MQ SaaS on AWS 可为可靠性要求极高的行业提供支持：
IBM MQ SaaS on AWS 的推出，标志着在将企业消息传递引入现代企业运行的环境方面迈出了重要一步。通过将 IBM MQ 的可靠性与 AWS 的敏捷性相结合，企业可以加速现代化，同时确保将其最关键的数据送至所需之处。IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS 将于 2025 年 11 月 28 日上线。