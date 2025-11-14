IBM MQ SaaS on AWS：专为混合云和多云连接而构建的消息传递服务

几十年来，无论 IT 环境多么复杂，世界各地的企业都能依靠 IBM MQ 来帮助确保业务关键型数据安全、可靠、准确地一次性完成迁移。随着组织加快迁移至混合云和多云，对能够建立保持云原生灵活性的企业级信任的消息传递服务的需求从未如此之大。

在 AWS 上运行工作负载的企业需要一个与其最关键系统同等安全且注重可靠性的消息传递骨干网，但又不必承担自己管理的运营负担。IBM MQ SaaS on AWS 正是能够实现这一点的产品：