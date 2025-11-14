人工智能 计算和服务器 IT 自动化

IBM MQ SaaS on AWS：专为混合云和多云连接而构建的消息传递服务

该新部署选项将于 2025 年 11 月 28 日上线，让企业级消息传递服务更靠近 AWS 应用程序和数据。

出版 14 十一月 2025
我们很高兴地宣布，IBM MQ 已在 AWS 上推出，它是一款完全托管的单租户 SaaS 产品。该计划以去年在 IBM Cloud 上成功推出的 IBM MQ 即服务预留实例为基础，并对其进行了补充。

为什么选择 IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS？

几十年来，无论 IT 环境多么复杂，世界各地的企业都能依靠 IBM MQ 来帮助确保业务关键型数据安全、可靠、准确地一次性完成迁移。随着组织加快迁移至混合云和多云，对能够建立保持云原生灵活性的企业级信任的消息传递服务的需求从未如此之大。

在 AWS 上运行工作负载的企业需要一个与其最关键系统同等安全且注重可靠性的消息传递骨干网，但又不必承担自己管理的运营负担。IBM MQ SaaS on AWS 正是能够实现这一点的产品：

  • 在 AWS 上预配具有专用基础设施的高可用性 IBM MQ 队列管理器。
  • 使用 IBM 管理的更新、补丁和监控功能解决运营开销问题。
  • 动态扩展 IBM MQ 网络，加快混合云和多云环境的连接。
  • IBM MQ 即服务旨在提供最高级别的可用性，并提供高达 99.99% 的服务级别协议 (SLA)，如果服务未能达到既定的可用性目标，则可获得服务费用抵扣。
  • 使用 MQ SaaS 运行关键业务工作负载，并由 IBM 提供全面支持，包括底层软件代码的修复。

IBM MQ SaaS on AWS 的 4 个关键功能

现代应用程序需要速度、弹性和内置安全性。使用 IBM MQ SaaS on AWS，这些将是基础功能，而不是可选功能：

  1. 采用专用集群的预留实例架构，可提高性能、提供隔离功能以增强安全状况。
  2. 原生 HA 高可用性可在三个可用性区域间复制数据，旨在防止在一个可用性区域发生故障出现消息丢失。
  3. 使用 REST API 的部署自动化功能，可采用编程方式部署队列管理器，旨在实现更快、可重复的部署，并减少错误。
  4. 自动滚动升级和安全补丁旨在保持系统更新和高安全性，同时最大限度地减少停机时间。

IBM MQ SaaS 的现实用例

从银行交易到供应链物流，IBM MQ SaaS on AWS 可为可靠性要求极高的行业提供支持：

  • 金融机构可以实现交易系统的现代化，并接入支付和清算网络。
  • 零售商通过确保订单不会丢失同时无缝扩展以满足季节性需求来提高客户满意度。
  • 旅游和交通服务提供商可以实时更新航班、行李处理和预订，同时与全球跟踪网络相集成。
  • 在汽车和制造业中，MQ 实现了生产线设备与库存系统之间的弹性通信，从而提高效率和容错能力。

实现消息传递的现代化

IBM MQ SaaS on AWS 的推出，标志着在将企业消息传递引入现代企业运行的环境方面迈出了重要一步。通过将 IBM MQ 的可靠性与 AWS 的敏捷性相结合，企业可以加速现代化，同时确保将其最关键的数据送至所需之处。IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS 将于 2025 年 11 月 28 日上线。

深入了解 IBM MQ SaaS

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

