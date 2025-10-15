IBM 推出 Rhapsody Systems Engineering v1.5：简化采用 SysML v2 进行复杂产品开发的流程

简化、直观的用户界面，增强的多用户协作功能，可降低采用 SysML v2 的障碍。
2025 年 10 月 14 日，IBM 宣布发布 Rhapsody Systems Engineering (SE) v1.5，这是一项重大更新，旨在帮助那些在航空航天、国防、汽车和其他任务关键型行业中开发复杂系统的组织加速采用 SysML v2。
此次新版本解决了系统工程团队面临的两个核心挑战：帮助降低 SysML v2 语言采用的学习曲线，以及支持大型项目的多用户协作。
随着竞争压力加剧和产品复杂性增加，系统工程对先进产品的成功变得比以往任何时候都更为关键。各组织正日益采用 SysML v2，以改善复杂设计的跨领域建模与分析、控制整体风险和开发成本，并更好地满足不断变化的利益相关者需求。然而，由于 SysML v2 语言的形式化特性和建模复杂性，许多团队在采用 SysML v2 时仍面临挑战。
鉴于 SysML v2 的严格形式化可能造成采用障碍，Rhapsody SE v1.5 推出了直观且智能的简化与自动化功能，旨在提高生产力并降低建模学习曲线。
简单直观的手势（例如拖放操作）会自动触发对底层 SysML v2 模型的必要更改，例如创建端口、动作参数、用例参数和其他元素。这种自动化旨在支持用户高效直观地创建合规模型，无需 SysML v2 正式规范方面的深厚专业知识，并且建模错误的风险较低。
此外，v1.5 还允许用户隐藏模型中复杂的子结构，从而最大限度地减少信息过载并帮助工程师专注于与当前工作最相关的方面。在处理大型、复杂的系统架构时，这种能力尤其有价值。
Rhapsody SE v1.5 引入了多用户协作功能，使大型分布式团队能够有效地协同开展复杂的系统设计。工程师现在可以在自己的私有配置中工作并探索设计方案，同时与公共的“主”建模分支无缝交互，从而实现并行工作流而无冲突，并满足企业级工程组织的规模化需求。
