IBM 推出 Rhapsody Systems Engineering v1.5：简化采用 SysML v2 进行复杂产品开发的流程

鉴于 SysML v2 的严格形式化可能造成采用障碍，Rhapsody SE v1.5 推出了直观且智能的简化与自动化功能，旨在提高生产力并降低建模学习曲线。

简单直观的手势（例如拖放操作）会自动触发对底层 SysML v2 模型的必要更改，例如创建端口、动作参数、用例参数和其他元素。这种自动化旨在支持用户高效直观地创建合规模型，无需 SysML v2 正式规范方面的深厚专业知识，并且建模错误的风险较低。

此外，v1.5 还允许用户隐藏模型中复杂的子结构，从而最大限度地减少信息过载并帮助工程师专注于与当前工作最相关的方面。在处理大型、复杂的系统架构时，这种能力尤其有价值。