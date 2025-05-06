API Agent 简介：智能体时代的 API 大众化

2025 年 5 月 6 日
今天，IBM API Connect 在 THINK 大会上宣布推出新的 API Agent，旨在以更高的效率、速度和信心加速您的 API 之旅。
人工智能已不再是未来概念，它不仅在重塑我们的建造对象，更在革新我们的建造方式。大型语言模型 (LLM) 和 AI 智能体的快速发展正在推动 API 消费和创建领域的巨大转变，API 已经不再仅仅提供数据访问。现在，它们使开发人员、企业和 AI 智能体可以更轻松、更快速地进行构建、集成和创新。
我们与企业互动的方式正在发生变化，那些不接受这种变化的人将会被淘汰。人们不再直接与网站和移动设备互动，而是与AI 模型进行交流，而 AI 模型又会派遣 AI 智能体代表用户执行任务。若企业的 API 不具备 AI 适配能力，则形同虚设。要赢得未来，必须构建用户与 AI 智能体都能无缝对接的 API 生态，让创意以最小阻力落地实现。
在这种新模型中，AI 通过帮助 API 团队维护流程状态来提高 API 团队的生产力，并在 API 生命周期中自动执行日常任务。但智能体式 AI 更进一步，引入的智能体既可以创建新的 API，也可以操纵 IT 环境以测试和部署它们
同时，您可以构建一个 AI 智能体，来预订航班、跟踪包裹、租车或执行您以编程方式公开的任何其他核心业务功能。这种模式将形成自我强化的正向循环，最终显著加速业务变革进程。
智能体式 AI 是一项颠覆性科技，正在改变我们与世界互动的方式，但速度的提升加剧了蔓延、治理和安全方面的挑战，因此为智能体时代制定全面的 API 战略至关重要。
开发人员会倾向于创建新的 API，而不是重新使用现有的 API，从而形成蔓延、漏洞和技术债务的恶性循环。
我们的全新 API 智能体已在 API Connect 平台接口上完成训练，并具备访问企业资源目录的权限。它不仅深度理解您的 API 生态环境，更能通过 API Connect 平台主动预防此类问题的发生。它会响应以简单易懂的英语提出的请求，利用其软件工程知识、API 最佳实践、API Connect 功能和您的 API 资产，将您的意图变为现实。
考虑这样一个场景：Acme Coffee Roasters 正在扩大其国际交付并与 Just in Time Logistics 合作。他们希望 Just in Time 公司能够查询订单详情并推送发货状态更新。Acme 的开发人员告诉 API Agent：“Create an API to retrieve order details and update shipping statuses in real time.”（创建一个 API 来检索订单详细信息并实时更新发货状态。）
在生成全新的 API 之前，API Agent 会智能搜索现有的 API 资产，以发现是否已存在合适的 API，从而促进重用并最大限度地减少蔓延。如果没有找到合适的 API，智能体会自动生成 API 规范。它支持代码优先和 API 设计优先方法，并认识到不同的团队有不同的工作流。有些组织喜欢先设计并记录其 API（设计优先），而另一些组织则希望首先专注于构建后端功能（代码优先），然后根据已实施的代码生成 API 规范以加快原型设计。
通过采用这两种模型，API Agent 可以适应现实世界的开发生命周期，满足团队的需求并为更快、更安全的 API 交付扫清障碍。此外，它还通过相关文档增强了规范，为应用程序使用 API 提供更丰富的信息和上下文。API Agent 还可以根据治理规则集对 API 进行验证，确保 API 符合组织标准和最佳实践。它还可以在开发过程的早期捕获并修复验证错误。最后，它生成可重复使用的测试用例，以确保 API 行为长期有效。
随着人类、系统和 AI 之间的界限继续模糊，无缝地创建、管理和扩展 API 的能力将成为一种竞争优势。借助 API Agent，企业可以保持领先地位，更智能地构建，更好地管理并解锁 AI 驱动的智能体未来的全部潜力。
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