API Agent 简介：智能体时代的 API 大众化

我们的全新 API 智能体已在 API Connect 平台接口上完成训练,并具备访问企业资源目录的权限。它不仅深度理解您的 API 生态环境,更能通过 API Connect 平台主动预防此类问题的发生。它会响应以简单易懂的英语提出的请求,利用其软件工程知识、API 最佳实践、API Connect 功能和您的 API 资产,将您的意图变为现实。

考虑这样一个场景:Acme Coffee Roasters 正在扩大其国际交付并与 Just in Time Logistics 合作。他们希望 Just in Time 公司能够查询订单详情并推送发货状态更新。Acme 的开发人员告诉 API Agent:“Create an API to retrieve order details and update shipping statuses in real time.”(创建一个 API 来检索订单详细信息并实时更新发货状态。)

在生成全新的 API 之前,API Agent 会智能搜索现有的 API 资产,以发现是否已存在合适的 API,从而促进重用并最大限度地减少蔓延。如果没有找到合适的 API,智能体会自动生成 API 规范。它支持代码优先和 API 设计优先方法,并认识到不同的团队有不同的工作流。有些组织喜欢先设计并记录其 API(设计优先),而另一些组织则希望首先专注于构建后端功能(代码优先),然后根据已实施的代码生成 API 规范以加快原型设计。

通过采用这两种模型,API Agent 可以适应现实世界的开发生命周期,满足团队的需求并为更快、更安全的 API 交付扫清障碍。此外,它还通过相关文档增强了规范,为应用程序使用 API 提供更丰富的信息和上下文。API Agent 还可以根据治理规则集对 API 进行验证,确保 API 符合组织标准和最佳实践。它还可以在开发过程的早期捕获并修复验证错误。最后,它生成可重复使用的测试用例,以确保 API 行为长期有效。