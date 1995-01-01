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 IBM Storage FlashSystem 合作伙伴
IBM 合作伙伴已准备好，使用 IBM Storage FlashSystem 保护您的业务数据。
IBM Storage FlashSystem 合作伙伴
概述

IBM 业务合作伙伴具有经验，为用户提供高可用性、可持续性和高效率的存储解决方案。通过端到端的 IT 解决方案给您的业务提供支持，优化存储、业务响应速度和业务连续性。
合作伙伴 下面是中国 IBM Storage FlashSystem 业务主要合作伙伴。为您提供 FlashSystem 的相关解决方案。联系我们，可以了解更多合作伙伴信息。 深圳华云信息系统科技股份有限公司

 

该公司（简称华云信息）成立于2007年，是国内领先的创新型科技企业。公司业务覆盖基于 FPGA 的超低延时系统产品，AI+大数据平台相关解决方案，IT 基础设施建设与服务等领域。

 联系合作伙伴 北京爱唯逸洋科技有限公司

 

该公司位于北京市，是一家专注于IBM软硬件以及服务为主的企业。

 联系合作伙伴 北京睿存科技有限公司

 

该公司主要经营软件硬件销售和技术服务，售后维护服务等，为客户提供长期的售后保修，维护服务等。

 联系合作伙伴 广东丰德科技有限公司

 

该公司自1995年创立至今，始终深耕于软件研发、运维服务、系统集成等信息技术领域。凭借卓越的技术实力和创新能力，致力于为客户提供全面、高效的技术服务及解决方案。

 联系合作伙伴 北京零度经纬科技有限公司

 

该公司是一家专业化的服务与数据安全解决方案提供商，主要面向政府与企业客户提供数据中心的 IT 基础设施技术支持与维护服务。同时，为客户提供系统数据安全相关解决方案的研发与销售。

 联系合作伙伴 广东朴华源科技有限公司

 

该公司是一家以从事计算设备、存储设备和技术服务为主的科技型中小企业。

 联系合作伙伴 北京中亦安图科技股份有限公司

 

该公司公司 (简称:中亦科技)是国内领先的IT基础架构“服务+解决方案+产品”综合服务商，2022年7月，成功登陆深交所创业板。

 联系合作伙伴 上海绩竞信息技术有限公司

 

该公司成立于2023年，致力于为客户提供快捷、优质的IT信息化、数字化、信息安全系统建设解决方案及技术服务，主要业务包括计算机存储产品销售、技术服务、系统集成等，具有丰富的项目经验。

 联系合作伙伴 合肥宜柏汇信息科技有限公司

 

该公司主营业务分为:产品销售、系统集成、业务咨询、设备租赁、数据中心建设、数据安全规划、软件开发、企业IT服务及培训等。

 联系合作伙伴 苏州联胜信息科技有限公司

 

该公司是一家专注于企业IT架构端到端系统集成服务商，主要提供服务器及存储，虚拟化，超融合，云桌面，信息安全，网络运维等业务的解决方案。

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*注：排名不分先后，最终解释权归 IBM 所有。