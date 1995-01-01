IBM Storage FlashSystem 合作伙伴

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该公司（简称华云信息）成立于2007年，是国内领先的创新型科技企业。公司业务覆盖基于 FPGA 的超低延时系统产品，AI+大数据平台相关解决方案，IT 基础设施建设与服务等领域。
该公司位于北京市，是一家专注于IBM软硬件以及服务为主的企业。
该公司主要经营软件硬件销售和技术服务，售后维护服务等，为客户提供长期的售后保修，维护服务等。
该公司自1995年创立至今，始终深耕于软件研发、运维服务、系统集成等信息技术领域。凭借卓越的技术实力和创新能力，致力于为客户提供全面、高效的技术服务及解决方案。
该公司是一家专业化的服务与数据安全解决方案提供商，主要面向政府与企业客户提供数据中心的 IT 基础设施技术支持与维护服务。同时，为客户提供系统数据安全相关解决方案的研发与销售。
该公司是一家以从事计算设备、存储设备和技术服务为主的科技型中小企业。
该公司公司 (简称:中亦科技)是国内领先的IT基础架构“服务+解决方案+产品”综合服务商，2022年7月，成功登陆深交所创业板。
该公司成立于2023年，致力于为客户提供快捷、优质的IT信息化、数字化、信息安全系统建设解决方案及技术服务，主要业务包括计算机存储产品销售、技术服务、系统集成等，具有丰富的项目经验。
该公司主营业务分为:产品销售、系统集成、业务咨询、设备租赁、数据中心建设、数据安全规划、软件开发、企业IT服务及培训等。
该公司是一家专注于企业IT架构端到端系统集成服务商，主要提供服务器及存储，虚拟化，超融合，云桌面，信息安全，网络运维等业务的解决方案。
如果需要获得更多技术与资源，以及激励计划与支持信息，开启创新之旅，请联系 IBM 合作网站页面。
*注：排名不分先后，最终解释权归 IBM 所有。