IBM® Cloud 和 Amazon Web Services (AWS) 提供了完全托管的云数据库，用于实现云中现有应用程序的现代化，或构建新的云原生应用程序。
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只需点击几次，即可在 AWS 上设置、运行和扩展完全托管式 Db2 数据库。享受即用即付定价模式，包括为现有 Db2 客户提供自带许可的选项。
主要功能包括：
• 点击按键即可扩展。
• 自动化备份、快照和故障转移。
• 与 AWS 服务原生整合。
IBM® Db2 Warehouse 是一款完全托管式弹性云数据仓库，专为高性能分析和人工智能 (AI) 而构建。
选择 AWS 选项，然后选择初始配置，输入促销代码 DB2W1K 即可获得 1,000 美元的免费积分用于该服务。
套餐详细内容包括：
• 多分区 (MPP) 实例。
• 使用 Cloud Object Storage 上的 Db2 表无限扩展存储。
• 可将计算规模扩展至 5760 个 vCPU。
软件版本 Db2 11.5.9
无任何费用。无需信用卡或广告软件。下载您可使用任意长时间的单个功能齐全版本的 Db2 Community 许可证。
套餐详细内容包括：
• 16 GB 内存
• 4 核
通过我们的 Db2 抢险体验计划，率先独家了解数据管理的未来面貌。立即加入以抢先体验各项尖端功能，并利用您的宝贵反馈来构建 Db2 的未来。
现有客户可通过 IBM Passport Advantage 获取激活密钥，从而将 Community Edition 升级到 Standard Edition 或 Advanced Edition
查看 Db2 教育资源。
IBM Db2 中，当前可用的试用版包括 Db2 Community Edition（本地部署）、Db2 Community Edition for Docker、Db2 SaaS on Cloud 和 Db2 Warehouse SaaS on Coud (Db2whc)。
是的，用户可以免费使用 Db2 试用版。
任何想要学习或尝试使用 Db2 进行概念验证 (PoC) 的人员均可以使用 Db2 试用版产品。
Db2 Community Edition（以前称为 Db2 Express-C Edition、Developer Community Edition）可从 IBM Db2 下载中心下载。
有关详细信息，请参阅文档。
Linux（CentOS、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Ubuntu）、Windows 和 AIX。有关特定操作系统级别的详细信息，请参阅 Db2 11.5 系统要求。Db2 Community Edition 与 Advanced Edition 和 Standard Edition 的要求相同。
是的，Db2 Community Edition 可以部署在 Red Hat OpenShift 上。
Db2 Community Edition 许可证永不过期。db2dec.lic 将在 Db2 产品安装期间自动应用，且永不过期。有关详细信息，请参阅此文档。
db2dec.lic 是 Db2 Community Edition 的默认许可证，它有 4 个虚拟处理器核心和 16 GB 实例内存的限制。请注意，此许可证并非试用版。不过，我们也会提供 db2trial.lic，尽管有 90 天的时间限制，但内核或内存不受限制。90 天后，用户将收到警告信息，并应切换到社区许可证，以继续使用产品。
您可以简单使用激活密钥轻松地将 Db2 Community Edition 升级到付费版本。点击此处，查看详细信息。
是的，Db2 Community Edition 是一个功能齐全的产品，其中包括特定版本内提供的所有收费功能。有关详细信息，请参阅此文档。
Db2 Community Edition 仅限于最多 4 个虚拟处理器核心和 16 GB 实例内存。这些限制适用于每个物理或虚拟服务器，除非服务器部署在 IBM pureScale 或 DPF 集群中。在这些实例中，相关限制适用于整个集群。
有关详细信息，请参阅 Db2 11.5 系统要求。
访问此链接获取最新版本的 Db2 Community Edition。
Db2 Community Edition 映像在主要发布里程碑时免费刷新和更新。
不可以，Db2 Community Edition 是免费产品，仅适用于非生产环境。
点击此处（ibm.com 外部连接），查看所有安装说明。
请参阅 Db2 11.5 产品文档。
您可直接在 Linux 或 Windows 操作系统上安装 Db2 Community Edition。此外，IBM 还为 Linux、Windows 和 Apple Mac 系统提供 Docker 运行时解决方案。您可在此处下载相关说明。
Db2 Community Edition for Docker 支持 Windows、Mac 和 Linux 发行版。有关详细信息，请参阅此文档。
关于 Db2 Community Docker Edition 的安装步骤，请参阅文档。
不可以。Db2 Community Edition for Docker 旨在帮助您熟悉如何在容器化环境中使用 Db2。它仅用于非生产用途，不提供任何支持。此产品也不支持升级 Community Edition 许可证。
我们提供两款免费试用产品：Db2 SaaS on Cloud 和 Db2 Warehouse SaaS on Cloud (Db2whc)。
IBM Db2 on Cloud 是完全托管式 SaaS 数据库解决方案，易于部署且支持按需扩展，适用于事务型 (OLTP) 工作负载。
IBM Db2 Warehouse on Cloud 是一种完全托管式弹性云数据仓库，专为高性能分析和 AI 而构建。本产品在 IBM Cloud 和 AWS 上提供。
IBM Db2 on Cloud Lite 套餐可为您免费提供开发或了解 Db2 所需的基本资源。Lite 套餐没有时间限制，但用户必须每 30 天续订一次 Lite 套餐。有关更多详细信息，请参阅 Lite 套餐常见问题解答。
请访问免费试用 IBM Db2 on Cloud 页面进行下载。
请访问试用 IBM Db2 Warehouse on Cloud 页面进行下载。
通过免费试用，您将获得 1,000 美元用于测试 Db2 Warehouse on Cloud 实例。您可以试用我们的所有核心功能，包括存储和计算的弹性扩展、数据库内机器学习和高级工作负载管理。
我们有一个强大的在线社区，您可在其中发布问题并向同行学习。您可通过 IBM Db2 社区站点或社交媒体上的同行获取社区支持。