db2dec.lic 是 Db2 Community Edition 的默认许可证，它有 4 个虚拟处理器核心和 16 GB 实例内存的限制。请注意，此许可证并非试用版。不过，我们也会提供 db2trial.lic，尽管有 90 天的时间限制，但内核或内存不受限制。90 天后，用户将收到警告信息，并应切换到社区许可证，以继续使用产品。