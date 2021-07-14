Plant Location International (PLI) 是 IBM 全球企业咨询服务部® 推出的一项专业咨询服务，可充当全球选址战略的全球能力中心。六年来，PLI 始终在市场中居领先地位，它为公司的选址决策提供建议，业务涵盖所有行业和业务职能类型。PLI 与世界各地的经济发展和投资促进政府机构合作，努力改进投资者的选址决策。