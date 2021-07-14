主页 Consulting PLI Plant Location International (PLI)
贸易法规和数字化变革正在改变经济全球化的发展，这也影响着企业的投资方式。PLI 服务将帮助企业决定在哪里建立、扩展或整合业务。
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出租车驶上了城市中的高速公路
全球能力中心

Plant Location International (PLI) 是 IBM 全球企业咨询服务部® 推出的一项专业咨询服务，可充当全球选址战略的全球能力中心。六年来，PLI 始终在市场中居领先地位，它为公司的选址决策提供建议，业务涵盖所有行业和业务职能类型。PLI 与世界各地的经济发展和投资促进政府机构合作，努力改进投资者的选址决策。
优势
path
最佳风险回报布局解决方案
process
选好位置，准备开展数字化转型
partner--relationship
切实可行的业务环境改善
利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
功能 企业选址策略及地点选择

IBM 采用严苛的方法以选出最优位置，从而帮助最大限度降低运营风险，同时最大限度提升与市场、人才获取和成本相关的优势。

 以数字化方式重塑的供应链战略

通过从采购到分销的智能优化，以数字化方式重塑的供应链战略可以降低成本、提高服务水平并降低运营风险。

 查看所有供应链服务 开启智慧工作方式，让经济焕发活力

这种将经济发展作为平台的敏捷方法注重以技能、能力和创新促进增长，同时通过综合支持、有效推广、创新支持，推动行业发展。

 数字化运营模式设计和布局优化

IBM 通过重新构建运营布局来识别全球数字运营模式的优化商机，从而帮助公司了解如何以最佳方式构建运营布局。

 查看所有运营咨询服务 全球选址趋势分析

公司和政府需要了解当今全球的动态发展对于其拓展业务时的选址有何影响。IBM 的全球选址趋势分析可针对相关趋势提供即时且令人信服的见解。

 智慧城市

随着城市的核心系统实现了更透彻的感应和度量以及更全面的互联互通，技术赋能让城市的智能化水平更上一层楼。面对可持续发展中出现的亟待彻底解决的挑战和威胁，IBM 可以提供帮助。
在当今的全球化环境中，几乎每一次业务转型都会对公司的最佳运营地点产生影响。Plant Location International 拥有 60 多年的丰富经验，是 IBM 的全球卓越中心，致力于支持公司优化其全球布局。 Patsy Van Hove Senior Manager Global Location Supply Chain and Economic Development Strategies
成功案例 选择新的制造地点，助力成功

在 IBM 支持下，这家北美医疗科技公司获得了额外的医疗设备制造能力，可以从全新的绿地工厂为欧洲以及后续的全球市场提供服务。

 供应链策略降低了网络复杂性，提高了性能

对于这家 OTC 药品制造商，IBM 确定可在五年内至少实现 5% 的毛利率成本节省，削减近 2 亿美元的营运资本，同时在第一年实现节省运输成本的“快速收益”。

 吸引 ICT 及电子产品进入非洲的经济发展战略

IBM 通过评估全球价值链以及国家/地区能力和竞争力，发现了这一非洲国家/地区发展 ICT 和电子产业的真实潜力，进而制定出行动计划和路线图。

 数字销售中心优化策略，让布局更加均衡

IBM 深入的布局场景分析确定了短期改进和长期战略选择，包括将全球现有的 45 个服务点减少为 12 个服务中心。

 借助外商直接投资市场份额分析，制定走向市场策略

按部门、商业活动和来源国对该国保护外商直接投资的表现进行深入趋势分析，从而这一欧洲投资促进机构制定出了面向未来的走向市场策略。

 制定学习型城市的愿景

IBM 通过数字化举措制定战略指导方针，并利用总体技术蓝图实现智慧之旅，从而制定出澳大利亚新型可持续发展教育城市的愿景。
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