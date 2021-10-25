主页 Cloudflare Cloudflare on IBM Cloud
为面向 Web 的应用程序提供行业领先的保护，无需牺牲任何性能
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一名女性商务人员手拿平板电脑在工厂里工作
Cloudflare 为企业网络带来了安全性和高性能

Cloudflare 的全球网络覆盖 300 多座城市，赢得了数百万个互联网资产的信赖，其中包括 30% 的《财富》1000 强公司。
您需要的应用程序保护

IBM Cloud Internet Services 是一组简单的边缘网络服务，适用于希望保护面向 Web 的应用程序免遭 DDoS 攻击、数据盗窃和机器人攻击的那些客户。将 IBM Cloud Internet Services 与 Cloudflare 功能相结合，可以创建一个单一的集成解决方案，能够提供行业领先的保护和更快速的速度。

优势

为何选择 Cloudflare on IBM Cloud

完全集成的服务

Cloudflare on IBM Cloud 提供了单一的用户体验，无需管理不同的服务。

 丰富的客户体验

利用更快速、更丰富的网站体验，改善客户互动和提高客户转化率。

 扁平化的定价模式

IBM Cloud Internet Services 采用预测性计费模式，以使您能够准确地了解每月需要支付的费用。

 先进的 DDoS 防护

Cloudflare 网络容量是有史以来最大规模的 DDoS 攻击的 15 倍。

 Web 应用程序防火墙 (WAF)

企业级 WAF 可检测并阻止常见的应用层漏洞，例如 SQL 注入攻击。

 全局负载均衡

Cloudflare 为不同的环境提供了负载均衡、地理引导、监控和故障转移。

 智能路由

Cloudflare 使用 Argo Smart Routing，通过最快速、最可靠的可用链接提供 Web 流量。

 有控制的缓存

通过在网络上缓存内容，可以减少对于从托管服务器或来源获取内容的需求。

 Web 优化

Cloudflare 包含一套 Web 优化功能，可提高互联网资产的性能。
面向无服务器应用程序的边缘计算

借助 IBM Cloud 功能，可以在网络边缘运行复杂的应用程序。
采取后续步骤

获取有关 IBM Cloud Internet Services 的更多详细信息。

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