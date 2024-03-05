最初，YouCan 使用 IBM® Cloud Bare Metal Servers for classic infrastructures 和 IBM Cloud Virtual Servers for Classic Infrastructures 的组合，在 IBM 传统基础设施上托管其平台。Startup with IBM 团队为平台的启动和运行提供技术和专业知识，并提供持续支持。

YouCan 委托其创始董事会成员，包括一位在电子商务营销领域具有重要影响力的人士，招募了一批测试者在 2019 年底试用该平台。测试该平台的卖家获得了 100 万美元的在线销售额。

测试版的成功，促成了公司于 2020 年 1 月推出正式版。YouCan 团队再次在社交媒体上大显身手，通过 Instagram 推广活动和展示 YouCan 平台操作的教程，为平台的推出进行宣传。平台推出后，YouCan 团队继续开发和维护平台，吸收真实用户的反馈意见，每天进行迭代，以添加所需的功能和改进。

发布一个月后，新冠疫情开始肆虐。起初，销售额有所下降，但到 4 月份，随着在封锁期间进行网上销售的可行性和实用性变得非常明显，销售额开始稳步上升。

在这一年中，该公司开始超越其现有架构。它需要只有公有云才能提供的灵活性和可扩展性。2021 年初，YouCan 将其平台迁移到 IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud (VPC)，使用 IBM Cloud Object Storage 来存储其庞大的数据存储，包括客户文件和图像。

该公司很快就体验到了这一迁移的好处。Bahij 表示：“IBM Cloud 使我们更加灵活敏捷。我们可以在几分钟内启动服务器，并在不需要时将其关闭。它使我们能够灵活地尝试新事物，并大大减少能源和间接资源的浪费。”

YouCan 成功的关键之一是注重服务质量，提供用户友好的体验和可靠的平台性能。该平台以客户为中心的丰富功能配置，以不断创新更好服务非洲市场的努力，都在践行着这一承诺。

例如，在非洲，网购付款通常是货到付款，因此卖家很难将在线订单算作预订。为了帮助卖家解决这个问题，该公司开发了一种方法，让卖家以管道预订的形式接受订单，并在交货和付款后将其转换为完整订单。

同样，在非洲许多地方，卖家无法接受在线支付。该公司目前正在对 YouCan Pay 进行测试，这是一个面向卖家的在线支付解决方案，对其他非洲企业具有更广泛的影响。Bahij 表示：“我们正努力在非洲推广在线支付方式。很多人都需要这样的功能，所以我们正尽力帮助解决全社会的问题。”