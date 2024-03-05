创新往往始于一次简单的观察：偶然发现某些东西缺失了或没有发挥应有的作用。就 YouCan 而言，这种观察围绕的是一个服务有所欠缺的市场。
Zouhir Bahij 是 YouCan 的联合创始人兼工程与文化副总裁，拥有开发电子商务技术的背景。他和其他联合创始人注意到，全球在线商店平台供应商在非洲几乎没有业务。非洲大陆有 50 多个国家，近 15 亿人口，他们看到了巨大的潜在市场和明显的机遇。
因此，YouCan 的概念应运而生，它是一个软件即服务 (SaaS) 电子商务平台，使客户能够快速创建在线店面，而无需承担建立底层基础设施的负担。虽然这一概念并不新颖，但为服务非洲市场而定制的平台却是独一无二的。
2021 年，使用 YouCan 平台的在线卖家销售额达 2 亿美元
YouCan 平台服务器每分钟处理多达 5000 个请求
2019 年，当 YouCan 的创始人与 IBM 会面讨论托管的可能性时，该平台已经在开发之中。Bahij 表示：“从一开始，我们就拥有先进的网络架构。我们知道我们的解决方案将为市场带来价值，但我们需要证明这一点。”
IBM 很快看到了该平台的前景，并邀请 YouCan 加入Startup with IBM® 计划。该计划提供了关键性的支持。Bahij 表示：“作为 IBM 初创企业计划的一部分，我们能够对基础设施进行投资，这使我们能够从一开始就提供一个专业的平台。我们能够建立一个监控堆栈，这样我们的工程师就能观察到任何异常情况并做出快速反应，还能监控已交付功能的关键指标。”
最初，YouCan 使用 IBM® Cloud Bare Metal Servers for classic infrastructures 和 IBM Cloud Virtual Servers for Classic Infrastructures 的组合，在 IBM 传统基础设施上托管其平台。Startup with IBM 团队为平台的启动和运行提供技术和专业知识，并提供持续支持。
YouCan 委托其创始董事会成员，包括一位在电子商务营销领域具有重要影响力的人士，招募了一批测试者在 2019 年底试用该平台。测试该平台的卖家获得了 100 万美元的在线销售额。
测试版的成功，促成了公司于 2020 年 1 月推出正式版。YouCan 团队再次在社交媒体上大显身手，通过 Instagram 推广活动和展示 YouCan 平台操作的教程，为平台的推出进行宣传。平台推出后，YouCan 团队继续开发和维护平台，吸收真实用户的反馈意见，每天进行迭代，以添加所需的功能和改进。
发布一个月后，新冠疫情开始肆虐。起初，销售额有所下降，但到 4 月份，随着在封锁期间进行网上销售的可行性和实用性变得非常明显，销售额开始稳步上升。
在这一年中，该公司开始超越其现有架构。它需要只有公有云才能提供的灵活性和可扩展性。2021 年初，YouCan 将其平台迁移到 IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud (VPC)，使用 IBM Cloud Object Storage 来存储其庞大的数据存储，包括客户文件和图像。
该公司很快就体验到了这一迁移的好处。Bahij 表示：“IBM Cloud 使我们更加灵活敏捷。我们可以在几分钟内启动服务器，并在不需要时将其关闭。它使我们能够灵活地尝试新事物，并大大减少能源和间接资源的浪费。”
YouCan 成功的关键之一是注重服务质量，提供用户友好的体验和可靠的平台性能。该平台以客户为中心的丰富功能配置，以不断创新更好服务非洲市场的努力，都在践行着这一承诺。
例如，在非洲，网购付款通常是货到付款，因此卖家很难将在线订单算作预订。为了帮助卖家解决这个问题，该公司开发了一种方法，让卖家以管道预订的形式接受订单，并在交货和付款后将其转换为完整订单。
同样，在非洲许多地方，卖家无法接受在线支付。该公司目前正在对 YouCan Pay 进行测试，这是一个面向卖家的在线支付解决方案，对其他非洲企业具有更广泛的影响。Bahij 表示：“我们正努力在非洲推广在线支付方式。很多人都需要这样的功能，所以我们正尽力帮助解决全社会的问题。”
今天，YouCan 及其客户正在蓬勃发展。仅在 2021 年，卖家通过该平台处理的订单价值就达 2 亿美元。自该平台于 2020 年推出以来，他们已经处理了超过 3 亿美元的订单，相当于 100,000 家活跃店铺的约 800 万份订单。在性能方面，该平台每分钟最多可处理 5,000 个请求。
随着公司规模的扩大以及新客户和新市场的开拓，公司正在研究利用新的管理服务。Bahij 说道：“IBM 生态系统非常丰富。我们希望在未来尝试其他服务，例如 IBM Databases for ElasticSearch，它可以大大增强数据搜索和分析能力。随着我们的发展，我们将能够开始使用托管服务来降低运营成本和工作量，并更加专注于我们的业务。”
该平台在非洲市场的渗透率很高，这主要是因为 YouCan 适应了这些市场的文化特点。未来，该公司希望将业务扩展到亚洲，然后可能扩展到欧洲和美洲。
截至 2021 年，YouCan 已正式从 Startup with IBM 项目“结业”。作为 IBM Cloud 客户，该公司继续与 IBM 持续互动。YouCan 网络运营主管 Abderrahmane Goulahyane 说道：“当我们有问题或疑问时，始终能从 IBM 代表处获得帮助。我们对此表示非常感谢。IBM 的出色员工队伍满足了我们的需求。”
YouCan（ibm.com 外部链接）成立于 2019 年，提供在线 SaaS 电子商务平台。公司总部位于摩洛哥拉巴特，主要服务于非洲市场，并在中东和北非 (MENA) 地区占有重要地位。该公司有 50 多名员工。
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2022 年 1 月在美国制作。
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