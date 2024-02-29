Vision Media 的高级营销总监 Joanna Syiek 表示：“我们与顶级工作室和制作公司合作，在每年的颁奖季期间，这些制片公司必须上传数 TB 的内容，并将其电影和电视作品通过安全的流式传输呈现到广大投票人眼前，以便获得奖项提名。

这是一场高风险的竞赛。提名和获奖可以极大地影响制片公司在制作方面的巨额投资所获得的回报。但对于特定的颁奖典礼，制片公司必须在严格的期限内交付内容。

近年来，颁奖“季”的规模不断扩大，以至于从未真正结束过。“过去，从秋天到早春大约有五个月的时间。现在，颁奖季已延长到一年中至少有 11 个月，因此制作公司必须时刻留意不同的颁奖活动。”Syeek 说道。多个奖项计划可能会在给定月份开放和/或关闭作品提交通道。因此，Vision Media 的内容交付和播放平台在全年都发挥着关键作用。

它还能处理比以往更多的内容。新冠疫情迫使制片公司放弃了在影院的奖项宣传和推广活动，转而全面转向数字化。在此期间，许多大型制片公司都向 Vision Media 寻求创新的颁奖解决方案。Vision Media 能够提供自适应解决方案，包括放映室、“供您考虑”网站、eblast 营销邮件和强大的奖项支持。Syeek 表示：“从 2020 年到 2021 年，在我们平台上分享的评奖作品数量同比增长了 94%。”

凭借其灵活性、安全性以及在所有领先观看应用程序中提供高端观看体验的能力，Vision Media 平台已成为行业领导者，但数量的爆炸式增长对速度造成了更大的压力。传统上，Vision Media 使用文件传输协议 (FTP) 技术来接收内容。一个 100 GB 的高清故事片文件从传输到可供观看可能需要超过 28 小时。

Vision Media 看到了一个可以大幅加快这一过程的机会。