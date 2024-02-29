颁奖典礼上，身着晚礼服的主持人魅力四射。主持人拆开信封，取出一张卡片，上面只有一个名字。那可能是一部电影或电视剧的名字，或是一位演员或导演的名字。观众们屏气凝神翘首以待。对于被提名者本人以及支持他们的制作团队来说，这一刻是他们职业生涯中的重要时刻。
那么，这个名字是怎么选出来的呢？
早在最终提名者和获奖者确定之前，大大小小的制片公司都必须向超过 200,000 名颁奖季观众（其中包括 22 个行业协会团体的投票人、宣传受众、各种贵宾等）展示他们在过去一年的最佳作品。
其中许多制片公司，包括业内规模最大和知名度最高的内容所有者，都依赖 Vision Media 来确保其内容通过最高质量的流媒体按时触达所有投票观众。Vision Media 为各种奖项活动提供定制的品牌放映厅，例如美国演员工会奖、独立精神奖、美国制片人工会奖和美国导演工会奖。它还支持制片公司对奥斯卡金像奖、艾美奖等的投票推广。
最近，Vision Media 与 IBM 合作伙伴 PacGenesis 合作，开始使用IBM Aspera 软件来加快故事片和电视节目的传输，使制片公司能够比以往任何时候都更快地触达奖项投票人。
为了赶上关键的最后期限，制片公司能够以比之前快 100 倍以上的速度提交为奖项投票提交作品
现在，上传一部 100 GB 的超高清故事片只需 10 分钟，而之前需要超过 28 小时
Vision Media 的高级营销总监 Joanna Syiek 表示：“我们与顶级工作室和制作公司合作，在每年的颁奖季期间，这些制片公司必须上传数 TB 的内容，并将其电影和电视作品通过安全的流式传输呈现到广大投票人眼前，以便获得奖项提名。
这是一场高风险的竞赛。提名和获奖可以极大地影响制片公司在制作方面的巨额投资所获得的回报。但对于特定的颁奖典礼，制片公司必须在严格的期限内交付内容。
近年来，颁奖“季”的规模不断扩大，以至于从未真正结束过。“过去，从秋天到早春大约有五个月的时间。现在，颁奖季已延长到一年中至少有 11 个月，因此制作公司必须时刻留意不同的颁奖活动。”Syeek 说道。多个奖项计划可能会在给定月份开放和/或关闭作品提交通道。因此，Vision Media 的内容交付和播放平台在全年都发挥着关键作用。
它还能处理比以往更多的内容。新冠疫情迫使制片公司放弃了在影院的奖项宣传和推广活动，转而全面转向数字化。在此期间，许多大型制片公司都向 Vision Media 寻求创新的颁奖解决方案。Vision Media 能够提供自适应解决方案，包括放映室、“供您考虑”网站、eblast 营销邮件和强大的奖项支持。Syeek 表示：“从 2020 年到 2021 年，在我们平台上分享的评奖作品数量同比增长了 94%。”
凭借其灵活性、安全性以及在所有领先观看应用程序中提供高端观看体验的能力，Vision Media 平台已成为行业领导者，但数量的爆炸式增长对速度造成了更大的压力。传统上，Vision Media 使用文件传输协议 (FTP) 技术来接收内容。一个 100 GB 的高清故事片文件从传输到可供观看可能需要超过 28 小时。
Vision Media 看到了一个可以大幅加快这一过程的机会。
通过与 PacGenesis 合作，Vision Media 将 Aspera High-Speed File Transfer 软件构建到其安全流媒体平台中，用于内容摄取和传输。
PacGenesis 是一个由 Aspera 专家组成的团队，他们帮助将该解决方案集成到 Vision Media 的安全播放工作流中，并确保该软件具有最新的补丁和安全组件。作为该项目的一部分，Vision Media 和 PacGenesis 聘请 IBM 来评估 Aspera 软件，并确保它满足 Vision Media 在保护制片公司财产和版权方面的严格安全要求。PacGenesis 和 Vision Media 在 30 天内完成了 Aspera 实施。
现在，那些之前需要花费几个小时上传的故事片在 10 分钟内即可上传完毕。当制片公司团队需要在周五下午 5:00 之前提交一部新电影或几集电视剧时，他们不再需要确保在本周早些时候就开始上传并连续几天进行监控以确保按时完成上传。即使在截止日期当天对作品进行最后编辑，内容所有者现在也可以高枕无忧，因为文件传输只需几分钟，而不是几小时或几天。
Vision Media 平台上灵活的控件为用户赋予了更多权利。制片公司可以通过受保护的查看窗口选择其内容的可观看时长，采用可见或取证水印，并根据需要自定义安全设置。
PacGenesis 的 Mark Eaton 表示：“我们很自豪能够与 Vision Media 合作，帮助他们提高文件传输速度，并帮助他们的安全播放平台节省时间和成本。Vision Media 与我们一样致力于提供一流的安全性和速度，我们很高兴该组合解决方案使制片公司和内容创作者能够安全地大规模传输他们的评奖作品。”
Vision Media 的 Syiek 补充道：“我们的客户、内容所有者全年都可以安心无忧。他们可以减少等待文件传输的时间，将更多的时间花在享受辛勤工作上，将富有创意和鼓舞人心的电影和电视作品变为现实。”
Vision Media（ibm.com 外部链接）是媒体和娱乐行业数字和实体营销及履行服务的全球领导者，也是一家值得信赖的合作伙伴，在电影、电视、流媒体、消费产品和颁奖行业拥有 280 多家客户。Vision Media 在娱乐行业拥有超过 35 年的经验，为大型电影制片厂、娱乐协会、发行商和内容所有者提供一流的安全播放、推广支持和托管服务。
IBM 合作伙伴 PacGenesis（ibm.com 外部链接）是一家领先的数据安全解决方案提供商，十多年来为各种规模的企业提供服务。客户至上的理念使其在数字文件传输安全领域脱颖而出，成为一个领先的、值得信赖的顾问。随着企业不断转变运营方式，PacGenesis 通过现代化的服务和解决方案帮助他们无缝、高效地传输数据。
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源自美国，2021 年 9 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 Aspera 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
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