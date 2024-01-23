IBM® Aspera® Connect Server 帮助 Cinedigm 与其合作伙伴以最快速度传输大型媒体文件，包括完整电影长片，而 Aspera Point-to-Point Client 则支持内部协作。
随着 Cinedigm 的业务不断增长，该公司面临的困境是如何从制作公司获取更多内容，并更快地传播给遍布全美乃至国际的发行合作伙伴。由于提供的完整高清电影通常是未压缩的，或者是 ProRes 或其他高分辨率版本，Cinedigm 需要一种传输解决方案，能够处理非常大的文件，同时保持速度、效率和安全性。除了从制作公司接收内容，并交付给发行合作伙伴外，Cinedigm 还需要更快的传输机制，满足内部业务需求。
Cinedigm 采用了 IBM® Aspera® Connect Server，使内容合作伙伴能够直接向 Cinedigm 交付文件。内容被接收后，会经历一系列步骤，包括处理、转码和汲取，随后 Cinedigm 将文件上传到“工作流程监测文件夹”，让 Aspera Connect Server 提取并高速传送到发行渠道。在内部，Cinedigm 选择 Aspera Point-to-Point 将长片直接传输到其第 3 层镜像 SAN 存储设施及其姊妹办公室，从而实现全美各地团队成员之间的协作。
借助 IBM Aspera，Cinedigm 不必担心内容能否一致且及时地到达发行合作伙伴手中；FASP 传输快速且可靠，无需用户在任何一端进行大量操作，技术熟练程度各不相同的 Cinedigm 管理员和最终用户，都可以轻松发起传输。如今，Cinedigm 在短短几个小时或更短的时间内即可交付 40 到 90 GB 的媒体文件，这比起至少需要 24 小时的快递运输时间而言是十分显著的改善。IBM Aspera 提供无缝的用户体验，同时为 Cinedigm 管理员提供全面的监控和控制能力，管理员可以设置传输优先级并定义带宽分配、实时监控所有传入和传出，为不限数量的用户提供访问权限，并为每一个用户提供专门定义的访问权限和传输设置。
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2015 年 2 月在美国制作。
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