借助 IBM Aspera，Cinedigm 不必担心内容能否一致且及时地到达发行合作伙伴手中；FASP 传输快速且可靠，无需用户在任何一端进行大量操作，技术熟练程度各不相同的 Cinedigm 管理员和最终用户，都可以轻松发起传输。如今，Cinedigm 在短短几个小时或更短的时间内即可交付 40 到 90 GB 的媒体文件，这比起至少需要 24 小时的快递运输时间而言是十分显著的改善。IBM Aspera 提供无缝的用户体验，同时为 Cinedigm 管理员提供全面的监控和控制能力，管理员可以设置传输优先级并定义带宽分配、实时监控所有传入和传出，为不限数量的用户提供访问权限，并为每一个用户提供专门定义的访问权限和传输设置。