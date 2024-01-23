Towergate Insurance, Ltd.

自 1997 年成立以来，Towergate 通过并购活动发展成为英国领先的保险中介机构之一。事实上，在过去 20 年里，该公司的收购名单里已增加超过 300 家专业保险公司。

然而，每家被收购的公司都有自己的后端系统、客户管理平台和数据库。因此，在几年之后，形成了一个高度孤立且不同的数据基础架构，包含多个未连接的系统。



数据孤岛不利于营销。



Towergate 数字营销主管 Keith Mowbray 解释道：“每个企业都有自己的客户旅程。当您购买船舶保险产品时，您经历的旅程与购买房东保险单不同。但所有这些客户数据都位于单独的后台系统中。我们在英国拥有相当大的客户群，但我们没有集中式 CRM。”



分散式数据环境之所以存在问题，有几个原因。其中一个问题是数据本身的质量，Towergate 各业务部门的数据质量不统一。为了按照活动目的对客户进行细分，该公司依靠数据分析师。尽管如此，电子邮件活动仍然是通用的，并且采用临时方式开发，而不是个性化开发且纳入更大的计划。



另一个问题是准备和组织活动所需的流程，其中涉及数据的移动。在每次活动中，团队都必须将新的客户数据库上传到营销平台 Silverpop（现为 Watson Campaign Automation 软件）。这些新数据库导致客户视图分散化，这反过来又增加了分析难度，降低了效率。冗长的流程还影响了活动的及时性。



“当我们想要开展电子邮件营销活动时，每个当地企业都必须与当地的营销官交谈，”Mowbray 解释道，“然后，营销官必须从后端系统中提取必要的数据并将其上传到 Silverpop 系统，这是一个独立的数据库。接着我们会从该数据库运行电子邮件活动。”



到 2017 年，该公司意识到是时候做出改变了。Mowbray 先生说：“我想，‘我们拥有 Watson 平台，为什么不充分利用它的潜力呢？我们看看我们能做些什么。’”

