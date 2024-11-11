Thein Digital 是总部位于捷克的领先 ICT 基础设施供应商，专业领域是云服务、企业架构和网络安全。除了提供一系列服务外，他们还提供全面的安全解决方案，并从事计算机设备的销售和服务。凭借已建立的 ICT 公司合作关系的强大组合，Thein Digital 通过专用 5G 网络等项目推动创新，并提供 24x7 全天候的网络安全保护。在工业领域，他们专注于自动化、机器人技术和推进铁路行业的工业 4.0。
然而，该公司面临着一个挑战：他们需要优化产品经理处理招标信息请求 (RFI) 的效率。这样，卖家就可以更准确、更及时地响应客户的临时问询。
产品经理在查找分布在各种文件和位置（如网站、pdf 存储库、视频和演示文稿）中的相关信息时遇到了困难。他们必须频繁搜索相同的来源并解决类似的重复查询 - 这是一个耗时且重复的过程。另一方面，销售人员在访问创建征求投标书 (RFP) 所需的基本产品详细信息时存在延迟，并且无法在客户互动期间提供及时、准确的响应。这种支离破碎的流程拖慢了运营速度，增加了信息过时或不一致的风险。
为了应对这一挑战，Thein Digital 与 IBM® Client Engineering 开展了一项试点合作，以开发人工智能 (AI) 解决方案，帮助将相关产品信息集中到一个可访问的知识库中。每家公司都为为期 2 个月的试点提供了数据和 6 名参与者。
目标是让用户能够直接用自然语言提出具体问题并对整个 RFI 文档生成答复。为了实现这一目标，试点项目使用了 IBM watsonx.ai 和 IBM® Watson Discovery。
watsonx.ai 被用来完善输入问题，将其转化为更直接或更具体的询问。随后，系统会自动检查输出结果的完整性和准确性，使最终用户的操作过程更加简单快捷。
IBM Watson Discovery 被用作知识库的聚合点。它的智能文档理解能力有助于提高搜索信息的准确性。该产品还分离了知识库，因此在输入问题时不会出现混合不同内容和信息的问题。IBM Watson Discovery 还包含一个清晰的用户界面，允许以最少的技术技能管理知识库。
试点的结果是一个简单的界面，这吸引了产品经理，现在他们可以快速生成和验证全面的 RFI 解答。它还迎合了卖家的需求，他们现在可以即时访问详细的产品信息。
Thein Digital 产品经理 Jan Havlíček 表示：“每个生成的答案都与原始文档相关联，因此可以轻松验证信息。用户可以根据需要验证和编辑这些响应，从而支持我们逐步建立经过人工验证的强大知识库，作为未来 RFI 的单一可信信息源。此外，我们还可以在其他产品上以及为客户实施这一解决方案。”
IBM Client Engineering 业务技术负责人 Alexandr Dobes 表示：“watsonx 平台旨在帮助企业加速可信 AI 解决方案的开发，提供工具以从大型文档和各种来源快速提取信息。”
该试点项目体现了 AI 如何通过快速、准确和数据驱动的决策来支持当今组织的关键需求。通过实施该解决方案，Thein Digital 不仅优化了其内部流程，而且为将来向其客户提供 AI 驱动的信息管理解决方案奠定了基础。
该项目的成功凸显了 Thein Digital 对业务运营创新和效率的承诺。
Thein Digital s.r.o.（ibm.com 外部链接）是一家成立于捷克共和国的国际系统集成商和专业服务公司，提供 IT 基础架构解决方案。自 1993 年以来，该公司一直提供高质量的硬件和软件产品，帮助知名公司简化其日常数据中心运营。Thein Digital 的独特之处在于通过一支受过良好教育且乐于助人的专家团队提供敏锐的集成服务。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。