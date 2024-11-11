Thein Digital 是总部位于捷克的领先 ICT 基础设施供应商，专业领域是云服务、企业架构和网络安全。除了提供一系列服务外，他们还提供全面的安全解决方案，并从事计算机设备的销售和服务。凭借已建立的 ICT 公司合作关系的强大组合，Thein Digital 通过专用 5G 网络等项目推动创新，并提供 24x7 全天候的网络安全保护。在工业领域，他们专注于自动化、机器人技术和推进铁路行业的工业 4.0。

然而，该公司面临着一个挑战：他们需要优化产品经理处理招标信息请求 (RFI) 的效率。这样，卖家就可以更准确、更及时地响应客户的临时问询。

产品经理在查找分布在各种文件和位置（如网站、pdf 存储库、视频和演示文稿）中的相关信息时遇到了困难。他们必须频繁搜索相同的来源并解决类似的重复查询 - 这是一个耗时且重复的过程。另一方面，销售人员在访问创建征求投标书 (RFP) 所需的基本产品详细信息时存在延迟，并且无法在客户互动期间提供及时、准确的响应。这种支离破碎的流程拖慢了运营速度，增加了信息过时或不一致的风险。