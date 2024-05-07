对于游戏和彩票服务提供商而言，想要提高客户参与度并增加其所背后支持的州级和省级彩票收入，打造引人入胜的安全在线彩票体验（如互动游戏、移动应用程序和电子商务平台）至关重要。要在快速发展的行业中保持积极的最终用户体验，准确及时地回复玩家的咨询才是关键。
一家北美彩票和数字游戏企业在快速一致地回复玩家咨询方面遇到了挑战。这家公司在多个司法管辖区跨州开展业务，需要根据适用于每种彩票的当地法律和适用于每种游戏的特殊规则回复玩家的咨询，因此其响应时间由于庞大的咨询量和每个回复的特殊性而受到极大影响。响应时间出现延迟让许多玩家感到失望。奖金、中奖公告、季节性活动和其他促销活动等近乎实时的信息变化，进一步拖慢了响应速度。任何差异都有可能导致玩家的困惑和不满，进而导致玩家参与度降低乃至游戏和彩票收入减少，因此确保玩家获得准确且一致的信息非常重要。
这家游戏和彩票提供商需要一家 AI 企业技术提供商帮助其解决客户体验难题，随后其依赖于 IBM 合作伙伴 Technology Dynamics (TechD) 的服务功能。TechD 的虚拟代理解决方案设计基于自然语言 AI 平台 NeuralSeek（ibm.com 外部链接），该平台能够应用大型语言模型 (LLM) 和企业知识库，以及 IBM® watsonx™ Assistant 和 IBM Cloud®。这种基于 AI 的解决方案不仅简化了运营，也为玩家提供了可靠帮助。有了虚拟代理解决方案的支持，玩家现在可以随时通过彩票和在线游戏平台咨询各种复杂问题，在几秒钟内便会收到确切答案。
NeuralSeek 的自然语言响应和内置数据分析功能可对玩家咨询提供一致且准确的实时回复，包括中奖公告和特别活动。此外，TechD 解决方案还可保护多个州和平台上数千名玩家的个人身份信息 (PII)。
在彩票和数字游戏行业，玩家参与度和响应能力对于增加企业所服务的州和司法管辖区的收入至关重要，TechD 的解决方法帮助其客户稳固了行业领军地位。虚拟代理不仅有助于准确回复大量咨询，还将客户支持团队的工作量减少了 40%-60%，让团队将工作重点放在以玩家为中心的价值更高的服务和项目上。
自 2009 年以来，IBM 合作伙伴 TechD（ibm.com 外部链接）一直在助力公司和组织优化 IBM 数据、AI、分析和数据管理系统、混合云和安全解决方案的实施。TechD 已与 IBM 合作在本地或云端成功实施了数百次 IBM 数据仓储和分析以及安全和治理，帮助众多客户向前发展。TechD 为多个行业的组织提供咨询服务、解决方案和培训。TechD 通过其数据和云管理专业知识协助组织发展、支持组织转型并与组织建立关系，是商业智能、分析和数据仓储领域值得信赖的专家。
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美国出品，2024 年 1 月。
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