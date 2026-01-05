技术咨询与数字解决方案提供商 Tech Mahindra 意识到，其客户正深陷于海量非结构化文档中隐藏的信息困境。这些文档包括财务报告、合同和入职表单等，通常长达上百页，且混合了文本、复杂表格和图像。从中提取价值的过程缓慢、依赖人工且易出错，格式或版式的每一处差异都会增添新的复杂度。

Tech Mahindra 明白自动化这些流程是关键，但他们认识到真正的机遇在于智能。通过应用生成式 AI 来理解复杂文档结构并进行推理，其客户能够加速决策并释放新的效率。然而，许多组织仍持谨慎态度，担忧治理、透明度和控制问题。应对这双重挑战——AI 能力与信任——构成了 Tech Mahindra 与 IBM 合作的基础。