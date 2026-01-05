Tech Mahindra 与 IBM 携手，以速度、精度和治理能力变革文档处理
技术咨询与数字解决方案提供商 Tech Mahindra 意识到，其客户正深陷于海量非结构化文档中隐藏的信息困境。这些文档包括财务报告、合同和入职表单等，通常长达上百页，且混合了文本、复杂表格和图像。从中提取价值的过程缓慢、依赖人工且易出错，格式或版式的每一处差异都会增添新的复杂度。
Tech Mahindra 明白自动化这些流程是关键，但他们认识到真正的机遇在于智能。通过应用生成式 AI 来理解复杂文档结构并进行推理，其客户能够加速决策并释放新的效率。然而，许多组织仍持谨慎态度，担忧治理、透明度和控制问题。应对这双重挑战——AI 能力与信任——构成了 Tech Mahindra 与 IBM 合作的基础。
通过与 IBM 合作，Tech Mahindra 创建了 Document AmplifAler——这是一个旨在变革企业管理和理解复杂文档方式的下一代生成式 AI 平台。Document AmplifAler 基于 IBM® watsonx.ai AI 工作室、IBM® Granite 13b 基础模型和 IBM® Deep Search 构建，利用多智能体、多模型 AI 技术，从包含文本、表格和图像的海量数据密集型文档中提取、分析并丰富洞察。
Document AmplifAler 平台的独特之处在于其负责任 AI 的基石。通过将用于 AI 治理的 IBM® watsonx.governance 工具包嵌入核心，Document AmplifAler 有助于确保每一个 AI 驱动的流程都透明、可解释且合规——从而解决企业对信任和责任的关切。
借助采用 IBM watsonx 产品组合构建的 Document AmplifAler，Tech Mahindra 正助力企业将文档密集型工作流转变为智能自动化流程——从而提升效率、准确性和速度。通过将先进 AI 与嵌入式治理相结合，其客户在实现更快成果的同时，保持了充分的控制和合规。
Tech Mahindra 的客户在各行业已见到切实的业务成效：
通过集成 watsonx.governance，Document AmplifAler 中的每一个 AI 输出都透明且可解释，赋能这些企业自信地采用 AI、满足监管期望并负责任地规模化创新。Tech Mahindra 与 IBM 携手，共同帮助 Tech Mahindra 的客户释放可信 AI 的全部潜力，以变革业务开展的方式。
从企业客户入职到合同审阅与发票对账，Document AmplifAler 正帮助各行业的客户加速决策、提升运营效率，并挖掘数据中的隐藏洞察。Tech Mahindra 与 IBM 构建的远不止一个解决方案——他们已联合成立了 AI 卓越中心 (CoE)，培训了超过 500 名专业人员，并持续推动可扩展、安全且面向未来的企业级 AI 应用。
Tech Mahindra 为全球各行业企业提供技术咨询与数字解决方案，以前所未有的速度实现变革性增长。其在 90 多个国家拥有超过 148,000 名专业人员，为全球 1,100 多家客户提供服务。该公司提供全方位服务，包括咨询、信息技术、企业应用、业务流程服务、工程服务、网络服务、客户体验与设计、AI 与分析，以及云和基础设施服务。他们是全球首家获得可持续市场倡议 Terra Carta Seal 认证的印度公司，该认证旨在表彰积极引领创建气候与自然友好型未来的全球企业。Tech Mahindra 隶属于 1945 年成立的 Mahindra Group，该集团是全球规模最大、最受推崇的跨国企业联盟之一。
