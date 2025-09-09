Target Group 是一家领先的业务流程外包 (BPO) 提供商，面向金融服务、政府、保险和其他行业的客户提供服务。随着公司客户群的扩大和工作量的增加，其传统 IT 基础设施逐渐不堪重负。这些系统难以满足不断提高的性能需求，而停机时间、处理速度减缓和潜在安全漏洞的风险也与日俱增。

对于一家声誉取决于提供安全、始终可用的服务的公司来说，这个问题构成了严重的威胁。Target Group 需要一个现代化、可扩展的基础设施，该基础设施可以满足不断增长的需求、确保高可用性并满足严格的安全要求，并且不会中断正在进行的运营。