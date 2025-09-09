Target Group 借助 IBM Power 平台提高性能、可靠性和安全性
Target Group 是一家领先的业务流程外包 (BPO) 提供商，面向金融服务、政府、保险和其他行业的客户提供服务。随着公司客户群的扩大和工作量的增加，其传统 IT 基础设施逐渐不堪重负。这些系统难以满足不断提高的性能需求，而停机时间、处理速度减缓和潜在安全漏洞的风险也与日俱增。
对于一家声誉取决于提供安全、始终可用的服务的公司来说，这个问题构成了严重的威胁。Target Group 需要一个现代化、可扩展的基础设施，该基础设施可以满足不断增长的需求、确保高可用性并满足严格的安全要求，并且不会中断正在进行的运营。
相较于以往基础设施的系统性能
缩短批处理时间，加快服务交付
为了实现基础设施现代化，Target Group 与 IBM® Business Partner Recarta IT 合作，在私有云配置中部署 IBM® Power10 平台。IBM® Power Private Cloud with Shared Utility Capacity 解决方案可根据实时工作量需求进行动态扩展。它还融入了 IBM® FlashSystem 7300 存储和 IBM® SAN Volume Controller 集群，以确保高度可用性和无缝数据管理。
此次迁移经过精心规划，力求最大限度减少中断，其成效立竿见影：新环境的性能相比先前系统提高近 3 倍，同时批处理时间也缩短了 40%。该解决方案具备内置冗余、安全启动和加密功能，可为 Target Group 提供支持其任务关键型工作量所需的弹性和安全性。
凭借升级后的基础设施，Target Group 的运营性能、正常运行时间和安全性均得到显著提升。IBM® Power 平台的“六个九”可用性，即 99.9999% 的正常运行时间1有助于确保服务交付不间断，这对于依赖持续运营的客户来说至关重要。
借此，Target Group 已实现以下目标：
“与 Target 合作开展这个业务关键型项目展示了我们与 Target 携手可发挥的力量。我们很高兴能够在预算范围内按时交付该项目，并且对业务的干扰极小。”- Recarta IT 全球销售总监 Phil Hyams
继成功部署 IBM Power10 平台之后，Target Group 与 IBM 启动了 3 项新的概念验证 (POC) 计划。这些举措旨在利用最初转型的势头，深入了解优化性能、可扩展性和服务交付的新机会。此次合作体现了 Target Group 对 IBM 作为长期创新合作伙伴的信心。
Target Group 乃 Tech Mahindra 旗下公司，是一家总部位于英国的 BPO 和数字化转型业务专业服务商，为 30 多家主要金融服务公司和公共部门组织提供服务。Target Group 管理着 170 亿英镑的资产，为 1900 万个客户提供服务。该公司拥有超过 45 年的经验，提供受金融行为监管局 (FCA) 监管的解决方案，可简化运营并提升客户体验。
Recarta IT 是一个屡获殊荣的 IBM Business Partner，专门从事企业服务器和存储环境的设计、部署和管理。Recarta IT 的全球客户群涵盖金融服务、制造业、公共部门和零售业等 300 多个组织，可交付业务关键型基础设施解决方案，且重点关注弹性、合规性和性能。该公司因其在混合云和 AI 工作量方面的专业能力而闻名，致力于支持在各种监管和地理环境下运营的客户。
1. 基于 Power11 处理器的系统 RAS 中计算的单个 Power E1180 系统的计划外停机时间（参见部分：99.9999% 的正常运行时间）https://www.ibm.com/downloads/documents/cn-zh/10a99803d9afd776
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM FlashSystem 和 Power 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。