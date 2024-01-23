在化工厂中，安全是重中之重。化学品有毒且高度易燃，因此化工厂极其危险。各个公司不断寻找新的方法来降低事故、伤害和化学污染风险。未正确存储和维护的化学品可能会受到污染，从而导致大范围的不良后果。
如果在这种情况下错误运输受影响的集装箱，客户可能会遭受严重甚至致命的后果。而且，即使在发货前发现受污染的库存，仍然会出现许多问题。化工公司不得不丢弃无法使用的桶装产品，因此会影响库存水平及其订单履行能力，这反过来又可能影响季度收入，增加生产成本，并最终导致大量资金损失。
IBM® 合作伙伴 SingleStore 致力于为一位客户（一家化学研究工厂）解决类似的安全问题。在该工厂内，容器装有各种正在研究的化学品，需要在一定阈值内进行维护。例如，该工厂特定库存的最低温度阈值是 27°F，最高温度阈值是 30°F。此类数据需要使用连接到所有存储容器的 IoT 传感器进行跟踪，但该工厂的这些容器内出现了温度波动。
“他们需要进行数字化转型，帮助他们成长为一个数据驱动型组织。我们需要帮助他们检测这些温度异常，”SingleStore 全球技术联盟总监 Mark Lochbihler 说道，“如果集装箱温度过低或过高，可能导致致命后果。因此，当容器的温度超过规定阈值时，必须迅速采取行动。”
实时提供化学品容器温度读数，获取可行的洞察分析
化工厂的质量控制、库存和营收将会增加
SingleStore 为同名的数据密集型应用程序提供现代数据库，选择为其客户构建 IoT 解决方案，旨在流式传输来自化工厂容器上的传感器的数据。SingleStore 与 IBM 合作，希望利用 Red Hat® OpenShift® 平台对该工厂的私有云进行现代化改造并对其工作负载实施数字化转型。两家公司的开发团队密切合作，使用 IBM Cloud Pak® for Data 及其生态系统，同时还利用 IBM® Cognos® Analytics、IBM Event Streams 和 IBM Watson® Studio 技术来规划、构建和部署全新的解决方案。
“我们在规划阶段就高度专注。首先测试了解决方案的流媒体方面。一旦它发挥作用，我们就继续使用 Watson ML 构建异常检测模型，”Lochbihler 解释道，“然后我们优化了 SingleStore 数据库查询及其性能。最后，我们确保 Cognos Dashboards 按预期运行并满足客户响应 SLA。”
Lochbihler 补充道，IBM 解决方案与 SingleStore 服务进行的是无缝集成。
“IBM 团队对流媒体、AI/ML、仪表板功能以及它们如何在混合云上运行非常了解，”Lochbihler 继续说道，“我们的 SingleStore 团队是现代运营和分析数据库方面的专家。我们共同开发这个 IoT 解决方案所用的时间仅为在没有 IBM 专家的帮助下所需时间的三分之一。”
实施后，全新的解决方案将使 SingleStore 和 IBM 客户能够：
“化学品存储质量控制是主要问题，我们将通过这一全新的 IoT 解决方案来解决这一问题。根据我们与 IBM 部署的全新解决方案，客户存储设施中的温度将会自动调整到正确的温度，”Lochbihler 说道，“如果存储温度处于不安全范围，我们的客户就会收到自动警报。”
通过此次合作，IBM 经销商可以将 SingleStore 解决方案作为云原生、混合、实时和历史数据中心纳入为客户提供的解决方案提案中。IBM 团队还可以联合 IBM Cloud Pak for Data，并入和经销 SingleStore，作为数据密集型应用程序的现代数据层。
“IBM 和 SingleStore 已经为世界上最具挑战性的数字化转型项目提供混合云解决方案。我们认为，当我们为客户构建这一现代 IoT 解决方案时，与 IBM 合作是一件很自然的事情，”Lochbihler 说道，“当我们携手合作时，我们了解到我们为共同客户提供了巨大的价值主张。在客户现场实现数字化转型和数据驱动的解决方案方面，我们的合作确实可以实现更好的结果。”
IBM 合作伙伴 SingleStore（ibm.com 外部链接）以前称为 MemSQL，它提供专为数据密集型应用程序构建的分布式、高度可扩展的现代 SQL 数据库。该平台拥有超过 300 名员工，每秒可以采集数百万个事件，同时可以分析数十亿行数据。SingleStore 为应用程序提供实时决策和动态体验的最佳性能。
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美国出品，2022 年 4 月。
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