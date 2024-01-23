如果在这种情况下错误运输受影响的集装箱，客户可能会遭受严重甚至致命的后果。而且，即使在发货前发现受污染的库存，仍然会出现许多问题。化工公司不得不丢弃无法使用的桶装产品，因此会影响库存水平及其订单履行能力，这反过来又可能影响季度收入，增加生产成本，并最终导致大量资金损失。

IBM® 合作伙伴 SingleStore 致力于为一位客户（一家化学研究工厂）解决类似的安全问题。在该工厂内，容器装有各种正在研究的化学品，需要在一定阈值内进行维护。例如，该工厂特定库存的最低温度阈值是 27°F，最高温度阈值是 30°F。此类数据需要使用连接到所有存储容器的 IoT 传感器进行跟踪，但该工厂的这些容器内出现了温度波动。

“他们需要进行数字化转型，帮助他们成长为一个数据驱动型组织。我们需要帮助他们检测这些温度异常，”SingleStore 全球技术联盟总监 Mark Lochbihler 说道，“如果集装箱温度过低或过高，可能导致致命后果。因此，当容器的温度超过规定阈值时，必须迅速采取行动。”