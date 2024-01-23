安全漏洞将客户关系、商业声誉和财务状况置于危险的境地，对于这种不堪重负的情况，组织无论如何都要想方设法进行管控。面对新的事件报告监管截止日期，公司迫切需要比以往任何时候更快速地做出反应。

Secure-24 首席安全和隐私官 Brian Herr 表示：“在过去，企业可以花费几天、几周甚至几个月的时间进行调查，以便让人们知道发生了什么。“而现在，我们必须在几个小时以内说明情况，要做到这一点，我们还有大量的工作需要完成。”

作为一家拥有近二十年历史的企业安全解决方案提供商，Secure-24 维护着一支由多名专家组成的专项团队，以帮助各个组织在面对网络攻击时快速采取行动。“我们的调查人员会关注网络钓鱼、恶意软件、勒索软件、未经授权的访问等等，无一遗漏，”Herr 说道。“我们的工作范围覆盖了每一个垂直领域以及各种类型的系统。”

为了支持客户在越来越短的时间内响应安全事件，Secure-24 的调查团队需要在其运营核心中采用正确的技术核心。

“随着我们的程序不断发展壮大，我们发现缺少很多工具，”Herr 表示。“尽管客户希望我们快马加鞭，但他们也要相信我们的调查人员已经表现得尽职尽责了。我们需要一个既易于使用又极其可靠的事件响应平台，以便为审计和潜在的法律诉讼收集证据。”