传统手动理赔流程制约增长潜力

一家领先的保险理赔管理公司在使用手工操作、纸质文档繁重的流程时，难以应对日益增长的理赔量。员工每天花费数小时审阅文件、重新录入数据、操作过时系统——每日仅能处理 15 笔理赔。在这个速度与准确性至关重要的行业，此瓶颈严重制约了企业的发展与竞争力。

面对客户期望提升与运营成本上涨的双重压力，该保险公司亟需一个可扩展的解决方案，以缩短处理周期并释放员工精力，使其专注于更高价值的工作。改革目标十分明确：现代化转型已非可选项，而是必然要求。

20 倍 员工生产力提升 4 倍 理赔周期缩短 高达 288 笔 每日处理理赔量——从原有的 15 笔实现跃升
借助 IBM 的业务自动化与 AI，我们帮助客户从劳动密集型的手工流程转向精简智能的工作流——让员工能聚焦于更高价值的工作。
Brian French CEO Salient Process
从手工到现代：理赔流程重塑

为实现理赔流程现代化，该保险公司与 IBM 金牌业务合作伙伴 Salient Process 合作，实施定制化自动化与 AI 解决方案。Salient 与客户紧密协作，绘制工作流图谱，识别自动化契机，并确保平稳推进。

Salient 部署了 IBM® Robotic Process Automation (RPA) 技术以消除重复性任务，同时采用 IBM® Business Automation Workflow 平台实现员工流程的数字化与集约化。此外，IBM watsonx.aiAI 解决方案套件助力保险公司运用 (LLM) 从内容复杂的海量文档中提取数据。

最终成果如何？依托保险公司的业务洞察力、Salient Process 的专业经验与 IBM 技术的融合驱动，智能自动化转型成功降低了差错率，将理赔处理升级为更快速、更智能、更具扩展性的运营模式。
AI 实现 20 倍生产力提升与 4 倍周期提速

French 表示：“通过整合 IBM® RPA、业务自动化工作流与 IBM watsonx，客户从每日处理 15 笔理赔跃升至 288 笔，实现了 20 倍的生产力提升和 4 倍的周期提速。”

智能文档处理助力该保险公司扩大运营规模，并提前超额完成增长目标。精简的工作流程与更快的处理周期不仅提升了客户满意度，更为保险公司赢得了竞争优势。

如今，在该保险公司探索基于 IBM® Automation 与 AI 解决方案的全新数字创新时，Salient Process 仍是其值得信赖的合作伙伴。
关于 Salient Process

Salient Process 成立于 2011 年，总部位于怀俄明州夏延，是一家业务自动化服务公司，致力于帮助组织精简运营并使流程成果与组织目标保持一致。他们提供流程优先 AI、流程映射、流程挖掘、决策管理、RPA 和工作流自动化服务，以提升效率并节约成本。Salient 与客户协作交付定制化解决方案，实现理赔处理自动化并支持可扩展增长。

 解决方案组件 IBM Business Automation Workflow IBM Robotic Process Automation IBM watsonx.ai
