一家领先的保险理赔管理公司在使用手工操作、纸质文档繁重的流程时，难以应对日益增长的理赔量。员工每天花费数小时审阅文件、重新录入数据、操作过时系统——每日仅能处理 15 笔理赔。在这个速度与准确性至关重要的行业，此瓶颈严重制约了企业的发展与竞争力。

面对客户期望提升与运营成本上涨的双重压力，该保险公司亟需一个可扩展的解决方案，以缩短处理周期并释放员工精力，使其专注于更高价值的工作。改革目标十分明确：现代化转型已非可选项，而是必然要求。