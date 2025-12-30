自动化缩短周期时间并提升理赔处理效率
一家领先的保险理赔管理公司在使用手工操作、纸质文档繁重的流程时，难以应对日益增长的理赔量。员工每天花费数小时审阅文件、重新录入数据、操作过时系统——每日仅能处理 15 笔理赔。在这个速度与准确性至关重要的行业，此瓶颈严重制约了企业的发展与竞争力。
面对客户期望提升与运营成本上涨的双重压力，该保险公司亟需一个可扩展的解决方案，以缩短处理周期并释放员工精力，使其专注于更高价值的工作。改革目标十分明确：现代化转型已非可选项，而是必然要求。
为实现理赔流程现代化，该保险公司与 IBM 金牌业务合作伙伴 Salient Process 合作，实施定制化自动化与 AI 解决方案。Salient 与客户紧密协作，绘制工作流图谱，识别自动化契机，并确保平稳推进。
Salient 部署了 IBM® Robotic Process Automation (RPA) 技术以消除重复性任务，同时采用 IBM® Business Automation Workflow 平台实现员工流程的数字化与集约化。此外，IBM watsonx.aiAI 解决方案套件助力保险公司运用 (LLM) 从内容复杂的海量文档中提取数据。
最终成果如何？依托保险公司的业务洞察力、Salient Process 的专业经验与 IBM 技术的融合驱动，智能自动化转型成功降低了差错率，将理赔处理升级为更快速、更智能、更具扩展性的运营模式。
French 表示：“通过整合 IBM® RPA、业务自动化工作流与 IBM watsonx，客户从每日处理 15 笔理赔跃升至 288 笔，实现了 20 倍的生产力提升和 4 倍的周期提速。”
智能文档处理助力该保险公司扩大运营规模，并提前超额完成增长目标。精简的工作流程与更快的处理周期不仅提升了客户满意度，更为保险公司赢得了竞争优势。
如今，在该保险公司探索基于 IBM® Automation 与 AI 解决方案的全新数字创新时，Salient Process 仍是其值得信赖的合作伙伴。
Salient Process 成立于 2011 年，总部位于怀俄明州夏延，是一家业务自动化服务公司，致力于帮助组织精简运营并使流程成果与组织目标保持一致。他们提供流程优先 AI、流程映射、流程挖掘、决策管理、RPA 和工作流自动化服务，以提升效率并节约成本。Salient 与客户协作交付定制化解决方案，实现理赔处理自动化并支持可扩展增长。
