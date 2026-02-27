IBM 与 ROX Hi-Tech Ltd. 合作构建并部署了 IBM Power 与存储解决方案的组合，以通过可靠的故障转移来加强业务连续性，同时降低灾难恢复风险，而无需重新构建平台或为现有环境重新设计架构。

ROX Hi-Tech 通过举办涵盖基础设施、SAP 应用程序和安全性等领域的一系列结构化的深入技术研讨会，推动了此次转型工作，从而增强了利益相关者对恢复目标的一致性和信心。IBM Power Virtual Server 的概念验证通过详细的能力演示得到了补充，同时验证了该平台的弹性、性能与无缝集成准备情况。与此同时，ROX Hi-Tech 在 PowerVS 上为异构环境设计了一个强大的 SAP HANA 灾难恢复架构，并让 SAP 主题专家尽早积极参与进来，以确保与核心 ERP 流程完全一致。

该解决方案通过在 IBM Power Virtual Server 上部署弹性基础设施并实施 SAP HANA 原生复制，来实现跨环境的持续数据同步和快速恢复，以对客户的灾难恢复方法进行现代化改造。

通过集成 IBM Cloud Object Storage，该解决方案可为备份和恢复数据提供安全、可扩展的存储库，从而加强数据保护并在灾难场景中支持可靠恢复。该灾难恢复框架与 PowerVS 上托管的 SAP 系统进行了无缝集成，从而可形成强大且标准一致的业务连续性基础。

该举措还实现了从资本密集型基础设施向基于运营支出的云模型的转变，同时提供了 250 多项 IBM Cloud 服务的使用权，以支持未来的可扩展性和创新。通过此合作伙伴关系，IBM 与 ROX Hi-Tech 共同提供了一种安全、面向未来的灾难恢复解决方案，且比其他备用云平台更具优势。