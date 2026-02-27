ROX Hi-Tech 和 IBM 在 IBM Power Virtual Server 上提供安全、可扩展的灾难恢复
某一运行任务关键型 SAP 工作负载的全球制造组织遭遇长时间的本地生产中断，从而扰乱了业务运营，并引发了针对业务连续性的严重担忧。由于身处停机会直接影响生产力、收益和客户承诺的行业中，领导层认识到亟需加强灾难恢复 (DR) 能力。
除恢复信心外，该组织还需要一个符合行业标准、能尽可能降低风险并可避免出现昂贵的平台重构或架构更改的 DR 解决方案。传统方法需投入大量资本且部署缓慢，并缺乏支持未来增长所需的灵活性。其挑战显而易见：在控制成本并确保长期可扩展性的同时，提高 SAP HANA 的弹性和恢复速度。
IBM 与 ROX Hi-Tech Ltd. 合作构建并部署了 IBM Power 与存储解决方案的组合，以通过可靠的故障转移来加强业务连续性，同时降低灾难恢复风险，而无需重新构建平台或为现有环境重新设计架构。
ROX Hi-Tech 通过举办涵盖基础设施、SAP 应用程序和安全性等领域的一系列结构化的深入技术研讨会，推动了此次转型工作，从而增强了利益相关者对恢复目标的一致性和信心。IBM Power Virtual Server 的概念验证通过详细的能力演示得到了补充，同时验证了该平台的弹性、性能与无缝集成准备情况。与此同时，ROX Hi-Tech 在 PowerVS 上为异构环境设计了一个强大的 SAP HANA 灾难恢复架构，并让 SAP 主题专家尽早积极参与进来，以确保与核心 ERP 流程完全一致。
该解决方案通过在 IBM Power Virtual Server 上部署弹性基础设施并实施 SAP HANA 原生复制，来实现跨环境的持续数据同步和快速恢复，以对客户的灾难恢复方法进行现代化改造。
通过集成 IBM Cloud Object Storage，该解决方案可为备份和恢复数据提供安全、可扩展的存储库，从而加强数据保护并在灾难场景中支持可靠恢复。该灾难恢复框架与 PowerVS 上托管的 SAP 系统进行了无缝集成，从而可形成强大且标准一致的业务连续性基础。
该举措还实现了从资本密集型基础设施向基于运营支出的云模型的转变，同时提供了 250 多项 IBM Cloud 服务的使用权，以支持未来的可扩展性和创新。通过此合作伙伴关系，IBM 与 ROX Hi-Tech 共同提供了一种安全、面向未来的灾难恢复解决方案，且比其他备用云平台更具优势。
此次转型后，该组织显著加强了任务关键型工作负载的业务连续性和灾难恢复能力。经现代化改造后的环境可将停机风险降低 80%，并将系统性能提高 30%，从而实现更可靠的运营以及中断期间更快的恢复速度。
除提升弹性和性能外，该解决方案还为支持长期增长建立起一个可扩展、安全且面向未来的 IT 基础。通过在 IBM Power Virtual Server 上采用基于运营支出的云模型，该组织提高了成本灵活性，同时还可利用 IBM Cloud 服务的广泛生态系统。凭借现已实现的自动恢复、治理优化及企业级可靠性，并在 IBM 与 ROX Hi-Tech 持续合作的支持下，该客户能更好地适应不断变化的业务需求，并满怀信心地进行扩展。
ROX Hi-Tech Ltd. 是一家专门从事基础设施、SAP、云以及网络与安全解决方案的战略 IT 解决方案提供商。该公司成立于印度，并与各行各业的全球企业开展合作，以利用 IBM 和 SAP 的行业领先技术来设计、部署和管理具有弹性且面向未来的 IT 环境。
© Copyright IBM Corporation 2026 年 2 月。IBM、IBM 徽标、Power Virtual Server、IBM Cloud Object Storage 和 IBM Cloud Gateway Appliance 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。