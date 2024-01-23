Roma Capitale 是该市的市政府，其使命之一就是将这座古老的城市变为非常现代化的居住地。从覆盖全市的 WiFi 到提供从学前教育入学到建筑许可证等各种服务的在线门户，Roma Capitale 为公民提供了一系列数字服务。

当然，对于一座拥有数百万人口的城市来说，确保众多服务的积极最终用户体验绝非易事。Roma Capitale 的 IT 基础架构并非一日建成。它庞大而复杂。

Roma Capitale 数据中心主管 Roberto Massimiliani 领导着一个由 5 人组成的团队，负责在包含裸机、容器和 Microsoft Hyper-V 基础架构的本地环境中管理 800 台虚拟机 (VM) 和 150 台物理机。

从历史上看，该团队遵循传统的工作负载开发模式，并依靠手动干预来管理性能并降低风险。“在使用 IBM Turbonomic 之前，我们尝试在容器基础架构上实现微服务，但我们的开发人员并没有完全实现这一转变所需的工具。他们只是强行在容器上运行单体式应用程序，”Massimiliani 解释道。

与许多其他 IT 团队一样，该团队依靠不同的监控工具和用户投诉来识别和解决性能问题。他们现有的工具无法让他们全面了解自己的环境；也无法让团队在执行资源分配决策之前了解其影响。团队所能做的就是在出现性能问题时作出反应，手动重新分配资源并随后监控影响。这种方法使他们无法主动、持续地确保员工和公民所依赖的应用程序的性能。

为了最大限度地降低风险并确保长期绩效，Roma Capitale 团队知道，他们需要探索新技术和人工智能。他们还需要配备全栈可见性。这时他们转向了IBM® Turbonomic®混合云成本优化解决方案。