当我们想到罗马时，我们通常会联想到它丰富的历史和文化。我们的脑海中会浮现罗马斗兽场和万神殿，以及这座城市举世闻名的美妙艺术和美食。但罗马也是一座现代化城市，拥有 287 万充满活力的居民，他们每天都在使用最新的技术。
Roma Capitale 是该市的市政府，其使命之一就是将这座古老的城市变为非常现代化的居住地。从覆盖全市的 WiFi 到提供从学前教育入学到建筑许可证等各种服务的在线门户，Roma Capitale 为公民提供了一系列数字服务。
当然，对于一座拥有数百万人口的城市来说，确保众多服务的积极最终用户体验绝非易事。Roma Capitale 的 IT 基础架构并非一日建成。它庞大而复杂。
Roma Capitale 数据中心主管 Roberto Massimiliani 领导着一个由 5 人组成的团队，负责在包含裸机、容器和 Microsoft Hyper-V 基础架构的本地环境中管理 800 台虚拟机 (VM) 和 150 台物理机。
从历史上看，该团队遵循传统的工作负载开发模式，并依靠手动干预来管理性能并降低风险。“在使用 IBM Turbonomic 之前，我们尝试在容器基础架构上实现微服务，但我们的开发人员并没有完全实现这一转变所需的工具。他们只是强行在容器上运行单体式应用程序，”Massimiliani 解释道。
与许多其他 IT 团队一样，该团队依靠不同的监控工具和用户投诉来识别和解决性能问题。他们现有的工具无法让他们全面了解自己的环境；也无法让团队在执行资源分配决策之前了解其影响。团队所能做的就是在出现性能问题时作出反应，手动重新分配资源并随后监控影响。这种方法使他们无法主动、持续地确保员工和公民所依赖的应用程序的性能。
为了最大限度地降低风险并确保长期绩效，Roma Capitale 团队知道，他们需要探索新技术和人工智能。他们还需要配备全栈可见性。这时他们转向了IBM® Turbonomic®混合云成本优化解决方案。
实施 IBM Turbonomic 后：本地 RAM 和 CPU 减少 15%
在 IBM Turbonomic 的帮助下优化了 800 个工作负载
部署 Turbonomic 之后，Massimiliani 和他的团队得以实现持续的应用程序性能保证。由于整合了 Dynatrace，团队最终能够获得其本地环境的全栈视图：从应用程序层到基础架构。“对我们来说，IBM Turbonomic 的最佳功能之一是全栈可见性，”Massimiliani 解释道。“借助 IBM Turbonomic，我可以查看容器的运行情况以及它们是否正确运行：它们是否使用了太多资源。”
现在，Roma Capitale 团队可以获取全面、实时的环境视图以及人工智能支持的资源分配建议，通过识别环境中存在性能风险的地方，并确定通过重新分配资源来消除风险的最佳方法，积极预防性能问题，减少环境中的浪费。此外，他们可以在执行资源分配操作之前确定其影响。由于整合了 Dynatrace，团队可以了解资源分配操作如何影响应用程序响应时间。“我们整合了 Turbonomic 和 Dynatrace，能够获得所需的数据，向整个团队展示：调整大小不会影响性能。事实上，它可以提高性能。”Massimiliani 指出。
自实施 Turbonomic 以来，Roma Capitale 团队已将其环境中的 RAM 和 CPU 使用量减少了 15%。进而，随着时间的推移，这有助于他们最大限度地降低成本。“如果没有 IBM Turbonomic，我们就需要插入另一台主机，”Massimiliani 说。“IBM Turbonomic 使我们能够提高现有基础架构的利用率，避免不必要的支出。”
通过提高现有基础架构的效率，他们可以延长其使用寿命并减少支出。他们不仅将硬件成本降低了10%，而且还节省了时间。该团队大幅减少了评估环境和实施资源分配决策所花费的时间。进而，使他们能够专注于作为 Roma Capitale 战略优先事项的新举措。
展望未来，Roma Capitale IT 团队将寻求扩大对 Turbonomic 自动化资源分配行动的采用。如今，他们手动执行 Turbonomic 提供的资源分配建议，但从长远来看，他们计划尽可能实施自动化，以便能够继续遵循其章程，最大限度地降低成本，同时确保公民正在使用的应用程序的性能。
Roma Capitale（链接位于 ibm.com 外部）是罗马市的市政府，由许多为该市公民提供服务的不同机构组成。Roma Capitale 的 IT 部门为登记处、停车和交通机构、学校等机构使用的一系列软件和服务提供支持。Roma Capitale 的 IT 部门关注的主要领域是公民用于各种活动（例如支付学费和缴纳罚款）的门户网站。
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美国出品，2022 年 9 月。
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