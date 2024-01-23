瑞典和整个欧洲的托管服务提供商 (MSP) 环境的竞争日益激烈。Rg19 是一家私营的瑞典云解决方案提供商，在云服务提供商市场中占据领导地位，该公司旨在通过评估其 IT 基础架构、优化功能和尽可能降低运营成本来增加利润来保持这一地位。
对于 Rg19 的客户来说，停机是不可接受的。他们需要个性化的托管服务，让他们能够轻松查看和管理基于云的业务关键型系统和流程。
Rg19 的基础架构已经过时，需要升级。继续使用现有解决方案可能会因硬件故障而导致停机，这将对其服务级别协议 (SLA) 产生负面影响，并为客户带来更高的支持成本。这种风险促使该公司研究更灵活的解决方案，以帮助支持其客户需求。
同样，其客户希望在不耗费巨资的情况下实现增长，并正在寻找支持这一工作的解决方案。对于大多数云客户来说，容量是首要考虑的问题。他们的工作负载经历了需求的变化，他们希望根据需求来扩展容量，同时根据使用情况调整成本。
Rg19 预测运营成本将降低 19%
Rg19 估计解决方案为 50%
RG19 专注于保持在为业务关键型应用程序提供云服务方面的领先地位。作为云供应商，它需要实现无摩擦的容量扩展，以满足客户的服务级别。这一专注点促使该公司选择了 IBM® Power® Private Cloud Solution®（在以下服务器上运行 IBM AIX® 和 IBM i 操作系统：IBM Power System S924®）。Rg19 已经与 IBM Financing 就其已安装的系统签订了融资协议。为了帮助在维护现有系统的同时获取新系统，IBM 提供了灵活的融资解决方案，使 Rg19 能够最大限度地缩短系统之间转换的停机时间，同时平衡成本。
Rg19 客户在 AIX、IBM i 和 Linux® on Power 环境上运行其核心业务应用程序。向 IBM Power 私有云的过渡为这一关键工作负载的快速运行提供了保证。
新基础架构的效果几乎立竿见影。动态容量为 Rg19 提供按次付费的定价模型，使其能够为未来的增长保持缓冲区容量。该公司仅在使用该容量时才需要付费，现在它可以快速吸引新客户并快速适应容量变化，根据客户使用情况调整成本并将这种灵活性传递给客户。由于成本现在基于使用情况，Rg19 可以无风险地提供更短、更灵活的期限，并且可以根据客户的需要进行扩展，而无需支付超出其使用量的容量费用。由于大多数容量使用情况不是线性的，这对 Rg19 的成本结构有巨大的推动作用，并降低了客户的运营成本。此外，Rg19 预计运营成本将降低 19%，这对实现其利润具有巨大好处。
在许多实施项目中，融资比以往任何时候都更加重要，因为它可以帮助企业更早、更快地启动项目，而不是以其他方式推进项目。
“最大的好处是，我们现在可以更灵活地向市场提供产品，也可以更灵活地为客户实施解决方案。我们在每项 SLA 方面都表现出色，并且对系统的稳健性和功能非常满意。”Rg19 首席技术官 Lars Nygren 说道。
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2021 年 10 月在美国制作。
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