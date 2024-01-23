对于 Rg19 的客户来说，停机是不可接受的。他们需要个性化的托管服务，让他们能够轻松查看和管理基于云的业务关键型系统和流程。

Rg19 的基础架构已经过时，需要升级。继续使用现有解决方案可能会因硬件故障而导致停机，这将对其服务级别协议 (SLA) 产生负面影响，并为客户带来更高的支持成本。这种风险促使该公司研究更灵活的解决方案，以帮助支持其客户需求。

同样，其客户希望在不耗费巨资的情况下实现增长，并正在寻找支持这一工作的解决方案。对于大多数云客户来说，容量是首要考虑的问题。他们的工作负载经历了需求的变化，他们希望根据需求来扩展容量，同时根据使用情况调整成本。