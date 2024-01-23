Raj Petro 的文化、流程和系统现在与 Brenntag 更加协调一致。Raj Petro 的 CFO Prakash Subramanian 解释道：“加盟 Brenntag 集团之后，Raj Petro 可以随时打入至关重要的全球市场。Raj Petro 正在推动一场影响深远的转型，以利用这一全球网络。”

他继续说道：“通过将我们的任务关键型 SAP ERP 系统迁移到 IBM Cloud 中的托管式服务，我们能够经济高效地满足合作伙伴在合规性和财务报告方面的需求。与此同时，迁移到云端为我们提供了优化工作流程的契机，尽管受到了疫情的影响，我们的收入仍然创下了历史新高。”

Raj Petro 的 IT 主管 Jitesh Save 补充道：“自从将 SAP 业务系统从本地数据中心迁移到 IBM Cloud 中具有极高可用性的托管式服务以来，我们已经将恢复点目标 [RPO] 缩短到 15 分钟以下，并将恢复时间目标 [RTO] 缩短到 4 小时以下。IBM 能够时刻保护我们的 SAP 系统，让我们高枕无忧。”