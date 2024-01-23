Raj Petro 的文化、流程和系统现在与 Brenntag 更加协调一致。Raj Petro 的 CFO Prakash Subramanian 解释道：“加盟 Brenntag 集团之后，Raj Petro 可以随时打入至关重要的全球市场。Raj Petro 正在推动一场影响深远的转型，以利用这一全球网络。”
他继续说道：“通过将我们的任务关键型 SAP ERP 系统迁移到 IBM Cloud 中的托管式服务，我们能够经济高效地满足合作伙伴在合规性和财务报告方面的需求。与此同时，迁移到云端为我们提供了优化工作流程的契机，尽管受到了疫情的影响，我们的收入仍然创下了历史新高。”
Raj Petro 的 IT 主管 Jitesh Save 补充道：“自从将 SAP 业务系统从本地数据中心迁移到 IBM Cloud 中具有极高可用性的托管式服务以来，我们已经将恢复点目标 [RPO] 缩短到 15 分钟以下，并将恢复时间目标 [RTO] 缩短到 4 小时以下。IBM 能够时刻保护我们的 SAP 系统，让我们高枕无忧。”
和很多大获成功的制造商一样，Raj Petro 也依赖 SAP ERP 管理自己的端到端运营：从后台到工厂车间。多年来，该公司一直在依靠 IBM Systems 为自己的任务关键型应用程序提供支持，并在本地数据中心的 IBM Power Systems™ 服务器和 IBM AIX® 操作系统上运行自己的 SAP 解决方案。
“我们与 Brenntag 共同成立的合资企业 [JV] 对我们的 SAP 解决方案提出了很多新的要求，”Prakash Subramanian 解释道。“除了为 SAP ERP 数据完整性和灾难恢复引入严格的合规性标准以外，合资企业需要满足的另一个条件是，我们需要更频繁地提供财务报告和运营报告。不过，我们知道，使用现有的基础设施很难满足这些要求。”
Jitesh Save 表示：“在权衡各种选项之后，我们断定实现合规性的最快途径是使用托管式服务解决方案。通过迁移到云端，我们将获得高性能和高可扩展性以支持我们的合规性用例，而成本要比构建新的本地基础设施低得多。选择云端之后，还无需在我们的新总部建造数据中心，这样既可以节省占地面积，又能减少我们的环境足迹。”
在评估了多家领先云供应商的产品之后，Raj Petro 断定，要解锁新的合规性功能，最快速、最经济高效的途径是使用 IBM Cloud 上的 SAP 解决方案的企业应用程序托管式服务。
“我们当时正在寻找一个值得信赖的托管式服务合作伙伴，以帮助我们专注于我们的核心竞争力，随后，IBM 向我们极力推荐他们的产品，”Prakash Subramanian 回忆道。“IBM 为我们提供了很多极具说服力的客户参考资料，这让我们坚信，IBM Cloud 上的 SAP 解决方案的企业应用程序托管式服务能够满足我们的需求。事实上，我过去曾经有过一段迁移到 IBM Cloud 并大获成功的经历，因此我对 IBM 印度团队的专业精神和专业知识有着切身的体会。”
Jitesh Save 补充道：“合资企业计划的成败以及我们能否如期迁往新的总部取决于我们是否能够及时执行云项目。在我们考虑过的所有供应商当中，我们认为 IBM 拥有最丰富的经验。”
在 Raj Petro 的云计划期间，新冠疫情开始席卷全球。通过选择托管式服务而不是本地数据中心，该公司能够使其后台员工无缝过渡到远程工作，并确保他们的 SAP ERP 系统由 IBM 专家管理和维护。
“IBM Cloud 上的 SAP 解决方案的企业应用程序托管式服务为包括 SAP Basis 在内的整个堆栈提供了支持，”Prakash Subramanian 解释道。“自从迁移到 IBM Cloud 以来，我们的 SAP 解决方案没有遇到过哪怕最微不足道的问题。这样，我们就可以专注于真正重要的事情：为企业提供所需的工具，以便能够有效地开展工作。”
放眼未来，Raj Petro 相信，当企业准备就绪之后，IBM Cloud 平台能够使其顺利迁移到下一代 ERP SAP S/4HANA。
Raj Petro 与 IBM 的专家合作，仅用 60 天时间就完成了向托管式服务环境的迁移，比合资企业的最终期限和新总部的开业时间大大提前。
“尽管面临巨大的外部压力，IBM 团队仍然帮助我们取得了难以置信的成果，”Prakash Subramanian 评论道。“在项目的范围界定和规划阶段，IBM 抽出宝贵的时间与我们的团队进行了深入会谈，在随后开展的工作中，此举为我们带来了实实在在的回报。正如我们期待的那样，我们顺利从本地环境切换到云，IBM 提供的支持在这一成就中发挥了关键作用。”
通过采用云，Raj Petro 使其 IT 组织能够获得更多的时间专注于增值活动。Jitesh Save 证实：“我们最近成功完成了对灾难恢复能力的全面测试，而以前要想执行这一操作，需要冒着相当大的风险。”
Prakash Subramanian 总结道：“我们已经取得了巨大的商业成功，我们会将 IBM 视为我们持续转型之旅中的一个战略合作伙伴。”
Raj Petro 是 Brenntag 集团旗下的一家石油和润滑油制造和营销公司（外部链接），业务遍布全球 95 个以上的国家/地区。该公司可提供全系列工业、汽车和特种润滑油，拥有 500 多名员工，年收入约为 2.5 亿美元。
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美国出品，2021 年 7 月。
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