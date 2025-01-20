Pyramid Analytics 一直在为客户面临的最大挑战寻找创新解决方案。随着大型语言模型 (LLM) 和生成式人工智能 (gen AI) 的兴起，我们看到了改变业务用户处理数据方式的机会。

这就是我们打造生成式商业智能 (GenBI) 的原因：一款革命性的人工智能驱动解决方案，可支持非技术用户通过自己的语言描述他们的分析需求，并在几秒钟内实现复杂请求的洞察分析和数据可视化。

在与 IBM 销售团队和 IBM Build Lab 团队进行了一些初步探索会议后，我们决定将 IBM watsonx.ai 加到我们的堆栈中。IBM 在我们的办公室召开了一整天的研讨会，帮助团队快速了解产品。这对于在我们的团队之间建立联系非常有用，我们在项目的早期阶段继续与 IBM Build Lab 团队的专家合作。

IBM® watsonx 的自然语言（无论是书面还是口头）理解能力，可支持 Pyramid 解读用户意图，即使问题是采用非技术术语或模糊语言提出。

其结果是，用户可以从全天 24 小时待命的专家数据分析师那里获益，即使是最复杂的问题，也能在 30 秒内得到回复。