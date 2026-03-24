PVcomBank 扩展实时银行通知服务

依托可扩展的事件驱动架构，提供值得信赖的实时交易提醒

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应对实时数字银行的峰值负荷风险

PVcomBank 是越南领先的商业银行之一，通过移动和数字渠道为数百万客户提供服务。随着数字交易量的增长，其半实时通知架构无法可靠扩展，尤其是在交易高峰期。交易提醒、余额更新和服务通知的延迟给客户体验和信任带来风险，使得实时集成在银行业务高峰期变得至关重要。有限的扩展能力使需求高峰难以管理，而传统系统限制了提醒个性化和客户偏好处理。在受监管的银行业环境中，PVcomBank 需要企业级的事件驱动集成能力，以每天处理数百万个银行事件，实现跨系统标准化集成，并实现近实时通信，同时确保弹性和合规性。
5M 日均处理通知量
IBM Event Streams 彻底改变了我们与客户的互动方式。如今，我们能以近实时的方式发送通知，日均处理 500 万条提醒，并在尊重客户偏好的前提下提供更流畅的体验——所有这一切都能随着需求的增长而可靠扩展。
首席工程师 实时通知系统现代化改造项目 PVcomBank
实现大规模实时银行集成

为应对这些挑战，PVcomBank 采用了 IBM Event Automation，为实时银行通知创建了集中化的事件驱动集成层。IBM Event Streams 用于处理来自核心银行系统的高吞吐量交易事件，而 IBM MQ 则在必要时支持确保送达的传输。

PVcomBank 没有选择独立管理开源 Kafka，而是选择了 IBM Event Automation，因其具备企业级的可扩展性、治理能力、安全性和运行可靠性，从而在受监管的银行环境中减少了平台管理负担。

该架构集中化了通知编排，实现了关键提醒的优先处理和高峰期的可靠投递。如今，IBM Event Automation 连接着核心银行平台与数字渠道，不仅支持现有工作负载，也为未来的实时风险、欺诈检测以及 AI 驱动的银行应用场景奠定基础。
通过实时银行事件构建客户信任

借助 IBM Event Automation，PVcomBank 目前每日处理约 500 万笔交易和服务通知，并实现近实时投递。即使在交易高峰期，通知延迟和错误率也显著降低，提升了客户的信任度和满意度。

该银行还简化了运营，将通知基础设施的扩展时间从数周缩短至数小时。标准化的事件驱动集成主干现在为各银行系统提供一致的性能，同时为引入新的实时服务提供了灵活性。

通过采用 IBM Event Automation，PVcomBank 增强了其数字银行基础设施的弹性，并为扩展事件驱动应用场景（包括实时风险监控、欺诈检测信号和 AI 驱动的客户分析）奠定了基础。
关于 PVcomBank

PVcomBank 是一家越南商业银行，提供广泛的金融服务。其总资产接近 100 万亿越南盾，法定资本为 90 万亿越南盾。通过遍布越南主要省份的 113 个交易网点，它为油气、电力和基础设施领域的企业提供服务，并满足个人及企业客户的需求。

 解决方案组件 IBM Event Automation IBM MQ IBM webMethods Integration
了解有关 IBM webMethods Hybrid Integration 的更多信息

IBM Event Automation 是 IBM webMethods 混合集成平台的一部分，该平台是一个用于流处理、事件驱动自动化和企业级集成的统一平台。
法律信息

© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 2 月。 

IBM、IBM 徽标和  webMethods 是 IBM Corp. 的商标，在全球许多司法管辖区注册。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。