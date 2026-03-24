为应对这些挑战，PVcomBank 采用了 IBM Event Automation，为实时银行通知创建了集中化的事件驱动集成层。IBM Event Streams 用于处理来自核心银行系统的高吞吐量交易事件，而 IBM MQ 则在必要时支持确保送达的传输。

PVcomBank 没有选择独立管理开源 Kafka，而是选择了 IBM Event Automation，因其具备企业级的可扩展性、治理能力、安全性和运行可靠性，从而在受监管的银行环境中减少了平台管理负担。

该架构集中化了通知编排，实现了关键提醒的优先处理和高峰期的可靠投递。如今，IBM Event Automation 连接着核心银行平台与数字渠道，不仅支持现有工作负载，也为未来的实时风险、欺诈检测以及 AI 驱动的银行应用场景奠定基础。