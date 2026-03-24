依托可扩展的事件驱动架构，提供值得信赖的实时交易提醒
PVcomBank 是越南领先的商业银行之一，通过移动和数字渠道为数百万客户提供服务。随着数字交易量的增长，其半实时通知架构无法可靠扩展，尤其是在交易高峰期。交易提醒、余额更新和服务通知的延迟给客户体验和信任带来风险，使得实时集成在银行业务高峰期变得至关重要。有限的扩展能力使需求高峰难以管理，而传统系统限制了提醒个性化和客户偏好处理。在受监管的银行业环境中，PVcomBank 需要企业级的事件驱动集成能力，以每天处理数百万个银行事件，实现跨系统标准化集成，并实现近实时通信，同时确保弹性和合规性。
为应对这些挑战，PVcomBank 采用了 IBM Event Automation，为实时银行通知创建了集中化的事件驱动集成层。IBM Event Streams 用于处理来自核心银行系统的高吞吐量交易事件，而 IBM MQ 则在必要时支持确保送达的传输。
PVcomBank 没有选择独立管理开源 Kafka，而是选择了 IBM Event Automation，因其具备企业级的可扩展性、治理能力、安全性和运行可靠性，从而在受监管的银行环境中减少了平台管理负担。
该架构集中化了通知编排，实现了关键提醒的优先处理和高峰期的可靠投递。如今，IBM Event Automation 连接着核心银行平台与数字渠道，不仅支持现有工作负载，也为未来的实时风险、欺诈检测以及 AI 驱动的银行应用场景奠定基础。
借助 IBM Event Automation，PVcomBank 目前每日处理约 500 万笔交易和服务通知，并实现近实时投递。即使在交易高峰期，通知延迟和错误率也显著降低，提升了客户的信任度和满意度。
该银行还简化了运营，将通知基础设施的扩展时间从数周缩短至数小时。标准化的事件驱动集成主干现在为各银行系统提供一致的性能，同时为引入新的实时服务提供了灵活性。
通过采用 IBM Event Automation，PVcomBank 增强了其数字银行基础设施的弹性，并为扩展事件驱动应用场景（包括实时风险监控、欺诈检测信号和 AI 驱动的客户分析）奠定了基础。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 2 月。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。