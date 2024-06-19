印度尼西亚最大的制药公司 PT. Holi Pharma 隶属于 PYFA Group，在营业利润和收入增长方面面临着多重障碍。整个组织的数据不一致和缺乏导致了决策和实施瓶颈。Holi Pharma 希望实现 IT 系统和流程的现代化，以符合行业标准。这家制药公司还希望提高营业利润率并增加收入。
强大的企业基础对于整合和简化业务流程以及优化整个 Holi Pharma 的生产力至关重要。该公司需要应用变革性技术和服务，同时协调所有部门的流程、数据和报告，以保持对竞争对手的领先并持续增长。为实现这些目标，IBM 与 Amazon Web Services (AWS) 携手入局，两家技术巨头开始消除 Holi Pharma 遇到的转型障碍。IBM Consulting 帮助该公司成功部署了 RISE with SAP（ibm.com 外部链接），将其任务关键型 ERP 工作负载和流程迁移到 AWS 云。
“随着医疗保健环境的不断变化，我们需要寻求专家指导。”PYFA Group 的 IT 主管 Lioe Julius 解释道。“我们将 IBM 视为其白金合作伙伴 SAP 在印度尼西亚的主要顾问。IBM 拥有在各个行业，尤其是医疗保健领域部署 SAP 的经验，是领导我们快节奏项目的理想人选。”
Julius 继续说道：“通过与印度尼西亚团队合作，并利用 IBM 的内部资源，我们可以保证遵循最佳实践，并拥有更广泛的专业知识网络来应对可能出现的任何挑战。”
Julius 解释说，迁移过程进行得很顺利。IBM 已经与 Holi Pharma 团队确定了停机日期。迁入 AWS 实际上是在三个星期六晚上完成的。虽然有特定的运行停机时间窗口（12 小时），但 IBM 非常清晰地说明了在计划迁移之前需要做哪些准备工作。
在 RISE with SAP 的支持下，与 IBM 和 AWS 合作获得的综合专业知识为 Holi Pharma 加速转型奠定了基础。该公司已开始加速其 SAP S/4HANA 现代化之旅，可以在业务部门之间高效共享数据，为决策者提供精确的运营洞察。现在，月末结算和生产计划等流程的发生速度要快得多，曾经需要数周或更长时间才能完成的结算现在只需 7-10 天即可完成，员工可以将更多时间集中在高价值分析上。
通过与 RISE with SAP 集成，Holi Pharma 可以使用细分市场和产品级别的模块创建详细的盈利能力分析。高性能计算和存储系统的适应性使 IBM 和 SAP 能够更快地部署 RISE with SAP 环境，从而缩短制药公司的项目时长。新的整合还可以提高 Holi Pharma 的竞争力，并有助于其盈利。
Julius 对新系统赞誉有加：“我们的新系统提高了数据的可追溯性，使生产计划能够与营销部门高效合作。此外，我们的 AWS 基础架构通过实现全面的数据分析和用户驱动的创新，为我们的战略增长奠定了基础。”
PYFA Group 的子公司 Holi Pharma（ibm.com 外部链接）是一家位于印度尼西亚西爪哇省 Cimahi 的制药公司。该公司以糖浆、片剂/囊片、胶囊、半固体和液体外用药物的形式生产各种治疗领域的各种药物。Holi Pharma 拥有超过 150 个 SKU 的产品，包括仿制药和品牌产品组合，涵盖药物、抗生素、维生素和补充剂。
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2024 年 5 月美国出品。
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