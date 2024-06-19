强大的企业基础对于整合和简化业务流程以及优化整个 Holi Pharma 的生产力至关重要。该公司需要应用变革性技术和服务，同时协调所有部门的流程、数据和报告，以保持对竞争对手的领先并持续增长。为实现这些目标，IBM 与 Amazon Web Services (AWS) 携手入局，两家技术巨头开始消除 Holi Pharma 遇到的转型障碍。IBM Consulting 帮助该公司成功部署了 RISE with SAP（ibm.com 外部链接），将其任务关键型 ERP 工作负载和流程迁移到 AWS 云。

“随着医疗保健环境的不断变化，我们需要寻求专家指导。”PYFA Group 的 IT 主管 Lioe Julius 解释道。“我们将 IBM 视为其白金合作伙伴 SAP 在印度尼西亚的主要顾问。IBM 拥有在各个行业，尤其是医疗保健领域部署 SAP 的经验，是领导我们快节奏项目的理想人选。”

Julius 继续说道：“通过与印度尼西亚团队合作，并利用 IBM 的内部资源，我们可以保证遵循最佳实践，并拥有更广泛的专业知识网络来应对可能出现的任何挑战。”

Julius 解释说，迁移过程进行得很顺利。IBM 已经与 Holi Pharma 团队确定了停机日期。迁入 AWS 实际上是在三个星期六晚上完成的。虽然有特定的运行停机时间窗口（12 小时），但 IBM 非常清晰地说明了在计划迁移之前需要做哪些准备工作。