主页 Case Studies PT. Holi Pharma 协作 - 增长的关键
PT. Holi Pharma 聘请 IBM Consulting，使用 SAP 成功部署现代化系统，从而推动公司整体大幅增长
装有药品的药房储藏室
数据不一致和缺乏

印度尼西亚最大的制药公司 PT. Holi Pharma 隶属于 PYFA Group，在营业利润和收入增长方面面临着多重障碍。整个组织的数据不一致和缺乏导致了决策和实施瓶颈。Holi Pharma 希望实现 IT 系统和流程的现代化，以符合行业标准。这家制药公司还希望提高营业利润率并增加收入。

与 AWS 协同工作

强大的企业基础对于整合和简化业务流程以及优化整个 Holi Pharma 的生产力至关重要。该公司需要应用变革性技术和服务，同时协调所有部门的流程、数据和报告，以保持对竞争对手的领先并持续增长。为实现这些目标，IBM 与 Amazon Web Services (AWS) 携手入局，两家技术巨头开始消除 Holi Pharma 遇到的转型障碍。IBM Consulting 帮助该公司成功部署了 RISE with SAP（ibm.com 外部链接），将其任务关键型 ERP 工作负载和流程迁移到 AWS 云。

“随着医疗保健环境的不断变化，我们需要寻求专家指导。”PYFA Group 的 IT 主管 Lioe Julius 解释道。“我们将 IBM 视为其白金合作伙伴 SAP 在印度尼西亚的主要顾问。IBM 拥有在各个行业，尤其是医疗保健领域部署 SAP 的经验，是领导我们快节奏项目的理想人选。”

Julius 继续说道：“通过与印度尼西亚团队合作，并利用 IBM 的内部资源，我们可以保证遵循最佳实践，并拥有更广泛的专业知识网络来应对可能出现的任何挑战。”

Julius 解释说，迁移过程进行得很顺利。IBM 已经与 Holi Pharma 团队确定了停机日期。迁入 AWS 实际上是在三个星期六晚上完成的。虽然有特定的运行停机时间窗口（12 小时），但 IBM 非常清晰地说明了在计划迁移之前需要做哪些准备工作。
7–10 天完成月末结算，无需数月
能够按需生成报告和见解，使我们能够领先于市场变化并快速做出战略决策，为我们的持续增长和扩张铺平道路。 Lioe Julius IT 主管 PYFA Group
转型技术和统一流程

在 RISE with SAP 的支持下，与 IBM 和 AWS 合作获得的综合专业知识为 Holi Pharma 加速转型奠定了基础。该公司已开始加速其 SAP S/4HANA 现代化之旅，可以在业务部门之间高效共享数据，为决策者提供精确的运营洞察。现在，月末结算和生产计划等流程的发生速度要快得多，曾经需要数周或更长时间才能完成的结算现在只需 7-10 天即可完成，员工可以将更多时间集中在高价值分析上。

通过与 RISE with SAP 集成，Holi Pharma 可以使用细分市场和产品级别的模块创建详细的盈利能力分析。高性能计算和存储系统的适应性使 IBM 和 SAP 能够更快地部署 RISE with SAP 环境，从而缩短制药公司的项目时长。新的整合还可以提高 Holi Pharma 的竞争力，并有助于其盈利。

Julius 对新系统赞誉有加：“我们的新系统提高了数据的可追溯性，使生产计划能够与营销部门高效合作。此外，我们的 AWS 基础架构通过实现全面的数据分析和用户驱动的创新，为我们的战略增长奠定了基础。”
Holi Pharma 徽标
关于 PT. Holi Pharma

PYFA Group 的子公司 Holi Pharma（ibm.com 外部链接）是一家位于印度尼西亚西爪哇省 Cimahi 的制药公司。该公司以糖浆、片剂/囊片、胶囊、半固体和液体外用药物的形式生产各种治疗领域的各种药物。Holi Pharma 拥有超过 150 个 SKU 的产品，包括仿制药和品牌产品组合，涵盖药物、抗生素、维生素和补充剂。
解决方案组件 IBM Consulting for AWS Cloud IBM® SAP Consulting SAP S/4HANA RISE（ibm.com 外部链接）
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