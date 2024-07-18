尽管 Phoenix Systems 将自身定位为客户的简单合作伙伴，但该公司并不害怕采用复杂的技术概念。公司为自己开辟了一个利基市场：将尖端技术转化为既提供价值又提供便利的实用解决方案。

“在 Phoenix Systems，我们的目标是领先客户一步：识别新出现的问题并开发解决方案来解决这些问题，”Taroni 解释道，“虽然数据安全并不是新问题，但我们发现这个问题逐渐成为各行业内公司的优先考虑事项。似乎每隔几天就会有新的数据违规新闻，因此各组织都在投资新措施来保护自己和客户。数字资产领域也有新参与者，他们的整个商业模式都依赖于寻找无法遭受入侵的技术。”