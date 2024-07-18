“技术应该支持人们完成工作。”瑞士云服务提供商 Phoenix Systems 的首席技术官 Thomas Taroni 表示，“人们很容易忽视这一点，为了创新而追求创新。归根结底，如果不能让人们生活变得更轻松，那么创新还有什么意义？”
尽管 Phoenix Systems 将自身定位为客户的简单合作伙伴，但该公司并不害怕采用复杂的技术概念。公司为自己开辟了一个利基市场：将尖端技术转化为既提供价值又提供便利的实用解决方案。
“在 Phoenix Systems，我们的目标是领先客户一步：识别新出现的问题并开发解决方案来解决这些问题，”Taroni 解释道，“虽然数据安全并不是新问题，但我们发现这个问题逐渐成为各行业内公司的优先考虑事项。似乎每隔几天就会有新的数据违规新闻，因此各组织都在投资新措施来保护自己和客户。数字资产领域也有新参与者，他们的整个商业模式都依赖于寻找无法遭受入侵的技术。”
支持零信任安全策略
将数据中心占地面积减少到 1/8，降低能耗和维护
Taroni 及其同事认识到市场上的高安全性解决方案与许多客户的需求之间基本存在脱节。现有产品通常难以管理、维护和集成到日常运营中。Phoenix Systems 开始采取行动来弥合差距。
“我们的目标是通过提供完全自动化的云安全解决方案，尽可能地简化客户的学习曲线，”Taroni 评论道，“为了向我们的客户提供真正无缝的用户体验，我们需要合适的幕后基础架构。”
作为一名狂热的技术爱好者，Taroni 始终在寻找令人兴奋的创新。2017 年，当他听说 IBM 有一款可原生支持 Docker 容器的企业服务器时，他立马来了兴趣。
“对我来说，容器化是简化 IT 资源管理的重大变革，”Taroni 表示，“将容器化与 IBM Z 的强大功能相结合的想法……我还有很多需要了解。”
正因如此，IBM LinuxONE 技术自然会选择支持 Phoenix Systems 新的高安全性云服务产品。该公司决定采用在 Ubuntu Linux 上运行的 IBM Hyper Protect Virtual Servers。Taroni 反思道：“我用了 Ubuntu 一辈子，得出结论 Ubuntu 加上 LinuxONE 的整体软件包非常适合 Phoenix Systems。我更喜欢在 Ubuntu 中管理用户、安装和更新软件包等操作的执行方式。”
通过利用 IBM 的机密计算技术，该公司为客户提供了可信执行环境，未经授权的用户乃至 Phoenix Systems 管理员本身均无法访问。应用程序和数据库数据在使用中和处于静态时均进行端到端加密，以便客户受益于高级别安全性。
“我们的 IBM 和 Ubuntu 堆栈的每一层均已内置无与伦比的安全性，”Taroni 解释道，“我们可以证明我们根本不可能访问这些数据，而不是向公司保证他们的数据受到政策的保护。客户可以完全控制自身所处环境，拥有自己的智能卡和加密密钥。”
从端到端，新平台提供了高级安全性，包括 IBM LinuxONE 服务器中的加密协处理器、Ubuntu Linux 内核和操作系统以及借助 Secure Execution 和 Secure Boot 对机密计算的支持。
尽管客户端环境在 Phoenix Systems 的新平台上完全隔离，但仍易于管理。公司实现了加入和定制过程的完全自动化。
“利用 IBM 技术，我们已创建一个平台，支持我们以与其他容器相同的方式管理超级安全的容器，”Taroni 表示，“客户可以轻松入门并继续使用 Phoenix Systems。他们可以通过 Web 页面访问所有内容。付款透明，只需点击几下鼠标即可完成更改，例如切换到格外安全区域中的数据中心。”
如今，Phoenix Systems 发现许多行业的公司都在采用其新的高安全性、高便利性云服务。对于在受监管行业运营的组织来说，与 Phoenix Systems 合作可提供公共云解决方案的灵活性和效率优势，同时还有助于遵守严格的数据治理和安全指令。
“到目前为止，银行一直坚持使用专用硬件，因为这是保证数据安全的唯一方法，”Taroni 表示，“利用 IBM 技术，我们可提供一种真正的替代方法，其价格范围与公共云相同。同样，进入数字资产领域的公司可利用现成的平台来保护其钱包。”
例如，Swissdox（链接位于 ibm.com 外部）在 Phoenix Systems 平台上为 220,000 名瑞士学生和公民托管在线媒体数据库。每年，该组织都会向归档中添加 170 万份文档。在 Phoenix Systems 的帮助下，Swissdox 开发了基于环境的强大搜索引擎，以便用户快速查找其想要的内容。
“Swissdox 不断更新瑞士每家报纸的归档，”Taroni 评论道，“两年前，重建索引其数据库花费两个半星期。在 IBM LinuxONE 上，仅需 12 个小时。”
一家冷链物流公司也选择与 Phoenix Systems 合作。该组织提供专门的药品容器。Phoenix Systems 帮助该公司开发物联网 (IoT) 解决方案，每天能够接收数千个数据点。
“IBM 和 Ubuntu 支持的新机密计算功能可帮助我们确保数据免受外部攻击和组织内不正确参与者的侵害。”Taroni 表示，“即使是极大型数据集，我们也能够以具有竞争力的费用提供极高的安全性。”
Phoenix Systems 可保持较低的价格，同时保持较高的效率。IBM LinuxONE 技术的易管理性和低功耗是公司精益运营的关键因素。
Taroni 解释说：“我们从保留数据中心的整个楼层变为仅需数个机架，并且仍然获得了更大的容量。此外，即使我们支持更多的客户，我们团队的规模保持不变。我们平台上运行的系统已经影响了成千上万人的生活。我们很高兴看到在 IBM 的支持下我们能够为改变世界做出更多贡献。”
Phoenix Systems（链接位于 ibm.com 外部）是瑞士的一家软件和基础架构服务提供商，以构建未来的系统而自豪。从大数据到区块链、物联网到自动化，该公司专注于高效且安全的创新服务。Phoenix Systems 在瑞士苏黎世运营自己的银行级数据中心。
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美国出品，2021 年 7 月。
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