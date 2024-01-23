为了支持所需的 CAFM 和房地产业务流程，Carillion Alawi 于 2018 年末帮助 PDO 从以前的解决方案迁移到基于云的 IBM® Maximo® Application Suite 实例。新平台现在负责监督 PDO 的维修保养和计划维护活动，最近还负责线性资产、物联网 (IoT) 设备、移动性和公司客户门户的在线管理。Maximo 解决方案还处理 60,000 多个可维护资产的相关报告。

Abri 解释道：“它涵盖了 12 个 PDO 站点的所有内容。涉及硬件维护、环境保持、餐饮品控、清理保洁等等，这些我们在内陆和沿海地区的所有地点的常规核心设施管理职能。”

除了迁移之外，Carillion Alawi 还推出了新的客户门户和相应的 Android 应用程序，由 IBM Maximo Anywhere 软件支持，让用户可以从自己的设备访问 CAFM 环境。

随着核心系统于 2018 年底推出，PDO 很快希望利用其他已经集成的模块来扩展解决方案的范围。

Abri 继续说道：“我们还希望更新库存和库存控制。之前，IFM 团队主要使用人工、纸张驱动的流程，采购任何新的备件都需要经过漫长的审批，大约需要 45 天。我们每年总共使用超过 70,000 张纸张，导致能源和打印成本很高。”

PDO 和 Carillion Alawi 委托 IBM 业务合作伙伴 Praxis Solutions，帮助实施下一阶段。

Praxis 的解决方案架构师兼执行合伙人 Ankit Jain 回忆说：“在最初的探讨会议之后，我们意识到虽然 Carillion Alawi 为 PDO 建立了全面的采购流程，但采购团队在维护响应时间方面仍面临一些挑战。因此，我们与 Carillion Alawi 团队合作，将整个合同、采购和库存管理流程数字化，同时确保 Carillion Alawi 和 PDO 都能全面了解流程步骤。”



Praxis 团队通过 IBM Maximo Asset Management 软件对 IFM 供应链进行管理，使用该解决方案来监督库存管理、补货和采购。它还与 Carillion Alawi 合作，为整个 PDO 的企业不动产建立了物品标准，并根据综合财务管理的需要开发了电子资产目录，从而对 11,000 多种产品进行了清理和编目。

Jain 补充道：“现在，我们正在努力进一步增强流程可视性并通过分析扩展 IBM Maximo 实施。我们正在部署各种 KPI、报告和仪表板，这将使 Carillion Alawi 和 PDO 能够对其流程有效性有进一步的、可衡量的洞察，并使他们能够进一步调整这些流程，以达成卓越。”