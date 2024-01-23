讨论阿曼苏丹国的能源行业就很难不提到 Petroleum Development Oman LLC (PDO)。该公司于 1937 年在苏丹 Said bin Taimur 的指导下成立，是该国领先的石油和天然气勘探和生产公司之一。
但近年来，PDO 扩大了经营范围，正逐步发展成为一家业务完备的能源公司，其可再生和绿色能源业务板块扮演了越来越重要的角色。
作为阿曼的国家石油公司，PDO 还在该国的经济扩张和多样化方面发挥着重要作用，在创造就业和培训、开发本地专业技术和促进众多社会投资计划等领域提供支持。为了能够管理其非油气功能所需的各种资产、资源和技术，该公司与 Carillion Alawi LLC 签订合同，为其 12 个地点提供综合设施管理 (IFM)。
自 2013 年建立合作关系以来，PDO 的 IFM 团队一直不懈努力，帮助实施新技术并提高新效率。2018 年初，团队将重点转向公司的 ERP 平台，该平台用于管理 IFM 流程。
将 46 个单独采购步骤简化为 14 个自动化步骤，每年节省 2300 个小时
过渡到电子库存流程，每年可节省 70,000 张纸
在统一平台上管理资产、设施和相关流程可提高可见性
PDO 企业房地产运营交付团队负责人 Ibrahim Abri 回忆道：“过去，我们现有的系统无法满足企业房地产活动的需求。虽然它在碳氢化合物流程的维护方面运行效果很好，但在执行更适合由计算机辅助设施管理系统处理的任务时，却显得力不从心。”
他继续补充道：“我们的旧系统中没有客户模块，而且实施一个客户模块的成本过高。此外，当涉及到为更好地进行房地产管理而进行报告定制以及系统功能增强时，该团队通常处于队列的最后，优先级最低。此外，ERP 系统被限制在一个封闭的网络中，很难实施移动解决方案或者与供应链合作伙伴合作。”
为了支持所需的 CAFM 和房地产业务流程，Carillion Alawi 于 2018 年末帮助 PDO 从以前的解决方案迁移到基于云的 IBM® Maximo® Application Suite 实例。新平台现在负责监督 PDO 的维修保养和计划维护活动，最近还负责线性资产、物联网 (IoT) 设备、移动性和公司客户门户的在线管理。Maximo 解决方案还处理 60,000 多个可维护资产的相关报告。
Abri 解释道：“它涵盖了 12 个 PDO 站点的所有内容。涉及硬件维护、环境保持、餐饮品控、清理保洁等等，这些我们在内陆和沿海地区的所有地点的常规核心设施管理职能。”
除了迁移之外，Carillion Alawi 还推出了新的客户门户和相应的 Android 应用程序，由 IBM Maximo Anywhere 软件支持，让用户可以从自己的设备访问 CAFM 环境。
随着核心系统于 2018 年底推出，PDO 很快希望利用其他已经集成的模块来扩展解决方案的范围。
Abri 继续说道：“我们还希望更新库存和库存控制。之前，IFM 团队主要使用人工、纸张驱动的流程，采购任何新的备件都需要经过漫长的审批，大约需要 45 天。我们每年总共使用超过 70,000 张纸张，导致能源和打印成本很高。”
PDO 和 Carillion Alawi 委托 IBM 业务合作伙伴 Praxis Solutions，帮助实施下一阶段。
Praxis 的解决方案架构师兼执行合伙人 Ankit Jain 回忆说：“在最初的探讨会议之后，我们意识到虽然 Carillion Alawi 为 PDO 建立了全面的采购流程，但采购团队在维护响应时间方面仍面临一些挑战。因此，我们与 Carillion Alawi 团队合作，将整个合同、采购和库存管理流程数字化，同时确保 Carillion Alawi 和 PDO 都能全面了解流程步骤。”
Praxis 团队通过 IBM Maximo Asset Management 软件对 IFM 供应链进行管理，使用该解决方案来监督库存管理、补货和采购。它还与 Carillion Alawi 合作，为整个 PDO 的企业不动产建立了物品标准，并根据综合财务管理的需要开发了电子资产目录，从而对 11,000 多种产品进行了清理和编目。
Jain 补充道：“现在，我们正在努力进一步增强流程可视性并通过分析扩展 IBM Maximo 实施。我们正在部署各种 KPI、报告和仪表板，这将使 Carillion Alawi 和 PDO 能够对其流程有效性有进一步的、可衡量的洞察，并使他们能够进一步调整这些流程，以达成卓越。”
虽然新的 Maximo 解决方案提高了整个业务的流程效率，但 PDO 的库存管理工作可能是最大的改进。在 2019 年期间，该企业采购了约 19.2 万件物品。通过自动化和简化这些流程，PDO 现在不需要打印一张纸来支持或批准其交易，从而减少了 25,579 个相关签名的需要。
Abri 指出：“之前，我们在项目请求和发出采购订单之间经历了 46 个单独的步骤。现在只需 14 个。我们计算了一下，所有这些新的效率将在一年内为我们节省 2,300 个小时，约相当于一个全职员工 (FTE)。”
与此同时，借助集成的绩效仪表板，PDO 的运营团队可以更好地了解其设施管理、采购和维护任务。由于大多数流程都通过 Maximo 进行，集成的工作流程触发器有助于加快问题和日常任务的解决时间。
此外，Maximo 与 PDO 客户门户的集成也改进了客户满意度数据的收集工作。该系统现在将客户的需求和愿望直接导入公司的任务管理系统中，这意味着这些请求将得到更快的处理，并且不太可能被忽视。
最后的结果就是，新的移动集成使 CAFM 任务更易于在流程前端进行管理。Abri 补充道：“可访问性非常好。我们不必去办公室或到现场提取报告。而是在家就可以登录，而且由于我们在阿曼面临持续的新冠疫情防控限制，这为我们带来了极大的便利。”
PDO（ibm.com 外部链接）成立于 1937 年，是该地区最大的石油和天然气公司之一，管辖面积达 90,000 平方公里，约占阿曼国土面积的三分之一。该公司经营约 200 个油田、55 个天然气田、9,000 口活跃油井，并拥有超过 8,500 名员工和 70,000 名承包商。
Carillion Alawi（ibm.com 外部链接）为广大客户提供施工和综合设施管理解决方案。该公司在阿曼开展业务已超过 50 年，提供世界一流的房地产信息系统，为企业房地产管理增值。
IBM 业务合作伙伴 Praxis （ibm.com 外部链接）提供 IT 解决方案和咨询服务，其重点业务方向为企业资产管理和移动性。该公司总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜，并在科威特和印度设有分支机构。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Watson IoT,, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 9 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 Maximo 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：网址为 https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copyright-trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。