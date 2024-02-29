机场客户对灵活性、服务和舒适度的要求越来越高。使用 Watson IoT 通过纠正性和预测性维护来识别和维护可能发生故障的资产，可以减少延迟。最后，使用 IBM® Maximo for Order Management 有效地修复这些问题，以最大程度地减少延迟并提高灵活性。这是在机场内外让乘客满意的重要组成部分。
2017 年，阿姆斯特丹史基浦机场运送了近 7000 万名乘客和 180 万吨货物，使其成为欧洲第三大机场。史基浦机场早就知道资产管理是这个等式的重要组成部分。维护流程的优化（保持资产正常运行的艺术与科学）是史基浦机场的首要战略重点之一，同时重点关注持续的数字化转型计划。
为了提高其专业分包商处理资产维护的效率，史基浦机场通过实施两个新的互补软件产品增强了其核心 IBM Maximo 解决方案。第一个是使用 IBM Control Desk 软件来接收服务事件并自动划分其优先级。第二个是采用 IBM Maximo 软件的新移动版本，即 Maximo Anywhere 软件。
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2019 年 3 月在美国制作。
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