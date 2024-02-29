机场客户对灵活性、服务和舒适度的要求越来越高。使用 Watson IoT 通过纠正性和预测性维护来识别和维护可能发生故障的资产，可以减少延迟。最后，使用 IBM® Maximo for Order Management 有效地修复这些问题，以最大程度地减少延迟并提高灵活性。这是在机场内外让乘客满意的重要组成部分。