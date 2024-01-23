客户希望得到倾听，尤其是当事情进展不顺利或他们的需求没有得到满足时。组织如何捕获和响应反馈可以决定客户关系的成败。

Permanent TSB 投诉与补救主管 Elaine Kearns 解释说：“在我们的首席执行官 Eamonn Crowley 的领导下，Permanent TSB 有了一个新的目标：我们的目标是与客户建立信任，使我们成为一个为社群服务的银行。我们业务策略的基石是有效的投诉管理，因为每一次投诉都是关键时刻，让我们有机会倾听客户的意见并向他们学习。”为了避免客户投诉被忽略或解决时间过长，Permanent TSB 开始自动化并简化其投诉管理系统。该银行旨在提高沟通质量和速度，满足客户和监管要求。”“我们希望找到客户联系的根本原因，以便为每项投诉提供尽可能最佳的解决方案。与此同时，我们希望消除手动工作量并增强内部报告。”客户希望得到倾听，尤其是当事情进展不顺利或他们的需求没有得到满足时。组织如何捕获和响应反馈可以决定客户关系的成败。

Permanent TSB 投诉与补救主管 Elaine Kearns 解释说：“在我们的首席执行官 Eamonn Crowley 的领导下，Permanent TSB 有了一个新的目标：我们的目标是与客户建立信任，使我们成为一个为社群服务的银行。我们业务策略的基石是有效的投诉管理，因为每一次投诉都是关键时刻，让我们有机会倾听客户的意见并向他们学习。”

为了避免客户投诉被忽略或解决时间过长，Permanent TSB 开始自动化并简化其投诉管理系统。该银行旨在提高沟通质量和速度，满足客户和监管要求。“我们希望找到客户联系的根本原因，以便为每项投诉提供尽可能最佳的解决方案。与此同时，我们希望消除手动工作量并增强内部报告。”