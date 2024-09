经过公开招标流程后,Permanent TSB 选择与 IBM 业务合作伙伴 Insight 2 Value(ibm.com 外部链接)合作,以转变其投诉管理方法。Insight 2 Value 发现该银行现有的 IBM Business Automation Workflow 平台可以轻松地进行调整,以解决投诉管理挑战。

Kearns 表示:“Insight 2 Value 是理想的合作伙伴,因为它们提供高度的灵活性。在这种情况下,他们看到我们已经拥有 IBM Business Automation Workflow 形式的强大技术,我们最初投资该技术是为了满足 GDPR 要求。”

使用 IBM Business Automation Workflow,Insight 2 Value 帮助 Permanent TSB 将人工智能 (AI) 和高级案例管理功能融入其投诉流程。Insight 2 Value 首先详细分析了希望的客户投诉流程。该团队创建了一个原型解决方案,并在银行举行了展示和讲述会议,以演示该平台的工作原理。Kearns 回忆道:“在 Insight 2 Value 的帮助下,该项目极具迭代性,取得了很多快速成果,使我们能够获得整个银行利益相关者的支持。”

借助新的解决方案,Permanent TSB 实现了投诉处理流程关键要素的自动化。例如,它现在可以生成致客户的信件,在收到涉及特定部门(或多个部门)的投诉时向部门主管发送通知,并要求全行团队提供意见,所有这些都是自动的。Permanent TSB 与 Insight 2 Value 合作,建立了一个新的升级流程,当查询未及时得到响应时向团队发出警报,从而加快投诉解决速度。

新的投诉管理平台与 Permanent TSB 的核心银行系统完全集成,利用客户姓名和地址等数据,确保完整的投诉信息保存到每个客户的记录中。该银行正在使用对每项投诉的全面看法来分析根本原因。

”Kearns 说:“IBM Business Automation Workflow 非常直观,使我们的投诉团队能够捕获查询的每一个细微差别,并确保将其定向到正确的部门进行解决。因为投诉从来都是针对特定人员或部门的投诉,现在它能及时得到相关管理人员的关注。Insight 2 Value 帮助我们建立了一个平台,为我们的成功奠定基础。”