Phoenix OCP 利用 IBM Power Virtual Server 转变其服务交付运营
Phoenix OCP 是法国药品分销领域的领导者，它需要更灵活的 OPEX（运营支出）模型来支持其不断增长的后台应用需求，包括其数据仓库和仓库管理系统 (WMS)。这些应用程序最初通过第三方提供商托管在 IBM® Power7 服务器上。
随着 Phoenix OCP 的需求不断发展，原有的托管服务提供商无法提供到更新的 IBM® Power9 服务器的升级路径。为了确保可扩展性、性能和服务的连续性，Phoenix OCP 寻找了一家新的合作伙伴，以提供现代化的云基础设施。该公司需要一个强大且面向未来的技术解决方案，以支持其全球业务扩张并确保药品能够及时送达药店。
IBM 的报价满足了 Phoenix OCP 的要求：易于实施、按使用量付费、最先进的服务器以及在同一站点上拥有 IBM Power 服务器和 x86 云基础设施的选项，所有这些都靠近位于法兰克福地区的主要数据中心。此外，Phoenix OCP 的应用程序运行在 AIX 5.3 和 IBM 的工作负载分区 (WPAR) 解决方案上，与 IBM Power Virtual Server 云基础设施兼容，这使该公司能够快速迁移，而无需改造某些应用程序。
Phoenix OCP 与 IBM 及 TeamWork 合作，实施了一套全面的云解决方案。Phoenix OCP 自 2022 年起成为 IBM Cloud 客户，在 IBM Cloud 上采用了 IBM Power Virtual Server，以及裸机 x86、IBM® Storage Protect 和 IBM® Cloud Object Storage。TeamWork 在 IBM Cloud 上打造的稳妥的 Phoenix OCP 着陆区解决方案展现了其专业实力，为 Phoenix OCP 的未来发展奠定了坚实基础。TeamWork 凭借对 IBM 基础设施的深入了解，熟练地管理了迁移过程，将 Phoenix OCP 的工作负载转移到 IBM Cloud 着陆区。他们还继续高效维护数据中心中的所有 IBM Cloud 组件。
借助这一转型，Phoenix OCP 能够简化从库存管理到订单准备和交付的运营过程，确保药店在最佳的安全和质量条件下于 24 小时内收到补给。Power Virtual Server 产品的灵活性，包括按小时计费、存储选项和扩展等功能，为 Phoenix OCP 提供了满足市场需求所需的敏捷性。利用 IBM Power Virtual Server 的快速部署能力，Phoenix OCP 能够在短短几分钟内跨 IBM Cloud 数据中心的多专区区域启动 IBM AIX 分区。所有这一切均由严格的服务级别协议 (SLA) 提供支持，即单站点配置中的可用性为 99.95%，双站点设置的最佳可用性为 99.99%。由于能够基于生产副本轻松设置测试环境，Phoenix OCP 还可以在不危及生产环境的情况下实现 SD-WAN 测试。
通过利用 TeamWork 和 IBM 在提供基础设施即服务 (IaaS) 和云采用技术方面的专业知识，Phoenix OCP 可以将其 IT 工作重点重新放在增值任务上，例如将新产品集成到其可追溯性项目中。此次合作不仅满足了 Phoenix OCP 的当前需求，还使其能够深入了解未来云服务，包括容器化和 AI 技术。
生产 IT 和基础设施总监 Jean-Yves Dumas 表示：“IBM Cloud 迁移提供了三个显著优势。迁移后我们实现了 99.99% 的系统正常运行时间。其次，新服务的纳入速度可以从几个小时缩短到数分钟。最后，不再需要通过复杂而冗长的采购流程购买物理服务器并管理硬件技术债务。”
转型后，Phoenix OCP 的运营和财务表现取得了显著改善。IBM Power Virtual Server on IBM Cloud 的实施为 Phoenix OCP 提供了一个公有云中安全、高效的 Power Architecture，提高了 Phoenix OCP 服务的可靠性和可扩展性。借助云可扩展性实时满足新请求的能力使 Phoenix OCP 获得了胜过其主要竞争对手的优势。Phoenix OCP、IBM 和 TeamWork 之间的信任和协同效应是这一成功的关键。Phoenix OCP 现在通过 IaaS 模型从不断发展的服务目录中获益，这有助于确保长期的服务质量。可量化的结果包括更快的药房查询响应时间和更高的客户满意度。Phoenix OCP 还强调了已获得成本的清晰可见性以及随时间推移成本的平缓变化。现在，他们还可以根据自身战略，每年调整财务需求。
作为活跃的合作伙伴，IBM 和 TeamWork 将继续支持 Phoenix OCP 利用云计算的进步，确保该公司在药品分销行业保持领先地位。最后，鉴于其对可持续发展的承诺，Phoenix OCP 借助 TeamWork 和 IBM 在环境法规和报告方面专业知识的指导，积极实施碳可视性解决方。这些举措都凸显了 Phoenix OCP 致力于持续创新和负责任的商业实践。
Phoenix OCP 总部位于法国，是领先的药品和健康服务分销商。Phoenix OCP 为药店和医疗保健中心提供服务，每天都为改善健康做出贡献。Phoenix OCP 拥有庞大的药店和医院中心网络，提供广泛的产品和服务，包括数字解决方案、融资和培训。该公司对可持续发展的承诺体现在其药品分销解决方案、新的分销模式和药店专用服务中。
