为了在快速增长的过程中提高其客户服务能力，nib 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Capgemini 合作，共同实施了新西兰医疗保险领域的第一款基于 AI 的聊天机器人解决方案，即一个名为 Frankie 的“虚拟顾问”。该解决方案由 IBM Developer Cloud 产品服务组合中的 IBM watsonx Assist ant 服务提供支持，允许当前客户和潜在客户通过文本提交会话式查询，询问有关其计划或医疗保险的一般性问题。