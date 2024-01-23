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nib：利用 AI 帮助扩大新西兰的医疗保健覆盖范围
看平板电脑的一对夫妇

nib 利用 IBM® watsonx Assistant 技术来开发虚拟医疗保险顾问 Frankie。Frankie 通过回复日常问询来与客户互动，这有助于让真人客服专注于更复杂的问题并改进了整体客户体验。
业务挑战

医疗保险提供商 nib nz ltd.渴望以全新的方式来服务客户。nib 正在寻找一种方法来增强其客户服务代理的能力并加强对代理的培训。
变革

为了在快速增长的过程中提高其客户服务能力，nib 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Capgemini 合作，共同实施了新西兰医疗保险领域的第一款基于 AI 的聊天机器人解决方案，即一个名为 Frankie 的“虚拟顾问”。该解决方案由 IBM Developer Cloud 产品服务组合中的 IBM watsonx Assist ant 服务提供支持，允许当前客户和潜在客户通过文本提交会话式查询，询问有关其计划或医疗保险的一般性问题。
Frankie 会持续倾听并建立知识库，以了解客户需要掌握的内容，帮助提高自己以正确信息作答的能力，甚至可以回答那些最不寻常的问题。 Ben Rose General Manager of Direct and Partnerships nib nz ltd.
解决方案组件 IBM® watsonx Assistant IBM Cloud®
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法律

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2019 年 2 月在美国制作。

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