nib 利用 IBM® watsonx Assistant 技术来开发虚拟医疗保险顾问 Frankie。Frankie 通过回复日常问询来与客户互动，这有助于让真人客服专注于更复杂的问题并改进了整体客户体验。
为了在快速增长的过程中提高其客户服务能力，nib 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Capgemini 合作，共同实施了新西兰医疗保险领域的第一款基于 AI 的聊天机器人解决方案，即一个名为 Frankie 的“虚拟顾问”。该解决方案由 IBM Developer Cloud 产品服务组合中的 IBM watsonx Assist ant 服务提供支持，允许当前客户和潜在客户通过文本提交会话式查询，询问有关其计划或医疗保险的一般性问题。
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2019 年 2 月在美国制作。
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