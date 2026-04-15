从分散的旧版系统迁移到一个全球平台

Neste 以更高的效率和面向未来的准备度实现运营转型
Neste 是可再生燃料与可持续发展领域的全球领导者，此前依赖多个旧版系统来管理资产、投资和项目。这些系统包括未集成、高度定制且接近过时的工厂维护和项目组合管理解决方案。
随着 Neste 在全球范围内扩张，缺乏标准化和实时可见性为其在满足日益复杂的监管与市场需求的同时确保安全、可靠且合规的运营带来了挑战。
为应对这些挑战，Neste 与 IBM Consulting 合作启动了资产生命周期价值实现 (ALVAR) 计划——一项为期多年的 ERP 转型项目。
该计划通过改进资产生命周期管理、协调全球业务流程以及将工程和运营能力集成到统一的 ERP 环境中，为可扩展的增长和卓越运营构建了基础。
ALVAR 使得原有工厂维护和项目组合管理系统以及定制供应商门户得以停用，从而在全球运营中带来更高的标准化、透明度和可扩展性。
通过集成关键系统，该计划实现了实时数据流、端到端流程可见性以及更强的财务控制。它还通过将资产和运营数据统一到可供团队和合作伙伴访问的平台上，提高了数据质量。
ALVAR 通过十三次成功上线，实现了资产、投资和项目管理的现代化，通过强大的审计跟踪加强了合规性，并简化了采购。除了技术层面，该计划还重新定义了 Neste 的运营方式——协调流程、明确角色，并促成整个组织新的工作方式。
ALVAR 实现了卓越运营的跨越式提升，打造了一个集成、数据驱动的运营模式，从而改进了规划、执行和决策。
端到端的流程可见性加强了战略规划和预测，而改进的主数据和交易数据质量则提升了效率、成本控制和定价准确性。SAP 及连接系统之间的集成创造了无缝的信息流，减少了孤岛，提高了透明度。
通过对流程绩效的实时、数据驱动洞察，采购变得更加结构化和高效，提高了合同利用率和跨职能协作。
跨地域的标准化角色和流程提高了一致性和问责制。除了直接的运营效益外，ALVAR 还建立了可扩展的数字基础，用于支持分析、报告和未来的创新。
Neste 是全球领先的可再生柴油和可持续航空燃料 (SAF) 生产商，在三大洲设有生产基地。Neste 还在芬兰的波尔沃炼油厂生产高品质石油产品，并在芬兰和波罗的海地区拥有重要的加油站网络。该公司的战略聚焦于可再生燃料的增长，帮助客户减少温室气体排放。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 3 月。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。