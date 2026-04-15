从分散的旧版系统迁移到一个全球平台

为应对这些挑战，Neste 与 IBM Consulting 合作启动了资产生命周期价值实现 (ALVAR) 计划——一项为期多年的 ERP 转型项目。

该计划通过改进资产生命周期管理、协调全球业务流程以及将工程和运营能力集成到统一的 ERP 环境中，为可扩展的增长和卓越运营构建了基础。

ALVAR 使得原有工厂维护和项目组合管理系统以及定制供应商门户得以停用，从而在全球运营中带来更高的标准化、透明度和可扩展性。

通过集成关键系统，该计划实现了实时数据流、端到端流程可见性以及更强的财务控制。它还通过将资产和运营数据统一到可供团队和合作伙伴访问的平台上，提高了数据质量。

ALVAR 通过十三次成功上线，实现了资产、投资和项目管理的现代化，通过强大的审计跟踪加强了合规性，并简化了采购。除了技术层面，该计划还重新定义了 Neste 的运营方式——协调流程、明确角色，并促成整个组织新的工作方式。