在当今快节奏的商业环境下，企业面临着诸多挑战，业务转型始终是重中之重。这涵盖改进工作方式、适应数字化进程、应对通货膨胀、人才短缺、供应链限制等问题，并及时落实可持续发展举措。随着持续变革成为一种新常态，组织必须高度重视敏捷性，营造一种能让领导者和员工在过渡期间顺利适应变化并蓬勃发展的组织文化。
为实现这一目标，培养正确的思维模式、行为模式以及提供支持至关重要。同时，组织还需要有效的变革管理战略和结构，以成功实施并引导变革流程。作为领先的组织变革管理咨询公司之一，IBM Consulting 凭借在项目管理和变革计划方面的专业知识，帮助企业转变实践方式，推动业务变革。
不妨想象一下，数字化转型能够为员工和企业带来诸多益处。它可以增强组织的整体能力、提高员工满意度和生产力、降低成本并改善医疗成效。人工智能（AI）在这一过程中能够发挥关键作用，帮助组织预测风险、做出明智决策并简化沟通，从而更有效地管理变革。
在 IBM，我们的变革和文化咨询服务旨在帮助组织做好“变革准备”，并适应新的工作方式和新技术。我们深知企业必须不断进步，通过合并、重组等各种转型场景做好准备，以实现业务发展。我们的 AI 驱动型方法可促进人员与技术的融合与协作，构建独特且有效的解决方案。
我们与客户紧密协作，携手构建契合其业务战略、推动加速增长、改善员工体验、降低风险且更具韧性的组织文化。我们的目标在于助力领导者培育下一代思维模式以及所需能力，使其能够自信且从容地推进变革。
始终将全力推动员工赋能与发展作为核心，助力员工借助新的工作方式取得卓越成果
激励并赋权组织的各个层级，使其积极拥抱变革，共同塑造未来。
提供结构化的方法，用于衡量持续变革举措的价值，从而实现投资回报率的最大化。
转变企业文化，使其与战略规划和目标相协同，进而加速增长、提高员工参与度、降低风险并增强组织韧性。
提升领导者的认知水平，营造全员自觉践行文化转型行为的环境，为业务成功提供有力支持。
使用 AI 推荐相关课程，提供个性化反馈，并根据每位学习者的需求调整培训内容，从而帮助准备情况评估和留存。
优先设计适应市场变化的敏捷组织，将客户体验需求置于运营模式的核心位置。
营造个性化的文化变革体验，以此激励和吸引员工队伍。运用互动游戏和病毒式传播活动，打造最佳的变革体验。
IBM Consulting 融合 AI 和下一代技术，优化变革工作，确保具备应对不断变化的业务需求的敏捷性和响应能力。
Oracle 云基础架构 (OCI) 支持传统工作负载，同时提供现代云开发工具。
我们提供定制的 S/4HANA 路线图，以降低成本、提高敏捷性并改善结果。
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