国家教育局（NAE）是立陶宛共和国教育、体育与科学部设立的公共管理机构，负责管理全国教育事务，包括确保教育包容性、组织教师专业发展项目以及评估学生表现等。

作为职责的一部分，NAE 收集学校管理报告，以监控各校、市政府及全国的教育状况。每年约有 3,000 份新报告提交，数据类型多样，既有结构化也有非结构化数据，存储格式各异。仅提取平均 10 页报告的原始数据就需约四小时人工，这对 NAE 来说是难以持续的高负荷工作。

同时，NAE 也发现难以将这些报告与学生注册率、经费等其他数据对比，因此难以全面把握学校绩效。为了让教育管理者有更多时间审阅结果并制定数据驱动的政策建议，NAE 寻求一套文档采集与分析自动化解决方案。