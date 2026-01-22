立陶宛国家教育局与 S2P 合作，部署 IBM watsonx 技术，实现学校报告的自动化分析
国家教育局（NAE）是立陶宛共和国教育、体育与科学部设立的公共管理机构，负责管理全国教育事务，包括确保教育包容性、组织教师专业发展项目以及评估学生表现等。
作为职责的一部分，NAE 收集学校管理报告，以监控各校、市政府及全国的教育状况。每年约有 3,000 份新报告提交，数据类型多样，既有结构化也有非结构化数据，存储格式各异。仅提取平均 10 页报告的原始数据就需约四小时人工，这对 NAE 来说是难以持续的高负荷工作。
同时，NAE 也发现难以将这些报告与学生注册率、经费等其他数据对比，因此难以全面把握学校绩效。为了让教育管理者有更多时间审阅结果并制定数据驱动的政策建议，NAE 寻求一套文档采集与分析自动化解决方案。
NAE 与 IBM 业务合作伙伴 S2P 联手，选择 IBM watsonx.ai© 与IBM Cognos® Analytics 技术，打造 AI 增强型自动化解决方案。
S2P 构建了解决方案，从多种格式的源文档中提取数据，并根据客户指定的 14 项关键绩效指标（KPI）生成整合分析。首先，将原始数据提取、转换并导入矢量数据库。其次，由 IBM watsonx.ai 根据报告要求处理信息。最后，AI 对信息进行评估，并为每项 KPI 提供 0 到 3 的评分，同时考虑学校采用创新学习方法的情况。这些 KPI 为 NAE 提供了决策依据。
当所有信息加载到结构化数据库后，数据池可与国家教育管理系统（ESM）的其他结构化数据进行对比（ESM 汇集了来自 40 多个注册机构的信息）。随后，这些数据被导入 Cognos Analytics，生成一系列仪表板，帮助 NAE 高管直观呈现全国教育系统的绩效。
“若非 S2P 的专业支持与全情投入，这一创新项目无法实现，”NAE 信息资源部行政总监 Eduardas Daujotis 表示。
借助 IBM watsonx.ai 与 IBM Cognos Analytics 技术构建的解决方案，NAE 消除了原有的手工数据提取流程，生产效率提升 99%。同时，通过简化分析流程，该机构可轻松跨系统对比数据池，全面评估各学校及市政的表现。
随着解决方案每年收集更多数据，NAE 将能够逐年跟踪整个教育系统的绩效，从而深入洞察这一关键社会服务。所收集的数据还将支持更加精准、前瞻的决策，为立陶宛教育体系的未来发展提供指导。
“得益于 S2P 与 IBM 技术，我们能够自信地持续推进使命，通过数据驱动的决策改善立陶宛教育体系，”Daujotis 总结道。
国家教育机构是由立陶宛共和国教育、体育与科学部设立的公共管理机构。该机构于 2019 年 9 月 1 日正式开始工作，此前由六个机构合并而成，包括 National Examination Center、National School Evaluation Agency、Center for Special Pedagogy and Psychology、Education Supply Center、Center for Information Technology in Education 和 the Center for The Development of Education。
S2P 成立于 2009 年，总部位于维尔纽斯，是立陶宛领先的 IBM 业务合作伙伴。该公司为公共和私营机构提供专业的企业绩效管理与商业智能解决方案。
