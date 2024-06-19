当您的企业为许多大型全球银行以及众多医疗机构和政府机构提供关键的移动通信平台时，您需要先进的安全功能。
Movius 提供 MultiLine，这是一款在现有设备上创建第二条电话线的应用程序，允许通过流行的语音和消息通道进行通信，并自动加密和记录所有对话、聊天和文本。组织选择 MultiLine 是因为它允许员工以高效、便捷的方式与客户沟通，同时遵守严格的记录保存行业法规。它还通过帮助减少提供独立商务电话的浪费和能源消耗，来支持企业的可持续发展目标。
当然，在客户接受 MultiLine 之前，他们需要知道 MultiLine 能否确保其数据安全。“这是客户与我们交谈时首先想知道的事情之一。”Movius 云基础架构和 IT 主管 Bill Pettit 说道。“对于我们服务的客户群，可能会进行敏感的对话。我们已采取安全和合规措施，确保这些信息的安全。
正如 MultiLine 的功能允许客户遵守保留规则一样，支持该应用程序的技术和流程也必须符合适用于银行、医疗保健、政府和其他行业的严格数据安全法规。MultiLine 是世界各地组织使用的 SaaS 解决方案，它集成了许多不同合作伙伴的功能，并包括一条基于 AI 的支持热线，用于保持卓越的通话质量。“为了拥有稳妥的安全态势，”Pettit 说，“我们必须将所有这些部分整合在一起并主动管理威胁。”
Movius 首席产品官 Chethan Visweswar 补充道：“识别和消除威胁的时间至关重要。“如果补救时间延长，我们将面临失去客户信任的风险。”
在 MultiLine 的早期，Movius 研究了一些安全信息和事件管理 (SIEM) 解决方案，但基于在 IBM® Cloud 上部署 MultiLine 与 IBM 结成的牢固关系，公司选择了 IBM® Security QRadar SIEM 作为其中央安全平台。
Pettit 解释说：“这是了解我们网络内部情况的单一窗口。我们将所有具有相关安全信息的不同数据流绑定到 QRadar，这使我们能够深入了解任何类型的安全威胁或潜在的用户行为问题。”
“我们一直看到威胁，”Pettit 继续说道，“总有人在寻找侵入的方法。幸运的是，通过使用 QRadar，我们可以在一个易于使用的无缝界面中检测和调查潜在威胁，并且我们能够主动快速确定威胁是否真实，并快速应对任何严重威胁，以帮助确保我们服务和客户数据的安全。”
Movius 还使用 QRadar 基于机器学习的用户行为分析 (UBA) 功能。“UBA 让我们能够了解组织内部的行为，”Pettit 说，“它会报告任何行为变化或异常，这样我们就可以确定是否存在事件，例如凭据失窃，然后采取行动。”
Movius 认为，与 QRadar SIEM 的合作带来了一系列宝贵的优势：
更快地识别和修复威胁：Movius 估计，它在事件调查方面的效率至少提高了 10 倍。Pettit 说：“这直接省去了人们手动追踪不同日志和来源、对事件进行分类以及识别威胁的时间。如果没有像 QRadar 这样领先的 SIEM，我认为我们的团队不可能做到这一切。”
节省成本：“这不仅节省了人力和时间，还节省了企业成本。”Pettit 说。“如果没有经过验证的 SIEM，我们将面临威胁和数据丢失。”
合规性：Movius 通过了 ISO/IEC 27001 国际信息安全标准、SOC 2 Type II 和 HIPAA Type 1 信息安全控制标准的认证。“这些认证很大一部分与安全性相关。”Pettit 解释道。“由于我们与 IBM 和 QRadar 合作，我们能够展示证据并相对较快地完成认证的这些部分。”
客户保证：一些 Movius 客户进行第三方监督 (TPO) 供应商风险评估。Pettit 表示：“这总是会引来这样的发问：‘你们对安全性和合规性的立场是什么？’而 QRadar 是其中的关键部分。”
更具战略性的网络安全方法：“从日常工作体验的角度来看，在我们部署 QRadar 之后，它改变了我们对安全的看法。”Pettit 回忆道。“我们更多地思考如何继续优化我们的安全状况，而不是从非常被动的战术角度来担忧这个问题。”
支持减碳：MultiLine 所支持的安全功能为更多组织采用该平台并为其环境、社会和治理 (ESG) 目标做出贡献开了绿灯。Movius 营销主管 John Rarrick 表示：“工作场所每移除一部电话，每年就会减少 81 千克二氧化碳当量的排放。将这个数字乘以所有 MultiLine 用户，就可以看出，我们能够帮助我们的客户显著减少他们的碳足迹。”
所有这些都意味着 Movius 可以将更多的时间和精力投入到对其业务最重要的事情上。“我们希望专注于为客户打造卓越的体验。”Visweswar 说。“如果对自己的安全状况没有信心，就无法专注于此，因为你会不断思考接下来可能发生的事情。QRadar 使我们能够充满信心地向前迈进，而不必担心未知的情况。”
Movius（ibm.com 外部链接）是基于云的安全移动通信软件的全球领先提供商，帮助企业为其客户实现更好的客户互动。世界各地的企业使用该公司的一体化移动平台，以更方便、更具成本效益和合规的方式与客户联系。Movius 总部位于亚特兰大。
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2024 年 1 月制作于美国。
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