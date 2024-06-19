Movius 提供 MultiLine，这是一款在现有设备上创建第二条电话线的应用程序，允许通过流行的语音和消息通道进行通信，并自动加密和记录所有对话、聊天和文本。组织选择 MultiLine 是因为它允许员工以高效、便捷的方式与客户沟通，同时遵守严格的记录保存行业法规。它还通过帮助减少提供独立商务电话的浪费和能源消耗，来支持企业的可持续发展目标。

当然，在客户接受 MultiLine 之前，他们需要知道 MultiLine 能否确保其数据安全。“这是客户与我们交谈时首先想知道的事情之一。”Movius 云基础架构和 IT 主管 Bill Pettit 说道。“对于我们服务的客户群，可能会进行敏感的对话。我们已采取安全和合规措施，确保这些信息的安全。

正如 MultiLine 的功能允许客户遵守保留规则一样，支持该应用程序的技术和流程也必须符合适用于银行、医疗保健、政府和其他行业的严格数据安全法规。MultiLine 是世界各地组织使用的 SaaS 解决方案，它集成了许多不同合作伙伴的功能，并包括一条基于 AI 的支持热线，用于保持卓越的通话质量。“为了拥有稳妥的安全态势，”Pettit 说，“我们必须将所有这些部分整合在一起并主动管理威胁。”

Movius 首席产品官 Chethan Visweswar 补充道：“识别和消除威胁的时间至关重要。“如果补救时间延长，我们将面临失去客户信任的风险。”