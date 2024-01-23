IT 能否在不影响应用程序性能或创新的情况下减少对环境的影响？

IBM 客户工程技术工程师 Gauthier Siri 解释说：“在蒙彼利埃，我们正在托管最新的基础设施技术：IBM Z®、IBM® LinuxONE、IBM Power® 和IBM Storage，这些技术可以与 IBM Cloud® 中的云环境以及 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure Google Cloud Platform (GCP) 进行混合。”Siri 补充道：“我们的数据中心被众多 IBM 员工使用，他们为客户提供支持并生成短期工作负载，例如概念验证 (POC)、演示和各种其他高度定制的架构。”

由于许多用户依赖蒙彼利埃数据中心，基础设施团队专注于确保应用程序性能，但这并不是团队唯一的战略重点。该团队还致力于尽自己的一份力量来推进 IBM 的节能目标。

自 20 世纪 90 年代初以来，IBM 一直致力于通过节能和气候保护计划应对气候变化。2021 年，IBM 制定了到 2030 年实现温室气体 (GHG) 净零排放的新目标。蒙彼利埃数据中心的使命是尽可能减少对环境的影响，同时继续为其最终用户提供卓越的服务。这就是该团队实施IBM Turbonomic ®和IBM Instana ®解决方案的原因。