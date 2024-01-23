IT 能否在不影响应用程序性能或创新的情况下减少对环境的影响？
IBM 客户工程技术工程师 Gauthier Siri 解释说：“在蒙彼利埃，我们正在托管最新的基础设施技术：IBM Z®、IBM® LinuxONE、IBM Power® 和IBM Storage，这些技术可以与 IBM Cloud® 中的云环境以及 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure Google Cloud Platform (GCP) 进行混合。”Siri 补充道：“我们的数据中心被众多 IBM 员工使用，他们为客户提供支持并生成短期工作负载，例如概念验证 (POC)、演示和各种其他高度定制的架构。”
由于许多用户依赖蒙彼利埃数据中心，基础设施团队专注于确保应用程序性能，但这并不是团队唯一的战略重点。该团队还致力于尽自己的一份力量来推进 IBM 的节能目标。
自 20 世纪 90 年代初以来，IBM 一直致力于通过节能和气候保护计划应对气候变化。2021 年，IBM 制定了到 2030 年实现温室气体 (GHG) 净零排放的新目标。蒙彼利埃数据中心的使命是尽可能减少对环境的影响，同时继续为其最终用户提供卓越的服务。这就是该团队实施IBM Turbonomic ®和IBM Instana ®解决方案的原因。
“作为工程师，我们一直在寻找新的方法来提高能源使用效率并减少数据中心的碳影响，”Siri 解释道。蒙彼利埃数据中心团队的目标是最有效地利用其基础设施，同时继续实现其应用程序的可靠性、性能和可用性。
“我们正处于实施过程的早期阶段，但我们对迄今为止所看到的情况感到满意。目前，我们使用 Instana 来监控演示应用程序，”Siri 说道。这有助于团队在影响客户体验之前更主动地检测应用程序性能风险。
Siri 说道：“Turbonomic 提供资源建议，帮助改善我们应用程序的运行状况以及数据中心的效率。例如，Turbonomic 可以向我们显示延迟何时呈爆炸式增长，并建议采取资源行动来解决这个问题。”该团队还一直在试用 IBM Turbonomic 发布的最新功能之一：可持续 IT 仪表板。
IBM Turbonomic 的可持续 IT 仪表板为 IT 基础架构和业务应用提供了电力和能源消耗的可见性，以及估计的碳影响。消耗可见性只是第一步。Turbonomic 还提供人工智能驱动的资源建议和自动化操作，IT 团队可以利用这些建议和自动化操作来提高能源效率并帮助确保应用程序性能。此外，Turbonomic 还提供一份报告，显示采取 Turbonomic 行动以安全减少能源消耗（以千瓦时为单位）的预期结果，以及估计的碳影响（以二氧化碳公吨或家庭数或树苗数等当量为单位）。
自从实施可持续 IT 仪表板以来，Siri 和团队已经开始监控哪些应用程序和项目是最耗电的。鉴于蒙彼利埃数据中心支持许多短期工作负载，因此团队能够监控波动的需求和能源消耗，并在必要时采取纠正措施以提高效率，这一点至关重要。Siri 指出：“通过这一新的可持续 IT 仪表板，我们可以了解我们的业务应用程序对数据中心能耗的影响，并了解我们可以采取哪些直接措施来降低能耗，同时又不影响应用程序的性能。”“我们一直致力于可持续性的提升。前路虽漫漫，步履从未停。Turbonomic 的新报告功能，就是我们向前迈出的一步。”
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美国出品，2023 年 8 月。
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