保障食品供应链安全：MHP 重塑安全运营

在此次转型之前，MHP 在管理规模持续扩张、架构日趋复杂的 IT 环境时，面临诸多严峻挑战。安全团队受困于多系统数据可视化割裂、人工告警处置以及海量事件堆积，进而造成威胁检测与响应滞后。由于缺少集中关联分析与标准化事件响应流程，漏判威胁、延长威胁潜伏时间的风险随之增加，直接影响企业保护核心资产、保障业务连续性的能力。

MHP 通过搭建由 IBM® Qradar® SIEM 和 IBM QRadar SOAR 驱动的集中式 SOC，完成了网络安全运营的现代化升级。通过整合本地及云环境的遥测数据，MHP 网络团队掌握了威胁实时态势，实现近乎实时的事件关联分析。借助高级分析能力与用例调优，SOC 可在数秒内识别可疑行为，一改以往数小时的排查模式，让安全防护从被动转为主动。

QRadar SOAR 接入自动化运行手册后，各团队的事件响应流程变得更为高效统一。数据丰富、分流、隔离等常规任务实现自动化处理，有效缩短平均响应时间 (MTTR)，让分析人员得以专注应对高风险威胁。最终，企业的威胁检测速度与响应效率得到显著提升，抵御现代网络攻击的弹性能力有所增强，关键业务资产也得到了持续防护。