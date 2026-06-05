保障食品供应链安全：MHP 重塑安全运营

建立现代安全运营中心以保护关键 IT 和 OT 环境
MHP 是欧洲最大的垂直一体化农业企业之一，也是全球食品供应链的重要参与方。该公司将网络安全列为战略重点。为了保护公司的关键 IT 和 OT 环境，MHP 需要对安全运营进行现代化改造。其目标是增强运营弹性，确保业务连续性，并维系全球生态系统内的信任关系。在云计算和 AI 时代，MHP 面临着强化安全防护能力，抵御高发网络威胁的挑战。该公司需要一套完备的安全运营中心 (SOC)，可提供集中可视化、高级分析和自动响应功能，高效检测并处置网络威胁。为了应对这一挑战，MHP 与 IBM 合作搭建了由 IBM QRadar SIEM 和 QRadar SOAR 驱动的现代化 SOC。
集中式可视化功能助力实现更快的威胁检测
依托自动响应机制开展协同事件处置
在此次转型之前，MHP 在管理规模持续扩张、架构日趋复杂的 IT 环境时，面临诸多严峻挑战。安全团队受困于多系统数据可视化割裂、人工告警处置以及海量事件堆积，进而造成威胁检测与响应滞后。由于缺少集中关联分析与标准化事件响应流程，漏判威胁、延长威胁潜伏时间的风险随之增加，直接影响企业保护核心资产、保障业务连续性的能力。
MHP 通过搭建由 IBM® Qradar® SIEM 和 IBM QRadar SOAR 驱动的集中式 SOC，完成了网络安全运营的现代化升级。通过整合本地及云环境的遥测数据，MHP 网络团队掌握了威胁实时态势，实现近乎实时的事件关联分析。借助高级分析能力与用例调优，SOC 可在数秒内识别可疑行为，一改以往数小时的排查模式，让安全防护从被动转为主动。
QRadar SOAR 接入自动化运行手册后，各团队的事件响应流程变得更为高效统一。数据丰富、分流、隔离等常规任务实现自动化处理，有效缩短平均响应时间 (MTTR)，让分析人员得以专注应对高风险威胁。最终，企业的威胁检测速度与响应效率得到显著提升，抵御现代网络攻击的弹性能力有所增强，关键业务资产也得到了持续防护。
MHP 部署 IBM QRadar SIEM 和 QRadar SOAR 后，网络安全防护能力得到大幅提升。现代化安全运营中心 (SOC) 具备集中可视化、高级分析与自动响应能力，助力实现快速威胁检测与协同事件处置。此次转型全面提升了 MHP 全球生态系统的运营弹性、业务连续性与信任度。借助 IBM QRadar SIEM，分析师可收集企业内 IT 环境各种来源的数据，并将其关联到安全事件的整体视图中。该解决方案的集成式用户行为分析模块有助于区分正常用户行为和异常用户行为，以便团队更快地响应恶意活动。利用 IBM QRadar SOAR，分析人员可通过控制台完成工单管理、指标追踪、专项案件指引等日常工作，进一步强化安全事件的分析、响应与综合管理能力。MHP CISO Yurii Shatylo 指出：“这不仅仅是一个安全项目，更是 MHP 整个生态体系信任、稳定和弹性的基石。”全新的 SOC 已成为 MHP 网络安全战略的核心组成部分，助力企业更高效、精准地应对各类网络威胁。
MHP 是一家国际食品和农业公司，生产高品质健康食品，提升消费者生活质量。该公司在乌克兰、西班牙和整个东南欧设有生产设施，是在其运营中应用和部署最新食品和农业技术的专业主体。MHP 的股份在伦敦证券交易所上市。据《福布斯乌克兰》报道，MHP 在乌克兰本土及海外拥有超过 38,000 名员工，跻身乌克兰 20 大雇主之列。MHP 是乌克兰农业行业最大的单一纳税人，被《福布斯乌克兰》评为该国 2024 年顶尖投资者之一。根据 WattPoultry 的排名，MHP 是欧洲领先的家禽生产商。MHP 的产品出口到全球 80 多个国家或地区。该公司开发了超过 15 个食品品牌，并与合作伙伴一起经营多家连锁店，包括 MeatMarket 和 Döner Market 门店。MHP 的创始人兼 CEO 是乌克兰商人 Yuriy Kosyuk。
© Copyright IBM Corporation，2026 年 5 月。
IBM、IBM 徽标和 QRadar 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。