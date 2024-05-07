但是，如果我们看一下当今职业体育的整体发展方向，身临其境、数字增强和共享的社交媒体体验已成为新的常态，那么网络安全的重要性可能只会随着时间的推移而增加。要揭示其中的缘由，您必须了解到这个几乎贯穿所有体育特许经营公司的价值要义：球迷群体和球迷体验是他们所有作为的核心出发点。

虽然赛事数字互动可以提高球迷对球队的认同感，但任何网络安全漏洞都会以令人瞠目结舌的速度失去球迷的信任，并破坏职业球队来之不易的声誉。因此，球队和比赛场馆在提供以球迷为中心的美妙体验时，理应将防范网络威胁视为重中之重。



但事实是，尽管体育界出现了越来越多的警示性案例，绝大多数组织仍将网络安全视为事后考虑的问题，很少引起行政部门的重视。正如加拿大 Maple Leaf Sports (MLSE) 的案例所示，找到正确的安全交付模式可以大大地解决这一问题。



这一切都始于一个问题。那时 Anil Pillai 刚刚作为 IT 总监加入MLSE 不久，负责基础设施和运营。他想了解当时的情况，向时任领导询问公司的网络安全团队相关事宜。“我得到的回答可是相当的‘给力’，大致就是：‘你就是安全团队嘛！’”他回忆道。“听到这个我属实有点惊讶，但在那之后很长一段时间，我们还是做了必要的事，我们付出了很多勇气和努力让一切保持正常运作。”

