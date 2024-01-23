通过使用 IBM® Decision Optimization Center 软件，Lumileds 将重点从满足准时生产需求转移到通过事实驱动的决策更好地优化业务。通过集中式规划平台，该公司可以根据当前生产运行和长期目标来预测流程和供应变化的影响。
定制是一件美好的事情。能够准确地订购您想要的东西（需要的东西）并且随时可用，这是现代社会的标志之一。从披萨到云解决方案再到照明阵列，企业正在为消费者提供更全面、更细致的选择，让他们找到符合他们期望的独特产品或服务。
随着更多选择的增加，可能的组合呈指数级增长，接近无限大。遗憾的是，无限可能是一件很难实现的事情，这大概是照明系统制造商 Lumileds 经常面临的挑战。
“我们供应链的复杂性来自于我们高度可配置的产品，”Lumileds Singapore 卓越供应团队高级经理 Kalyana Namburi 解释道，“我们收到的客户订单可能包含 4,000 多种产品性能特征（光通量或颜色组合）的组合。例如，这可能对应于我们 5,000 多个装配零部件编号中的任意编号。我们必须在全球多个工厂和仓库（槟城、中国、新加坡、圣何塞）超过 40,000 个不同的储物箱中寻找这些零部件。”
更复杂的是，由于 Lumileds 承诺在订购后的 48 小时内确认和安排产品运行，因此需要快速找到并处理这些订单的材料。多年来，该企业一直依靠 IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio 软件来帮助协调和管理这项艰巨的任务。
然而，最近，Lumileds 希望在总体规划工作方面提升战略能力。Namburi 阐述说：“我们的每个工厂都有自己独特的生产运营方式，而且我们在与分包商打交道，因此我们在了解全局情况方面面临着挑战。如果我们着眼于增长，很难判断我们是否需要更多的机器产能或更多的人力。我们今天可以高效运作，但很难确定下周、下个月或明年的计划。”
为了适应这一战略计划，Lumileds 现在使用 IBM Decision Optimization Center 软件（最近已升级到 V3.9）来监督全球需求供应链匹配工作。借助该解决方案，公司员工可以做出数据驱动的决策，决定在集团的全球工厂中应执行哪种生产运行，同时重点关注库存优化和准时生产运行之间的平衡。
“我们现在可以看到每个工厂的产量，”Namburi 指出，“但最重要的是我们可以执行的情景分析。如果我们改变某些产能或转移资源，我们的规划人员可以预测对我们的生产和履行时间表的影响。”
例如，在填写大型订单时，该系统最初可能会表示 Lumileds 需要三周以上的时间才能生产所需的 LED 照明阵列。但规划师可以开始分析潜在场景，确定是否可以通过跨站点转移生产运行或重新安排时间表来缩短时间。
“我们可以查看延期交货情况并快速确定问题所在，”Namburi 继续说道，“这是任务限制吗？我们是否缺少库存数据？当我们理清整个供应链后，该解决方案可以让我们快速制定出更优的计划。”
此外，Lumileds 还依赖 ILOG CPLEX Optimization Studio 软件来提供发货支持。“我们完成库存分箱后，CPLEX 就会告诉我们整理库存的最佳方式。”Namburi 补充道，“该软件支持我们快速生成零件编号的确认信息，以满足客户的要求和我们的 48 小时承诺。”
借助 IBM 软件，Lumileds 能够更好地提高整个生产周期的长期效率，并简化报告和规划工作。“我们已经看到 Decision Optimization Center 带来的重大改进，”Namburi 指出，“与我们以前可以实施的工作相比，我们已经将制定每周计划或 SNOP [销售和运营]计划所需的运行时间至少缩短了 50%。”
通过针对全球工厂和仓库执行基于事实的供应和产能检查，Lumileds 提高了交付预测的一致性和可靠性。
“我们的客户不想听到‘大概’。”Namburi 补充道，“我们了解供应链的当前情况。当我们做出交付承诺时，我们知道我们拥有哪些资源，因此我们能够准确地满足具体的交付时间。”通过始终如一地满足计划和交付期限，Lumileds 不断收获更高水平的客户信心和满意度。
此外，通过准时生产政策，企业可以保持较低的库存管理和仓储成本。
Lumileds（ibm.com 外部链接）是全球公认的照明解决方案领导者。该公司专注于汽车、移动和物联网 (IoT) 市场，业务遍及全球超过 30 个国家或地区，拥有约 7,000 名员工，专门从事开发、制造和分销 LED、灯泡和特种照明产品。
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2021 年 5 月在美国制作。
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