定制是一件美好的事情。能够准确地订购您想要的东西（需要的东西）并且随时可用，这是现代社会的标志之一。从披萨到云解决方案再到照明阵列，企业正在为消费者提供更全面、更细致的选择，让他们找到符合他们期望的独特产品或服务。

随着更多选择的增加，可能的组合呈指数级增长，接近无限大。遗憾的是，无限可能是一件很难实现的事情，这大概是照明系统制造商 Lumileds 经常面临的挑战。

“我们供应链的复杂性来自于我们高度可配置的产品，”Lumileds Singapore 卓越供应团队高级经理 Kalyana Namburi 解释道，“我们收到的客户订单可能包含 4,000 多种产品性能特征（光通量或颜色组合）的组合。例如，这可能对应于我们 5,000 多个装配零部件编号中的任意编号。我们必须在全球多个工厂和仓库（槟城、中国、新加坡、圣何塞）超过 40,000 个不同的储物箱中寻找这些零部件。”

更复杂的是，由于 Lumileds 承诺在订购后的 48 小时内确认和安排产品运行，因此需要快速找到并处理这些订单的材料。多年来，该企业一直依靠 IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio 软件来帮助协调和管理这项艰巨的任务。

然而，最近，Lumileds 希望在总体规划工作方面提升战略能力。Namburi 阐述说：“我们的每个工厂都有自己独特的生产运营方式，而且我们在与分包商打交道，因此我们在了解全局情况方面面临着挑战。如果我们着眼于增长，很难判断我们是否需要更多的机器产能或更多的人力。我们今天可以高效运作，但很难确定下周、下个月或明年的计划。”