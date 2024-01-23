伦敦雷德布里奇自治市

雷德布里奇拥有众多公园和开放空间，被公认为大伦敦地区绿化率最高的区域之一。此外，在过去几年里，雷德布里奇在创新和改善民生方面赢得赞誉。

“我们专注于推动社区变革，为百姓办事，”雷德布里奇变革主管 Emeran Saigol 解释道。“因此，我们着手研究我们可以解决且会对客户产生直接影响的小问题，所以我们将目光转向呼叫中心。”

每年圣诞节假期后的几周，中心接到的垃圾收集相关呼叫量都会激增。由于这段时期垃圾和回收量显着增加，雷德布里奇被迫增加收集频率，从而经常改变居民区的收集时间表。

“他们会打电话询问，‘我的垃圾箱什么时候会被收走？’”Saigol 补充道。“我们希望缓解呼叫中心的压力，但圣诞节垃圾箱收集计划即将在 17 天后开始。我们急需采取措施，因为只要圣诞假期开始五天，再推出什么解决方案都无济于事。”