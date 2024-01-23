伦敦雷德布里奇自治市

伦敦雷德布里奇自治市与 IBM® 合作伙伴 EscalateAI Ltd. 联合推出由 IBM Watson® 技术赋能的新型 Binbot。这款聊天机器人能够回答例行垃圾收集相关问题，并且方便公众报告倾倒垃圾和其他滋扰。
雷德布里奇拥有众多公园和开放空间，被公认为大伦敦地区绿化率最高的区域之一。此外，在过去几年里，雷德布里奇在创新和改善民生方面赢得赞誉。
“我们专注于推动社区变革，为百姓办事，”雷德布里奇变革主管 Emeran Saigol 解释道。“因此，我们着手研究我们可以解决且会对客户产生直接影响的小问题，所以我们将目光转向呼叫中心。”
每年圣诞节假期后的几周，中心接到的垃圾收集相关呼叫量都会激增。由于这段时期垃圾和回收量显着增加，雷德布里奇被迫增加收集频率，从而经常改变居民区的收集时间表。
“他们会打电话询问，‘我的垃圾箱什么时候会被收走？’”Saigol 补充道。“我们希望缓解呼叫中心的压力，但圣诞节垃圾箱收集计划即将在 17 天后开始。我们急需采取措施，因为只要圣诞假期开始五天，再推出什么解决方案都无济于事。”
自治市迅速行动，与 IBM 合作伙伴 EscalateAI Ltd. 联合开发一款人工智能聊天机器人，能够回答公众有关垃圾收集的疑问。
“我们称其为 Binbot，因为 Christmas Bin Collection Date Bot 比较拗口，”EscalateAI 董事总经理 Chris Patterson 补充道。“我们必须加快进度，才能在圣诞节之前推出 Binbot，因为到了一月份就有点晚了。从我们第一次对话到上线只有两周时间。”
Binbot 采用 IBM watsonx Assistant 解决方案，居民可以就垃圾收集时间表向 Binbot 提问。依托 IBM Watson Tone Analyzer 技术，Binbot 还可以监控对话并根据对话的语气和答案的置信度，将对话上报给呼叫中心代表。
“聊天机器人擅长回答直接问题，”Patterson 解释道。“对于情绪和困难，例如用户感到不安或问题很复杂，就需要人工座席介入。”
事实很快证明 Binbot 是成功的，推动雷德布里奇研究可以使用 Watson 技术协助保持城市清洁美丽的其他领域。“从政治上讲，清洁街道是政府的一项重大议题，”Saigol 澄清道。“垃圾收集日期的变动让市政议会收到很多投诉。保证居民知道收集日期，我们就可以拥有干净的城市和快乐的居民。”
“毕竟，”Patterson 补充说，“谁愿意家门口堆着未收走的垃圾？”
EscalateAI 利用 IBM Watson Visual Recognition 产品，对 Binbot 解决方案加以扩展，添加了新的视觉分析组件。团队使用 3,000 多张垃圾图像来训练该解决方案，使其能够识别经常倾倒的物品。现在，居民可以使用手机拍摄公共垃圾的照片，例如劣质床垫、松散的垃圾袋或废弃的车辆，并通过 Binbot 上传图像来通知区政府。
“对我们而言真正重要的是价值和产出，”Saigol 澄清道。“面对在预算极其紧张的情况下致力于采用新技术的地方政府部门，我们需要用结果说话。幸运的是，这个解决方案做到了。”
他继续解释道：“与去年圣诞假期相比，呼叫中心的来电量减少了 25%。有一天，我们通过聊天机器人进行了大约 1,600 次对话。这种程度的参与有助于提高效率，从长远来看还可能节省资金。”
公众似乎也很满意与 Binbot 的互动。“我们在机器人中内置了反馈系统，”Patterson 补充道。大约 95% 都是正面反馈。他们说‘出色的工作。很棒的机器人！'”
除了应对圣诞假期的需求，垃圾可视化组件还有助于保持街道清洁，促使雷德布里奇更好地满足公众的需求。
“以前，我们收到的报告是二手的，可能是在垃圾倾倒后五六天，”Saigol 补充道，“现在人们更容易报告实时发生的事情。这样，执法团队就能更有效地规划日常行动。借助 EscalateAI 和 Watson，我们可以更加积极主动，并在数据趋势和需求方面保持领先地位。”
雷德布里奇行政中心位于伊尔福德市政厅（链接位于 ibm.com 外部），负责监督一系列公共服务，包括成人和儿童社会关怀、康复、停车、垃圾收集和公园管理。当地居民人口已超过 305,000 人。
IBM 合作伙伴 EscalateAI 成立于 2018 年，主要开发定制聊天机器人解决方案，可通过 EscalateAI 平台无缝集成人类支持人员。公司总部位于英国伦敦，并在菲律宾马尼拉设有开发中心。
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美国出品，2019 年 6 月
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