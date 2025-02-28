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Case Studies
利丁厄市
Lidingö stad 是瑞典斯德哥尔摩省的一个城市，与瑞典大多数其他城市一样，面临着同样的挑战，即确保遵守《新闻自由法案》。公众获取官方文件的原则是瑞典宪法的一项基本原则。这意味着，除其他外，市政活动应尽可能在公众和媒体的监督下公开地进行。处理公共文件请求的过程是一项耗时的任务，必须根据《新闻自由法案》第 2 章第 16 节的规定及时进行管理。因此，一些城市要么安排专人处理这项任务，要么这项任务已经增加到相关管理人员（例如行政人员）的现有工作中，导致在收到请求时任务无法执行。从社会经济角度来看，这些人员可以创造更多价值
每个单独的请求都必须由负责的工作人员对其机密性进行评估，审核所请求的所有文件，并确定需要隐去的内容。该过程包括手动编辑个人身份信息 (PII) 和其他机密材料，对于保持透明度和民主性至关重要。
保持及时性要求的挑战之一在于，所需的许多文件有时可能长达数百页，让审核和识别机密信息的任务变得十分困难。因此，往往需要众多员工共同努力，才能确保一切工作都正确无误。
作为“Rätt till insyn”项目的一部分，利丁厄市决定与 IBM 和 ATEA 合作，探索能够高效且有效地简化其文件评估流程的创新方法。他们共同开启了转型之旅，并利用了生成式人工智能的潜力。
Lidingö stad 采用 IBM® watsonx.ai 和自然语言处理 (NLP) 技术，自动检测并标记大量文档中的潜在敏感元素。通过在现有工具中实现生成式 AI 能力，该计划旨在显著缩短处理时间、提高准确性并保持遵守法规。这种技术整合与 Lidingö stad 的运营环境无缝吻合。
鉴于需要仔细进行监督，利丁厄市工作人员仍然是该流程中不可或缺的参与者，通过称为人机回圈 (HITL) 的协作方法参与其中。HITL 将人工输入集成到 AI 系统的开发和使用中，让工作人员能够验证 AI 的自动建议，并在必要时调整输出内容。
在为期 5 周的开发期间，IBM 每周进行一次迭代，以完善和定制功能交付，满足 Lidingö stad 的独特需求。此次合作生成了一个创新的最简化可实施产品 (MVP)，由 watsonx NLP 和生成式 AI 技术提供支持，可自动识别和删除 PII。这一结果彻底改变了游戏规则。
Lidingö stad 能够有效地解决传统数据屏蔽实践中固有的核心障碍。曾经的手动流程已转变为自动化、AI 辅助的工作流，为遵守《新闻自由法案》提供支持。
从纯模拟实践向半自动化流程转变，也有助于提高一致性，并提升机构的响应能力。IBM 将继续完善利丁厄市的 AI 模型，确保其保持最新状态，而 ATEA 将提供必要的基础设施和本地专业知识，以无缝整合未来的发展。第四季度，合作各方将共同创建一个试点项目，使用 AI 对不同来源的数据进行数字化处理、识别和收集。
IBM 和 ATEA 将会助力将当前的解决方案扩展到其他市政府。他们将共同确保市政府持续改进并应对新的挑战，创建可持续且高效的公共文件管理与数据脱敏解决方案。
Lidingö Stad 认为，这一举措是更广泛的文件处理愿景的一部分，与其他城市在 Vinnova 资助的项目范围内的持续合作相一致。这一更大的努力旨在建立一个全面的框架，以 PII 屏蔽为基石，实现瑞典公共文件管理的现代化。
Lidingö stad（ibm.com 外部链接）是瑞典斯德哥尔摩省的一个城市，负责监督学校、紧急服务和环境举措等当地服务。
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