当您为客户提供选择而感到自豪时，必须有见多识广的销售代表来指导客户选择产品。但对于钢铁、金属和技术产品批发商 Lemvigh-Müller 来说，超过 300,000 种产品的产品目录，使得为销售代表提供正确信息来满足客户查询成为一项重大挑战。

Lemvigh-Müller 财务副总裁 Tony Christensen 讲述了这个故事：“我们提供的产品数量庞大，即使是最有经验的销售代表也无法全面掌握。客户经常致电，但并不确切知道他们想要什么，要求重新订购他们之前购买的产品或要求与竞争对手产品相当的产品。

“以前，销售代表要通过搜索多个平台来找到答案，例如 Lemvigh-Müller 网站、供应商网站、我们的 SAP ERP 系统或使用互联网搜索引擎。他们的反应速度取决于他们是否选择了正确的查看位置。有时，他们不得不提出在找到正确的产品时再给他们回电电话，这增加了客户去其他地方购买的风险。”

Lemvigh-Müller 销售团队新成员的入职培训需要花很长时间，据公司估计，担任该职位五年的人的销售额通常是经验较少的人的三倍。为了帮助新销售代表完成更多交易并为客户提供更好的体验，Lemvigh-Müller 着手简化对销售相关信息的访问。

“几年前，我们成立了大数据部门，专注于通过数据驱动的创新解决此类问题，”Christensen 评论道。“我们正在寻找能够帮助我们的销售团队更高效地为客户服务的技术。”