金融服务公司遭受网络安全攻击的频率比其他行业的企业的 300 倍，这就是我们公司投资并优先考虑漏洞管理计划的原因所在。

我们遭受大量严重的关键漏洞的困扰。庞大的数量使报告、优先排序和问题跟踪变得异常艰难。我们缺省一个企业级的漏洞管理解决方案。

我们所采用的电子表格解决方案复杂又无效，它从多个系统和扫描程序中提取了大量漏洞，最终导致漏洞管理团队和其他负责修复团队无法解构复杂的报告并深入研究相关数据。报告显示了漏洞的总体数量和基于公式的关键风险指标，但我们需要洞察分析该指标的计算方式以及哪些漏洞正在影响特定系统。

我们感到不知所措。漏洞扫描程序能够输出漏洞的数量，但我们无法可靠地将数据与特定系统和所有者相关联。如果没有有效的报告，系统管理员就无法知道从哪里进行补丁修复，而漏洞团队也无法提供有用的指导。

于是，压力给到了我们团队。数据如此晦涩难懂，让人感觉失去了控制。我们每个月都会向管理层汇报，希望漏洞数量呈下降趋势，但我们知道我们无法控制结果。我们感到十分无助。

此外，当时的供应商并没有对出现的问题承担责任，也没有解决其报告模型中阻碍我们取得进展的问题。我们需要全面改进我们的漏洞管理计划，并更换供应商。