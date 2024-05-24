Komax Group 是自动化线材加工领域的全球市场领导者，拥有全球用户群和旗下约 50 家公司的 3,300 多名员工，该集团寻求实现业务现代化。但对集团公司来说，实施的任何解决方案都必须既灵活，又符合 Komax 业务的扩张速度和分布。
根据 Komax 网站的介绍，接近客户、缩短反应和供应时间是成功的关键。这就是 Komax 多年来一直奉行“全球本地化”座右铭的原因 - 全球生产，并在各大洲拥有独特的本地销售、工程和服务网络。
使用 IBM® StepZen Graph Server 解决方案，Komax 构建了一个连接到 PostgreSQL 数据库和众多微服务中内部数据的 GraphQL 层。该公司的第一个应用程序基于 StepZen1 构建（ibm.com 外部链接），是一个新网站，可以在单个平台上集成和整合所有 Komax Group 公司。
随着新网站在数周内建成，Komax 现在正在扩展到其他后端和用例。例如，通过 StepZen 的 GraphQL 层连接 Salesforce 后，该公司能够将更丰富的内容交付到他们为客户构建的自助服务功能中。
1StepZen 现在是 IBM API Connect 的一部分。该组织在 2023 年 2 月 IBM 收购 StepZen 之前购买了该解决方案，因此在本案例研究中将 StepZen 称为独立解决方案。
Komax 数字项目主管 Salvatore Ruggiero 表示：“StepZen 使我们能够轻松组合各种数据源和服务，从而为快速高效地构建 Komax 未来的数字业务案例奠定了技术基础。”
为了支持其全球用户群，数据传输层必须适合所需的规模和分布。
对 Komax 来说，StepZen 能够处理异构数据模型和 API 也很重要（与该公司评估的另一家主要专注于数据库的供应商相比）。StepZen 的架构优势和 GraphQL 即服务让 Komax 的决策和努力变得更加容易。
此外，Komax 团队非常重视 StepZen 在员工入职和服务采用过程中的出色支持。
Komax（ibm.com 外部链接）是自动化线材加工领域的全球市场领导者，针对各种水平的自动化和个性化生产系列机器和定制系统。质量保证模块、测试设备、智能软件和网络解决方案完善了产品组合，确保安全、灵活和高效的生产。
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美国出品，2023 年 8 月。
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