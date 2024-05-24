Komax Group 是自动化线材加工领域的全球市场领导者，拥有全球用户群和旗下约 50 家公司的 3,300 多名员工，该集团寻求实现业务现代化。但对集团公司来说，实施的任何解决方案都必须既灵活，又符合 Komax 业务的扩张速度和分布。

根据 Komax 网站的介绍，接近客户、缩短反应和供应时间是成功的关键。这就是 Komax 多年来一直奉行“全球本地化”座右铭的原因 - 全球生产，并在各大洲拥有独特的本地销售、工程和服务网络。