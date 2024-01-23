Kilroy Blockchain LLC

Kilroy Blockchain 使用 IBM 的 AI 和区块链技术来创建对日常用例至关重要的应用程序。Riley 是一款帮助盲人和视障人士在周围环境中导航的应用程序，而 Cognitive Roadway Knowbot 可帮助城市利用以前无法利用的数据。
Kilroy 注意到，年龄在 18 岁至 21 岁之间的盲人或视障人士都拥有智能手机和耳机，但如果不询问别人，他们就无法分辨周围的情况。AI 可以改变这一状况的想法现在已成为改变生活的 AI 应用程序 Riley。
Kilroy Blockchain 的 Riley 为盲人和视障用户提供他们周围事物的语音描述。该应用程序捕获相关环境的图片，并将图像发送到扫描图像的 IBM Watson Visual Recognition 服务，这是一项基于云的 AI 服务，也是 IBM Developer Cloud 产品组合的一部分。然后，IBM Watson Text to Speech 服务将这些文本描述符转换为语音播报。
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