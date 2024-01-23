Kilroy Blockchain LLC

利用区块链和 AI 帮助确保数据的真实性

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Kilroy Blockchain 使用 IBM 的 AI 和区块链技术来创建对日常用例至关重要的应用程序。Riley 是一款帮助盲人和视障人士在周围环境中导航的应用程序，而 Cognitive Roadway Knowbot 可帮助城市利用以前无法利用的数据。
业务挑战

Kilroy 注意到，年龄在 18 岁至 21 岁之间的盲人或视障人士都拥有智能手机和耳机，但如果不询问别人，他们就无法分辨周围的情况。AI 可以改变这一状况的想法现在已成为改变生活的 AI 应用程序 Riley。
变革

Kilroy Blockchain 的 Riley 为盲人和视障用户提供他们周围事物的语音描述。该应用程序捕获相关环境的图片，并将图像发送到扫描图像的 IBM Watson Visual Recognition 服务，这是一项基于云的 AI 服务，也是 IBM Developer Cloud 产品组合的一部分。然后，IBM Watson Text to Speech 服务将这些文本描述符转换为语音播报。
我们使用 IBM Watson 构建的这款应用程序有潜力通过让数百万盲人和视障人士变得更加独立来改善他们的生活质量。 Karen Kilroy Founder and Chief Executive Officer Kilroy Blockchain LLC
解决方案组件 AI/Watson Watson Text to Speech Watson Visual Recognition
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法律

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2019 年 3 月在美国制作。IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了最新的 IBM 商标列表： ibm.com/legal/copytrade.shtml。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。