Kilroy Blockchain LLC

Kilroy Blockchain 的 Riley 为盲人和视障用户提供他们周围事物的语音描述。该应用程序捕获相关环境的图片，并将图像发送到扫描图像的 IBM Watson Visual Recognition 服务，这是一项基于云的 AI 服务，也是 IBM Developer Cloud 产品组合的一部分。然后，IBM Watson Text to Speech 服务将这些文本描述符转换为语音播报。