打造 AI 体验，将时装周融入日常商业场景
T 台展示能激发强烈的情感共鸣、媒体关注和文化认同，但将这份热度转化为持续的线上互动和购买意愿，仍是时尚行业长期面临的难题。在传统电商领域，在结构、线条与视觉设计上独具巧思的服饰，目前仍主要依靠静态图片和尺码表展示，合身度、比例、动态效果等关键细节难以直观呈现。KATE BARTON 是总部位于纽约的设计师品牌，主打造型立体、工艺精巧的服饰。对该品牌而言，这种信息差往往会让消费者产生购买犹豫，而服饰的设计精髓很大程度体现在上身效果与动态展现上。
与此同时，大众对数字时尚体验的期待也正在发生变化。传统商品页面已愈发难以满足消费者对直观体验的需求，品牌合作方与赞助商也希望将短期热度转化为长效互动。对 KATE BARTON 来说，这意味着挖掘时装秀的核心亮点，把服饰的真实外观与动态效果融入互动性更强、更适配商业场景的环境中。让消费者直观感受服饰的上身效果成为顺理成章的选择，该体验无需单纯依靠短期销售数据来评判，也不会损害品牌的设计风格。
纽约时装周的活动首次在实际场景中应用这套方案，这场时装展示也成为该系统拓展至电商领域的开端。想要打造真实的虚拟试穿体验，不仅需要逼真的视觉效果、低延迟运行、全设备无缝访问，还需在实景环境中实现视觉识别，以及多语言语音、文字交互。这些需求仅凭企业现有内部工具无法实现，因此 KATE BARTON 携手专注打造商用级 AI 视觉与交互体验的 Fiducia AI 以及 IBM，共同搭建了一款解决方案。
搭建适配纽约时装周和电商场景的 KATE BARTON 体验方案
将纽约时装周的现场体验延伸至线上 Shopify 店铺
电商上线不到 2 个月，就有客户体验了虚拟试穿功能
KATE BARTON、Fiducia AI 和 IBM 合作打造 AI 体验功能，该功能可长效应用于实景展示与数字商业场景，并非一次性活动。该体验首次亮相于纽约时装周，其设计初衷是对接全天候运行的电商场景。这套系统既要在高曝光场景中实现实时交互，嵌入品牌核心销售渠道后，也需要保持稳定、安全与可扩展性。
Fiducia AI 负责整体统筹与应用程序开发，IBM 则提供企业级底座，保障技术平台稳定运行与合规管理。该解决方案部署在 IBM Cloud 上，以 IBM watsonx.ai 为基础构建，采用多模型架构实现各类体验功能，融合了 IBM Granite 驱动的结构化工作流、Llama 支持的视觉处理以及通过 OpenAI 模型实现的对话交互。这些组件通过 watsonx 的 Model Gateway 服务协同运作，兼顾运行性能、用户体验与合规管理。IBM Cloud Object Storage 等云服务则负责在实景与数字场景中管理和分发视觉素材。
首款 SaaS 平台在 IBM Cloud 上历时约四周开发完成，为多样化、多形式的用户参与打下基础。整套 KATE BARTON 体验方案包含纽约时装周展示与日常商业应用，仅用 5 天就完成配置与上线。实景展示结束后，依托同一套架构，仅需约两天即可将该体验延伸至 KATE BARTON 的 Shopify 店铺，几乎无需大幅改动。Fiducia 的视觉 AI 镜头 SpeedShotX 直接嵌入部分商品页面，客户无需下载应用程序，通过浏览器即可使用虚拟试穿功能。这种实现方式使得方案无需改动，即可将时装周实景体验无缝迁移至日常电商场景，在维持品牌风格统一的同时，搭建起更智能的客户交互体系。
该项目的核心成果，是将短期活动方案转化为可长期使用的商业功能。之前首次亮相于纽约时装周的体验功能，现已上线至 KATE BARTON 线上店铺。在时装周结束后，客户仍可继续使用这套核心系统。从限时活动互动转为常态化服务，标志着该方案从临时展示升级为基础功能，可长期持续使用，不会随活动落幕而停用。绝大多数时装周活动都无法转化为日常商业功能，而本次的体验功能在活动结束后依然正常运行。
初期用户数据直观反映出大家对该体验功能的实际使用情况。自 2 月中旬以来，已有超过 2,500 名用户使用了虚拟试穿功能。消费者会仔细浏览支持试穿功能的商品页面，在下单前充分了解服饰的合身度与版型。目前项目的整体商业价值仍在评估中，但用户反馈足以体现大家的浓厚兴趣，也愿意在数字场景中深入了解设计复杂的服饰。
从品牌角度而言，本次合作证明，应用先进 AI 技术并不会削弱原创设计价值。该体验功能让服饰的结构、比例与动态效果在线上清晰呈现，充分诠释系列作品的设计理念，减少人为解读与说明的必要。该功能还支持多语言服务，在实景与数字场景中，可通过文字、语音交互，以多种语言解答关于品牌和系列作品的问题。完成本次部署后，KATE BARTON 搭建起一套可复用、可迭代的数字体系，既为消费者带来沉浸式购物体验，也能随着功能拓展持续优化升级。
KATE BARTON 品牌由纽约时装设计师 Kate Barton 创立，她入选了《福布斯》2025 年 30 位 30 岁以下精英榜单。该品牌主打实验性、工艺导向的立体女装设计。该品牌融合了造型设计与前卫悬垂剪裁，兼顾工艺水准、创新理念与可持续发展理念。众多知名人士在公开活动与媒体亮相中，都曾身着她设计的服饰。
Fiducia AI 是 IBM 合作企业，专注打造全球化、企业级 AI 体验，融合视觉智能与对话交互技术。该企业携手各大品牌与体育机构，将内容传播与用户互动打造为长效数字系统，在实景体验、商业运营与数字营销场景中流畅运行。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 4 月。
IBM、IBM 徽标、IBM Cloud、Granite、watsonx.ai 和 watsonx 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。