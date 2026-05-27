T 台展示能激发强烈的情感共鸣、媒体关注和文化认同，但将这份热度转化为持续的线上互动和购买意愿，仍是时尚行业长期面临的难题。在传统电商领域，在结构、线条与视觉设计上独具巧思的服饰，目前仍主要依靠静态图片和尺码表展示，合身度、比例、动态效果等关键细节难以直观呈现。KATE BARTON 是总部位于纽约的设计师品牌，主打造型立体、工艺精巧的服饰。对该品牌而言，这种信息差往往会让消费者产生购买犹豫，而服饰的设计精髓很大程度体现在上身效果与动态展现上。

与此同时，大众对数字时尚体验的期待也正在发生变化。传统商品页面已愈发难以满足消费者对直观体验的需求，品牌合作方与赞助商也希望将短期热度转化为长效互动。对 KATE BARTON 来说，这意味着挖掘时装秀的核心亮点，把服饰的真实外观与动态效果融入互动性更强、更适配商业场景的环境中。让消费者直观感受服饰的上身效果成为顺理成章的选择，该体验无需单纯依靠短期销售数据来评判，也不会损害品牌的设计风格。

纽约时装周的活动首次在实际场景中应用这套方案，这场时装展示也成为该系统拓展至电商领域的开端。想要打造真实的虚拟试穿体验，不仅需要逼真的视觉效果、低延迟运行、全设备无缝访问，还需在实景环境中实现视觉识别，以及多语言语音、文字交互。这些需求仅凭企业现有内部工具无法实现，因此 KATE BARTON 携手专注打造商用级 AI 视觉与交互体验的 Fiducia AI 以及 IBM，共同搭建了一款解决方案。