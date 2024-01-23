过去两年，Karnov Group 的业务规模显著增长，财务团队意识到需要实现流程现代化，为更大、更复杂的组织提供支持。通过采用 IBM® Planning Analytics，Karnov 简化了规划、预算和整合流程，提高了安全性和可审计性，并节省了手动工作时间。
Karnov Group 与 Kapacity 合作，使用 IBM Planning Analytics 重新设计了其财务整合、预算和规划流程，引入了更大程度的自动化和透明度，并减少了手动电子表格工作。
Karnov Group 是经受住颠覆风暴并变得比以往任何时候都更强大的企业示例。该组织成立于 150 多年前，是一家法律行业出版社，在 2000 年代初就意识到需要围绕在线未来重新调整其业务模式。如今，该公司是瑞典和丹麦最大的法律专业人员数字信息服务提供商。
Karnov Group 商业智能经理 Kasper Andersen 评论道：“我们向数字服务的转型非常成功，公司的增长正在加速。在过去的两年中，我们在有机增长和收购方面都取得了显著增长。”
成功也带来了挑战：随着需要监管的组织规模更大、更复杂，Karnov Groups 财务团队开始发现其现有的财务分析和报告流程无法扩展，无法满足内部和外部利益相关者日益增长的需求。
“我们的总部位于哥本哈根，但从法律上讲，我们是一家瑞典公司，由一家英国股权基金拥有，”Kasper Andersen 说。“我们需要处理货币影响和公司间影响，需要向管理层、董事会、我们的银行和伦敦的所有者报告”
“复杂性一直在增长，但我们的目标是每月越来越快地结账。我们已经到了只有两种选择的地步：要么找到一种方法来自动化我们的一些财务流程，要么面对这样一个事实：随着业务的增长，我们需要继续雇用更多的人。”
公司确定了现有流程特别紧张的两个领域：预算和财务整合。
“每年秋天，我们都会通过电子邮件向所有公司经理发送电子表格预算模板。当他们发回输入时，我们必须将数据整合到更大的电子表格中，并将其手动加载到我们的财务系统中。这是一项艰巨的手动任务，而且担任财务总监一点也不好玩，”Kasper Andersen 说道。
“我们也在电子表格中进行了财务整合和报告，并且达到了电子表格模型太大、太复杂的地步。我们想要一个更具可审计性的系统，以减少准备和核对数据所花费的时间。目标是将我们的资源集中在提高财务分析和报告的质量上，并腾出资源提供财务业务支持。”
当 Karnov Group 的财务团队思考下一步行动时，该公司正在进行一个重大项目，旨在构建一个新的中央数据仓库，以支持整个业务的新分析功能。
“数据仓库是一个重要的推动因素，”Kasper Andersen 说。“它为我们提供了组织良好的高质量数据源，我们可以用它来构建新的财务分析和报告流程。”
该公司对其分析领域采用了同类最佳的方法，这意味着它不会局限于单一供应商或产品系列。
“本质上，当我们寻找新的财务规划和分析解决方案时，我们可以自由选择，”Kasper Andersen 说。“我们选择 IBM Planning Analytics 是因为它灵活的基于订阅的定价计划，以及其 TM1® 分析引擎久经验证的性能，多年来在市场上享有很高的声誉。”
为了帮助实施该解决方案，Karnov Group 选择了 Kapacity，这是一家专注于商业智能、绩效管理、数据仓库和高级分析的 IBM 业务合作伙伴。
“Kapacity 是丹麦知名的金融分析项目的强大合作伙伴，因此与他们合作的机会像技术一样影响了我们的选择，”Kasper Andersen 说道。“在项目期间，我们与 Kapacity 的一些优秀高级顾问合作，他们拥有丰富的经验，可以帮助我们成功交付项目。”
另一个关键的成功因素是 Karnov Group 专注于实施开始前的详细准备工作。
Kapacity 高级分析实践客户经理 Matilde Dueholm 评论道：“Karnov 团队规划项目的专业方式，以及他们在整个项目中的高度参与，给我们留下了深刻的印象。
“我们的顾问非常喜欢与 Karnov Group 团队合作，因为他们真正了解自己的数据，从一开始就拥有可靠的数据架构，并且他们对未来的规划分析有远大的抱负，因此这是一个非常有趣的项目。”
Kasper Andersen 补充道：“我们的规划分析实施尚未完成，但我们已经知道它是成功的。下一阶段包括预测，从我们已经看到的情况来看，我们完全相信该平台能够实现我们的期望。”
Karnov Group 已在使用 IBM Planning Analytics 来简化其预算和整合流程，为整个企业的成本中心经理和集团财务团队创建更简单、更自动化的工作流程。
如今，当公司开始新的预算周期时，成本中心经理可以通过 Web 界面直接将数字输入 IBM Planning Analytics 系统。这样就无需通过电子邮件分发电子表格。可即时验证数字以提高数据质量，可自动计算许多字段，从而节省时间，减少用户需要手动输入的数据量。
从财务团队的角度来看，无需再执行将预算数字整理到主电子表格中这一繁琐且容易出错的任务：IBM Planning Analytics 汇总数字并提供即时更新。还可以轻松查看哪些成本中心经理已提交数据，以及哪些需要提醒。这可以节省后续电子邮件和电话通话的时间。
“由于这是我们第一次使用 IBM Planning Analytics 来制定预算，我们花了很多时间来验证新系统的准确性，”Kasper Andersen 说道。“但现在我们对这个过程充满信心，我们希望在下一个预算周期节省大量时间。”
IBM Planning Analytics 还改变了公司的财务整合流程，加快了月末结算速度，并确保决策者快速获得所需的洞察。
“我们已经比以前提前几天看到了月度整合财务数据，”Kasper Andersen 说道。“它给了我们速度、稳定性和对数字的信心。我们正在以更加结构化和可审计的方式整合整个集团的财务数据，因此我们对结果更有信心。这意味着我们可以花更少的时间检查数据，而将更多的时间用于实际的财务分析。”
展望不久的将来，Karnov Group 财务团队目前也正在将其财务预测流程迁移到 IBM Planning Analytics。
Kasper Andersen 总结道：“我们当前的预测过程相当费力，因此管理人员发现很难足够快地创建预测来提供我们未来所需的财务展望。对于 Karnov Group 来说，IBM Planning Analytics 将成为更快、更定期进行预测的先决条件。”
Karnov Group（ibm.com 外部链接）是斯堪的纳维亚最大的法律、税务和会计领域专业人员信息解决方案供应商。该公司提供的知识和洞察使 40,000 多名用户每天都能更快地做出更好的决策。Karnov Group 在哥本哈根、斯德哥尔摩和马尔默设有办事处，拥有 230 名员工。
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