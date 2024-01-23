Karnov Group 是经受住颠覆风暴并变得比以往任何时候都更强大的企业示例。该组织成立于 150 多年前，是一家法律行业出版社，在 2000 年代初就意识到需要围绕在线未来重新调整其业务模式。如今，该公司是瑞典和丹麦最大的法律专业人员数字信息服务提供商。

Karnov Group 商业智能经理 Kasper Andersen 评论道：“我们向数字服务的转型非常成功，公司的增长正在加速。在过去的两年中，我们在有机增长和收购方面都取得了显著增长。”

成功也带来了挑战：随着需要监管的组织规模更大、更复杂，Karnov Groups 财务团队开始发现其现有的财务分析和报告流程无法扩展，无法满足内部和外部利益相关者日益增长的需求。

“我们的总部位于哥本哈根，但从法律上讲，我们是一家瑞典公司，由一家英国股权基金拥有，”Kasper Andersen 说。“我们需要处理货币影响和公司间影响，需要向管理层、董事会、我们的银行和伦敦的所有者报告”

“复杂性一直在增长，但我们的目标是每月越来越快地结账。我们已经到了只有两种选择的地步：要么找到一种方法来自动化我们的一些财务流程，要么面对这样一个事实：随着业务的增长，我们需要继续雇用更多的人。”

公司确定了现有流程特别紧张的两个领域：预算和财务整合。

“每年秋天，我们都会通过电子邮件向所有公司经理发送电子表格预算模板。当他们发回输入时，我们必须将数据整合到更大的电子表格中，并将其手动加载到我们的财务系统中。这是一项艰巨的手动任务，而且担任财务总监一点也不好玩，”Kasper Andersen 说道。

“我们也在电子表格中进行了财务整合和报告，并且达到了电子表格模型太大、太复杂的地步。我们想要一个更具可审计性的系统，以减少准备和核对数据所花费的时间。目标是将我们的资源集中在提高财务分析和报告的质量上，并腾出资源提供财务业务支持。”